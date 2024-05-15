Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı

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Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Gökçer'in cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperdede sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır." dedi.

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü sanatçı Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Ayten Gökçer'in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi. Ayten Gökçer'in cenaze namazına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ KAYBETTİK"

Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"ONUN GÜZEL GÜNLERİNİ, BAŞARILARINI KUTLAYALIM"

Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba duygularını aktararak, "Annemin söylediklerini naklediyorum. 'Hem meslek hayatımda hem de özel hayatımda çok sevildim, çok sevdim, o yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin' dedi. Benim o yüzden bütün sevenlerinden ricam üzülmeyelim, kutlayalım onun güzel günlerini, başarılarını." diye konuştu.

"SEVGİLİ AYTEN BU ÜLKENİN GURURU, ŞEREFİ"

Türk sinema, tiyatro oyuncusu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy ise, "Bir gün evvel cenazedesiniz sonra bir bakıyorsunuz başka bir cenaze. Bir gün bir bakıyorsunuz değer gitmiş, bir bakıyorsunuz öbür değer gitmiş. Sevgili Ayten bu ülkenin gururu, şerefi. Ömrünü adamış olduğu tiyatro ve bu tiyatroda efsane olması onu bu dünyadan gitmiş olarak kabul ettirmez. Tam tersi bu dünyaya iz bırakarak her zaman hatırlanacak bir kadın haline getiriyor." dedi.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul kendisiyle çalışma imkanı da bulduğunu dile getirerek, "1999, 2001 yılları arasında Yılan Hikayesi isimli dizi sebebiyle tanıştım kendisiyle ve tanışma imkanı elde ettim. 2 yıl boyunca güzel bir zaman süreciydi. Uzun saatler çalıştığımızdan dolayı çekim dışında da hep görüşürdük buluşurduk. Kendisinin tiyatroda en çok beğendiğim eserlerinden bir tanesi 'Master Class'tır.' Onu çok beğenmiştim. Başsağlığı diliyorum." dedi.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Tam adı Ayten Gökçer Kaçmaz olan usta oyuncu, 26 Ocak 1940'ta Ankara'da dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken anne ve babası ayrılan sanatçının çocukluğu, Ankara'da, babasının ve kardeşlerinin yanında geçti. Tiyatro yeteneğini fark eden annesinin yönlendirmesiyle 1952'de Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümüne başlayan Gökçer, Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesi üzerine 1957'de Ankara Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu Bölümüne girdi. Mümtaz Zeki Taşkın'ın "Oyuncakçı Dede" adlı oyunuyla oyunculuğa adım atan sanatçı, daha sonra Eleneor H. Porter'ın "Pollyanna" piyesinde hemşire rolünü üstlendi. Ayten Gökçer, katıldığı sınavda başarılı olarak 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi.

Devlet Tiyatrolarında ilk olarak Reşat Nuri Güntekin'in "Bu Gece Başka Gece" oyununda rol alan sanatçı, "My Fair Lady"de Eliza Doolittle, Don Kişot'ta Aldonza, "Vanya Dayı"da Yelena Andrayevna, "Master Clas"ta ise Maria Callas karakteriyle seyircide iz bıraktı. Gökçer, 1964'te kendisi gibi oyuncu, yönetmen, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Cüneyt Gökçer ile evlendi. Çiftin, Aslı adını verdiği kızları dünyaya geldi. Sinemaya 1965 yapımı Atıf Yılmaz imzalı "Taçsız Kral" filmiyle başlayan sanatçı, Ajda Pekkan, Erol Taş, Gönül Yazar ve Galatasaray'ın meşhur oyuncusu Metin Oktay'la başrolü paylaştı.

Usta oyuncu, ilerleyen süreçte sinemadan daha çok tiyatroya yöneldi ve "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikalinde başrol "Hürmüz"ü oynadı. Devlet Tiyatrolarında "Bu Gece Başka Gece", "Su Kızı", "Hafta Başı", "Aşk Acısı", "Klinik Bir Vaka", "Hortlaklar", "Bernarda Alba'nın Evi", "Woyzeck", "Don Juan", "Öp Beni Kate", "Andora", "On İkinci Gece", "Vanya Dayı", "Kaktüs Çiçeği", "IV. Henry", "Cadı Kazanı" ve "Lysistrata"nın da aralarında yer aldığı 30'dan fazla oyunda yer aldı. Sanatçı, 1988'de "Devlet Sanatçısı" unvanına sahip oldu. Ankara Devlet Tiyatrosunda 1998'de Arne Sokouen'in "Balerin" oyununu yöneten Gökçer, 1999'da "Yılan Hikayesi" ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı.

Usta oyuncu, eşi Cüneyt Gökçer'in 2009'da vefatı üzerine Ankara'dan İstanbul'a yerleşti. Ferzan Özpetek'in 2016 yapımı "İstanbul Kırmızısı" filminde, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç ve Mehmet Günsür ile oynadı. Ayten Gökçer, Sanat Sevenler Derneği "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, Gazeteciler Derneği "En İyi Kadın Sanatçı" ödülü, Tercüman gazetesi "Yılın Sanatçısı" ödülü, Ses Mecmuası "Yılın En İyi Kadın Sanatçısı" ödülü, Türk Basın Birliği "Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı" ödülü, Türk Basın Birliği "Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı" ödülü ve Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nün de aralarında olduğu çok sayıda önemli ödüle değer bulundu.