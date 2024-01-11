Erzurum'dan 2023 Aralık ayında 14, 2023 Ocak-Aralık ayları kapsamında ise 48 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 15 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 17 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü.

En yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler

Erzurum'dan 2023 Aralık ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Özbekistan ve Somalı olarak kaydedildi. 2023 yılı Ocak - Aralık ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Irak ve Moldova, Özbekistan ve Gana olarak bildirildi.

İlk 7 ülkenin payı

DOSİAD tarafından yapılan değerlendirmede, 2023 yılı kapsamında en fazla değerde ihracatın gerçekleştirildiği 7 ülkenin il toplam ihracat değerindeki payı; Gürcistan yüzde 23,94, Azerbaycan yüzde 17,24, Romanya yüzde 13,45, Irak yüzde 12,33 ve Moldova yüzde 7,34, Özbekistan yüzde 4,97, Gana yüzde 4,13 olarak hesaplandı.

Erzurum'dan 48 ülkeye ihracat

Erzurum'dan 2023 yılında 48 ülkeyle ihracat gerçekleşti. İhracat yapılan ülkeler; Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Irak, Moldova, Özbekistan, Gana, Sierra Leone, Almanya, Fransa, Moritanya, Somali, Suriye, BAE, Bulgaristan, AHL Serbest Bölgesi, Ekvator Ginesi, Suudi Arabistan, Nijer, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kotdivuar, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Kongo, Gine Bissau, Tanzanya, Rusya Federasyonu, Liberya, ABD, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kırgızistan, İspanya, Hindistan, Kuveyt, Kazakistan, Türkmenistan, İsrail, Gine, Sırbistan, Belarus, Yunanistan, Tunus, Avusturya, İran, Mauritius, Katar, İsveç, Pakistan olarak kaydedildi.

15 ülkeyle yapılan ihracatta artış

2023 Ocak - Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Özbekistan, Nijer, BAE, ABD, Ekvator Ginesi, Birleşik Krallık, Fransa, Bahreyn, AHL Serbest Bölgesi, Tunus, Yunanistan, Suriye, Azerbaycan, Molodova ve Almanya ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti.

Artış oranları

DOSİAD analizlerine göre İhracat değerindeki artış oranları Özbekistan yüzde 1690, Nijer yüzde 1175, BAE yüzde 844, ABD yüzde 343, Ekvator Ginesi yüzde 197, Birleşik Krallık yüzde 146, Fransa yüzde 129, Bahreyn yüzde 106, AHL Serbest Bölgesi yüzde 83.5, Tunus yüzde 74.6, Yunanistan yüzde 74.6, Suriye yüzde 68.4, Azerbaycan yüzde 42.3, Molodova yüzde 19 ve Almanya yüzde 16.4 oldu.

İhracat değeri düşen ülkeler

Ocak - Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Katar, Avusturya, İran, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, İsveç, İsrail, Kuveyt, Sırbistan, KKTC, Gürcistan, Somali, Irak, Mauritius, Kazakistan ve Romanya ile yapılan ihracatta düşüş görüldü. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü yüzde 99.4 ile Katar, yüzde 98,2 ile Avusturya'ya yapılan ihracatta tespit edildi.

2023 aralık ayı ihracat verileri

Erzurum'dan Aralık ayında 14 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri; Gürcistan 525,82, Azerbaycan 405,81, Irak 339,56, Özbekistan 117,03, Somali 97,76, Almanya 72,56, Gana 64,76, Bulgaristan 63,08, ABD 18,33, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 13,98, Tunus 7,95, Suriye 6,46, İsveç 3,20, Pakistan 0,91 bin dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek ihracat değerleri

2023 yılında milyon dolar kaydında 7 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Dönemde Gürcistan'a 6.2, Azerbaycan'a 4.4, Romanya'ya 3,4, Irak'a 3.2, Moldova'ya 1.9, Özbekistan'a 1.2, Gana'ya ise 1.0 milyon dolar değerinde ihracat kaydedildi.

2023 41 ülke ihracat değerleri

2023'te diğer 41 ülkeye yapılan ihracat değerleri; Sierra Leone 561,04, Almanya 516,65, Fransa 421,26, Moritanya 396,58, Somali 313,92, Suriye 236,43, Bae 170,93, Bulgaristan 162,70, Ahl Serbest Bölgesi 153,30, Ekvator Ginesi 151,99, Suudi Arabistan 139,40, Nijer 135,59, Birleşik Krallık 132,92, Bahreyn 90,22, Kotdivuar 85,90, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 80,28, Kongo 62,24, Gine Bissau 60,53, Tanzanya 58,16, Rusya Federasyonu 43,57, Liberya 40,90, ABD 28,25, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 27,32, Kırgızistan 26,69, İspanya 25,74, Hindistan 25,25, Kuveyt 23,68, Kazakistan 22,40, Türkmenistan 22,29, İsrail 17,10, Gine 14,36, Sırbistan 10,51, Belarus 8,69, Yunanistan 8,13, Tunus 7,95, Avusturya 7,72, İran 4,12, Mauritius 3,54, Katar 3,54, İsveç 3,20, Pakistan 0,91 olarak kaydedildi.

Erzurum 2023 verileri

Erzurum'da Aralık ayında 1,7 milyon, 2023 yılı bütününde 25 milyon 984 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İlden Aralık 2023 döneminde yapılan ihracat 2023 Ocak ayına göre yüzde 22,16 oranında arttı, Kasım ayına göre yüzde 41 oranında düşüş kaydetti

TİM verileri üzerinden edinilen bilgiye göre Erzurum'dan Ocakta 1.4 milyon, Şubatta 1.0 milyon, Martta 1.1 milyon, Nisanda 1.8 milyon, Mayısta 2.4 milyon, Haziranda 2.5 milyon, Temmuzda 3.4 milyon, Ağustosta 3.1 milyon, Eylülde 1.9 milyon, Ekimde 2.3 milyon, Kasımda 2.9 milyon, Aralıkta 1.7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Aralık ayı verileri ve Erzurum

TİM verilerinde; Aralık 2023 döneminde Erzurum'dan 1 milyon 737 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 708 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 14 milyon 375 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 91 milyon 727 bin değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

2023 verileri ve Erzurum

TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2023 yılında Erzurum'dan 25 milyon 984 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 52 milyon 789 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 162 milyon 916 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 1,0 milyar değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesinden Ocak'ta 90.8, Şubatta 49.7, Martta 82.1, Nisan'da 77.1, Mayısta 89.7, Haziranda 77,3, Temmuz' ayında 65.4, Ağustos ayında 114.5, Eylül ayında 86.9, Ekimde 102.5, Kasımda 83.6, Aralıkta 91.2 milyon dolar değerinde ihracat kaydedildi.

Erzurum'un bölgesel payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, 2023 yılında Erzurum'dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 49,22, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,94, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 2,57 olarak hesaplandı.

Bölge illeri dağılımı

Ocak - Aralık döneminde Malatya'dan 355,8 milyon, Elazığ'dan 356,5 milyon, Hakkari'den 41,8 milyon, Iğdır'dan 74,2 milyon, Van'dan 37,5 milyon, Erzincan'dan 26,7 milyon, Ağrı'dan 30,3 milyon, Erzurum'dan 25,9 milyon, Muş'tan 6,3 milyon, Bitlis'ten 7,4 milyon, Bingöl'den 4,2 milyon, Ardahan'dan 4,0 milyon, Kars'tan 1,4 milyon, Tunceli'den 1,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. - ERZURUM