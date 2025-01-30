Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika
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Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

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Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda tur bileti arıyor. Galatasaray, play-off etabını garantilerken lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayarak son 16'ya kalmayı hedefliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise play-off bileti için kazanması gerekiyor. Takımlarımız nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller...

30.01.2025 23:36
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları oynanıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray play-off etabını garantilerken, diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş da bir başka Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk oluyor. İşte temsilcilerimizin tur ihtimalleri

GALATASARAY PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ, İLK 8'İ HEDEFLİYOR

Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor. 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip. Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli. Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor. 14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli. Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

CİMBOM'UN BERABERLİKTE DE İLK 8 ŞANSI VAR

Okan Buruk'un ekibinin Ajax'la berabere kalması halinde dahi diğer maçların sonucuna göre ilk 8 şansı bulunuyor. Galatasaray'ın ilk 8 içindeki takımlardan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı var. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint- Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off etabına katılacak.

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE KAZANIRSA TURLUYOR

Geride kalan 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek. Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

KANARYA BERABERE KALIRSA DURUM KARIŞIYOR

Fenerbahçe, deplasmanda berabere kalırsa puanını 10'a yükseltecek, sarı-lacivertlilerin averajı ise -2'de kalacak. Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, Jose Mourinho'nun ekibi averajla İsveç ekibini geride bırakacak. 10 puanlı ekiplerden PAOK'un +4, Real Sociedad'ın ise +2 averajı bulunuyor. -2 averajlı Fenerbahçe'nin bu iki rakibinden birini geçebilmesi için, PAOK'un 7 farklı, Real Sociedad'ın ise 5 farklı kaybetmesi gerekecek. Ajax'ın averajı ise +7. Galatasaray'ı konuk edecek Hollanda temsilcisinin, 9 farklı mağlup olması durumunda Fenerbahçe'yle puanı ve averajı eşitlenecek. 9 puanlı Roma, sahasında ikinci sıradaki Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak. Roma'nın mağlubiyeti halinde Fenerbahçe, İtalyan ekibini geride bırakacak.

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

Bir diğer 9 puanlı takım Ferencvaros, sahasında 11 puanlı AZ Alkmaar'la karşılaşacak. -1 averajlı olan Macaristan temsilcisi, AZ Alkmaar'la berabere kalırsa ligi Fenerbahçe'nin üzerinde tamamlayacak. AZ Alkmaar'ın kazanması durumunda ise sarı-lacivertliler, Ferencvaros'u geçecek. Porto'nun sahasında Maccabi Tel Aviv'i, Twente'nin evinde Beşiktaş'ı ve Braga'nın da taraftarı önünde Lazio'yu en az 2 farklı mağlup etmesi durumunda, Roma ile Ferencvaros'un alacağı puanlar, sarı-lacivertlilerin sıralamadaki durumunu belirleyecek. Şayet Roma ve Ferencvaros son maçlarından en az 1 puan alır, Porto, Twente ve Braga 3 puan alırsa, Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi macerası sona erecek.

YENİLİRSE DİĞER SONUÇLAR ÖENMLİ

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından mağlubiyetle ayrılırsa, diğer maçların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilir. Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyeti durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 3 farklı mağlup olursa, sarı-lacivertli ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak. İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 4 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Beşiktaş deplasmanda Twente'den puan alırsa, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Fenerbahçe tek farklı mağlup olsa dahi play-off etabı biletini alacak. Ligde 9 puanı bulunan Roma, sahasında 2. sıradaki Eintracht Frankfurt'a 6 farklı kaybederse, sarı-lacivertliler tek farklı yenilgi durumunda İtalyan ekibini geride bırakabilecek.

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İLE AYNI DURUMDA

Fenerbahçe'yle aynı puana sahip Beşiktaş, ligde 24. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre 2 gol dezavantajlı durumda. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti halindeki senaryolardan tek fark, şayet Solskjaer'in ekibi tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

TÜRK DERBİSİ İHTİMALİ VAR

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor. Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak. UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek. Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi\'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller

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Son Dakika Spor Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Beşiktaş ferhat Gtvereni gibi cacık Fenerbahçe ve Galatasaray götürür 120 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK DENEN FUTBOL FAKİRİ OLDUGU SURECE GALATASARAY DAN BIR SEY OLMAZ HER MEC YUMURTLUYOR TRAORE NIN KARSISINA BERKAN DENEN IKINCI LIG TOPCUSUNU KOYMAK ZAVALLILIKTIR 48 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    TAKIMLARIMIZ DERKEN SADECE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE ÜLKEMİZİN TAKIMI. FRANSIZ TAKIMLARINI TÜRK TAKIMI GİBİ GÖSTERMEYİ BIRAKIN ARTIK. 0 4 Yanıtla
  • Soner Boncuoglu:
    Okan git artık tadında bırak istemiyorum seni Kopenhag Sparta prag Yang boys Şimdide akak burası Basit Türkiye ligi değil bizi gs den soğutma Allah aşkına git artık yeterrrrrtr 2 1 Yanıtla
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