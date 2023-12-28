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Trendyol Süper Lig'in İlk Bölümünde 524 Farklı Futbolcu Süre Aldı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in İlk Bölümünde 524 Farklı Futbolcu Süre Aldı

Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde 20 takımda 524 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcuların 237'si Türk, 287'si ise yabancılardan oluştu. Yılport Samsunspor ve Siltaş Yapı Pendikspor en fazla futbolcu kullanırken, Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor en az futbolcu görev verdi. Brezilyalı futbolcular ise en fazla süre alan oyuncu grubunu oluşturdu.

Trendyol Süper Lig\'in İlk Bölümünde 524 Farklı Futbolcu Süre Aldı
28.12.2023 - 11:18,  Güncelleme: 11:25
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Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde 20 takımda 524 farklı futbolcu süre aldı.

Anadolu Ajansının, Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünün ardından hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde takımlarda forma giyen futbolcular uyruklarına göre değerlendirildi.

Ligde mücadele eden 20 takım toplamda, ilk bölümde 17'şer karşılaşma yaptı. Söz konusu müsabakalarda 524 farklı futbolcu forma giydi. Bu oyuncuların 237'si Türk, 287'si ise yabancılardan oluştu.

İlk bölümde ligin yeni takımlarından Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 29'ar futbolcu kullanarak bu alanda zirvede yer aldı. En az futbolcuya ise 23'er isimle Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor görev verdi.

En fazla yabancı oynatanlar

Ligin ilk bölümünde 3 takım, 16'şar yabancı futbolcu oynatarak bu alanda en üst sırayı paylaştı.

Yılport Samsunspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK, 17 müsabakada 16'şar farklı yabancı oyuncu kullandı.

Galatasaray, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor, RAMS Başakşehir ve Siltaş Yapı Pendikspor'da ise 15'er yabancı futbolcu görev yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, Bitexen Antalyaspor ve Mondihome Kayserispor'da 14'er yabancı oynadı.

En az yabancı oyuncu ise 11 isimle Kasımpaşa'da forma giydi. Bu takımı EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor 13'er yabancıyla takip etti.

En fazla Brezilyalı futbolcular süre aldı

Süper Lig'in ilk bölümünde en fazla Brezilya vatandaşları görev yaptı.

Ligde 17 haftalık periyotta Avrupa, Asya, Afrika ile Güney Amerika kıtalarından ve 66 farklı ülkeden futbolcular top koşturdu.

Bu oyuncular arasında 19 isimle Brezilyalılar çoğunluğu oluşturdu. Bu ülke vatandaşlarını 17 oyuncuyla Fransızlar, 15 oyuncuyla Senegalliler, 13 isimle Portekizliler takip etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında ülkelere göre futbolcu sayıları şöyle:

Brezilya (19), Fransa (17), Senegal (15), Portekiz (13), Yunanistan, Bosna Hersek, Nijerya (11), Kosova, Kamerun (10), Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahili (8), Sırbistan, Hırvatistan, Danimarka, İtalya, Polonya (7), Gana, Cezayir (6), Arnavutluk, Belçika, Hollanda, İngiltere, Romanya (5), Gine Bissau, Fas (4), Yeşil Burun Adaları, Uruguay, Makedonya, Kolombiya, Gambiya, Angola, Arjantin, İspanya, İsrail, İsveç, Norveç (3), Slovenya, Mısır, Mali, Gürcistan, Gine, Gabon, Çekya, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Surinam (2), Venezuela, Tunus, Suriye, Slovakya, Macaristan, Lüksemburg, Litvanya, Kosta Rika, Kongo, Kazakistan, Guadelupe, Çad, Bulgaristan, Filipinler, Finlandiya, Honduras, İsviçre, Jamaika, Paraguay (1).

Kaynak: AA
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Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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