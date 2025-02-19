İstanbul\'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. Yağışların hafta sonuna kadar süreceği belirtilirken İstanbul Valiliği madde madde uyarı yayınladı.
Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı. Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.
Kuvvetli kar yağışı İstanbul genelinde etkisini artırırken Sultangazi'de eğitim öğretime ara verildi.
Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı. Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.
Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.
Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Hasdal Yolu'nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti. Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Hava Forum sosyal medya hesabından vorteks oluşumunun radara yansıdığını belirterek, "İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Bursa hattını etkileyebilecek bir vorteks ihtimali doğdu. Büyük bir heyecanla gelişmeleri takip ediyoruz. Vortexi bilenler bilir, Karadeniz'i coşturup yoğun kar şeklinde şehrin üzerine boşaltma potansiyeline sahip" paylaşımını yaptı.
Bu paylaşımın devamında, "Sevgili İstanbullular! Cuma, cumartesi ve pazar kardan adam yapmayan ilçe kalmayacak. Herkes kardan adam yapabilecek, kar topu oynayabilecek. Altay kar fırtınası adım adım geliyor..." dedi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları 20 ve 21 Şubat tarihleri arasında yapacağı bazı seferleri iptal etti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şöyle;
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24.02.2025 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir.
İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda;
İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19.02.2025 Çarşamba Günü Saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir.
İstanbul Valiliği olarak süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmemiz için vatandaşlarımızdan da aşağıdaki hususlarda azami hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz:
Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vorteks' deniyor. Vorteks kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor. Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)