Zeki Çelik: Bu takım 2032\'de çok iyi işler yapacak

Olgucan KALKAN – Serhan TÜRK/ HANNOVER - ALMANYA, - A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi Zeki Çelik, "6-7 yıldır buraya geliyorum. Genç, tecrübeli herkes birbiriyle konuşuyor. Ortamdan memnunum. 2032'de bu takım çok iyi işler yapacak" dedi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda Zeki Çelik ve takıma sonradan dahil olan Muhammed Şengezer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Turnuvadan önce yaşadığı sakatlığın kendisini etkilediğini belirten Zeki Çelik, "Turnuvadan önce bir sakatlık yaşadım. Bu beni bir adım geriye attı. Şu an gayet iyiyim. Adım adım ileri gitmemiz gerekiyor. Şu anda eğer hoca süre verirse katkı sağlamak her zaman isteriz" ifadelerini kullandı.

"AVUSTURYA ÇOK SERT OYNAYAN VE BASKI YAPAN BİR TAKIM"

Avusturya'nın sert bir takım olduğunu Mart ayında oynanan hazırlık maçında buna karşılık veremediklerini dile getiren 27 yaşındaki sağ bek, "Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım. Oradaki maçta baskıya karşılık veremedik. Şu an intikam olarak değil bir maç 1-0 da olsa bizim almamız gerekiyor. Onları eleyip, önümüzde bakmamız gerekiyor. Maç maç gitmek lazım. Avusturya'yı geçersek de adım adım bakmak gerekiyor. Yarı finali zorlayabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"YETENEKLİ BİR GRUBUMUZ VAR"

Milli takımın yetenekli bir gruba sahip olduğunu ifade eden Zeki Çelik, "Yetenekli bir takıma sahibiz. Arda, Semih, Can, Kenan gibi gençlerimiz var. Bunlar ilerleyen turnuvalarda çok katkı sağlayacak. İlerleyen turnuvalar daha iyi bir derece yapacağız" diye konuştu.

"SAKATLIK OLMASA İLK MAÇTA DA OYNAMA İHTİMALİM OLACAKTI"

Savunma yönünde daha güçlü, hücum yönünde biraz daha kısıtlı olduğu yönünde yapılan eleştirilere katılmadığını belirten Zeki, "İlk maçtan önce sakatlık yaşadım. Sakatlık olmasa oynama ihtimalim olacaktı. Hoca ile de konuşmuştuk. İlerleyen maçlarda şans vereceğini söylemişti. Bu sezon Leao'ya karşı da 4 maça çıktım. Onu iyi tanıyorum. Hoca görev verdi. Oynadığım maçta da 2 tane yüzde 100'lük gol pozisyonu yarattım. Ancak gol olmadı. Kamuoyunda öyle gözüküyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO'NUN TÜRKİYE'DE ÇOK BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho'dan çok şey öğrendiğini belirten Zeki Çelik, "Mourinho deneyimli bir hoca. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum. Buradan ona da başarılar diliyorum" dedi.

"HOCAMIZ TAKTİK ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYOR"

Teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli sağ bek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamız taktik çalışmayı çok seviyor. Antrenmanlar çok tempolu. İtalya'da bunu diğer hocalarda da gördüm. Taktik disiplin önemli. Hocanın analizleri, bizimle iletişimi çok iyi. Hoca ile gayet mutluyuz."

"ELEŞTİRİ KONUSUNDA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımda oldukça güzel bir ortam olduğunu ve dışardan yapılan eleştirilerin dozunun kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Zeki Çelik, "Burada güzel bir ortam var. Bazen eleştiriler olunca şaşırıyorum. Turnuva sürecindeyiz. Birçok yorum yapılıyor. Bence bunlar yanlış. Ülkemiz için burada mücadele ediyoruz. Eleştirinin dozunu bazen kaçırıyorlar. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM 2032'DE ÇOK İYİ İŞLER YAPACAK"

Cenk Tosun'un takımın potansiyelinin çok yüksek olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan Zeki Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cenk ağabeye katılıyorum. 6-7 yıldır buraya geliyorum. Genç, tecrübeli herkes birbiriyle konuşuyor. Ortamdan memnunum. 2032'de bu takım çok iyi işler yapacak."

MUHAMMED ŞENGEZER: İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ

Yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrılan Doğan Alemdar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Muhammed Şengezer, "Doğan kardeşime geçmiş olsun. Ozan ve Enes de talihsiz sakatlıklar yaşadılar. Ben buraya hazır şekilde geldim. Her zaman irtibat halindeydik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Şu an her şey iyi gidiyor. Ciddi ve önemli bir maçımız var. Ciddi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK HAKAN AĞABEY VE SEMİH ZORLUYOR"

Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan isimlerin Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy olduğunu belirten Muhammed Şengezer, "Hepsi tanıdığım oyuncular. Ligde de rakip olduklarım var. Beni en çok zorlayan Hakan ağabey ve Semih. İnanılmaz şut özelliğine sahipler. Rakibimizi çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Daha iyi oyuncularımız var ve daha fazla kapasiteye sahibiz. Ülkemizi sevindirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ANTRENMANDA OLMAYACAK ŞEY MAÇTA BAŞIMIZA GELDİ"

Portekiz maçında talihsiz bir gol yendiğini ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Talihsiz bir gol yedik. Bu kimsenin istemeyeceği bir şey. Altay ya da Samet ile de bunu konuşmadım. Antrenmanda başımıza gelmeyecek bir şey maçta geldi. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncular olarak bazen sahada sesimizi duyuramadığımız zamanlarda böyle hatalar oluyor. O konuyla alakalı konuşulacak bir şey yok. 4 kaleciyiz. Mert ağabey, Uğurcan ve Altay. Eskiden beri birbirimizi tanıyan kalecileriz. Hem yetenek hem de karakter olarak birbirimizi üst seviyeye çıkartmak için birbirimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ FİNALE KADAR GİTMEK"

Final oynamak istediklerini belirten Muhammed Şengezer, "Şu an turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Bizde bunlardan biriyiz. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz isimler var. Avrupa'da yüksek takımlarda oynayan arkadaşlarımız var. Kazanmak için maça çıkıyoruz. Amacımız finale kadar gitmek" ifadelerini kullandı.

"FİNALDE İSPANYA İLE KARŞILAŞMAK İSTERİM"

Finalde İspanya ile karşılaşmak isteyeceğini belirten Muhammed Şengezer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben finalde İspanya ile karşılaşmak isterim. Onları beğeniyorum. Bence güzel bir maç olur."