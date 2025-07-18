Meteoroloji 15 kenti uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde biraz azalacak. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış bekleniyor.

15 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yurt geneli bugün parçalı az bulutlu olacak. Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Karabük, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 37°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık