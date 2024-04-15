Araştırma sonuçlandı! İşte Türkiye'nin en zeki illeri - Son Dakika
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Yerel

Araştırma sonuçlandı! İşte Türkiye'nin en zeki illeri

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Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi bir IQ çalışması yaparak en zeki illeri açıkladı. Araştırmanın ilk sırasında Eskişehir yer alır alırken ilk 10'da da İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli gibi büyükşehirler görüldü.

15.04.2024 10:26  Güncelleme: 10:26
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Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. Araştırmada toplam 1.214.505 kişinin IQ puanı esas alındı. Şehirlerin IQ listesinde yer alan ilk 10'da Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul'un yer alması dikkat çekti.

Merkez, zeka testlerinin bireylerin bilmekle yeteneklerini ölçmek ve kıyaslama amacıyla kullanıldığı bir perspektif sunmakta olduğunu belirtirken yapılan testte en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi.

İŞTE EN ZEKİ İLK 10 ŞEHİR

Teste göre en zeki 10 il şu şekilde sıralandı:

1-Eskişehir: 105.20 IQ,

2-Ankara: 104.91 IQ,

3-İzmir: 104.51 IQ,

4- Muğla: 104.12 IQ,

5- Çanakkale: 104.02 IQ,

6-İstanbul: 104.02 IQ,

7- Kocaeli: 103.85 IQ,

8- Balıkesir: 103.59 IQ,

9- Bursa: 103.47 IQ,

10- Kırklareli: 103.36.

Diğer illerin listesi ise şu şekilde:

81- Bingöl 94.19

80- Siirt 94.52

79- Hakkari 95.16

78- Artvin 95.36

77- Kars 95.84

76- Bitlis 95.96

75- Ağrı 96.06

74- Düzce 96.26

73- Iğdır 96.69

72- Amasya 96.88

71- Erzincan 96.97

70- Bilecik 97.14

69- Adıyaman 97.29

68- Ardahan 97.33

67- Hatay 97.36

66- Çankırı 97.53

65- Muş 97.73

64- Van 97.74

63- Yozgat 98.05

62- Şanlıurfa 98.07

61- Bayburt 98.29

60- Şırnak 98.43

59- Elazığ 98.46

58- Batman 98.75

57- Adana 98.76

56- Erzurum 98.97

55- Manisa 99.06

54- Tokat 99.09

53- Kilis 99.14

52- Diyarbakır 99.19

51- Kahramanmaraş 99.28

50- Mardin 99.32

49- Gaziantep 99.40

48- Ordu 99.58

47- Niğde 99.60

46- Aksaray 99.63

45- Malatya 99.75

44- Kastamonu 99.98

43- Nevşehir 100.01

42- Isparta 100.06

41- Sivas 100.09

40- Burdur 100.15

39- Afyonkarahisar 100.17

38- Gümüşhane 100.24

37- Sinop 100.29

36- Aydın 100.34

35- Osmaniye 100.39

34- Kırıkkale 100.46

33- Giresun 100.56

32- Mersin 100.71

31- Karabük 100.85

30- Samsun 100.87

29- Çorum 100.95

28- Bolu 100.99

27- Tunceli 101.17

26- Edirne 101.28

25- Kayseri 101.42

24- Kütahya 101.65

23- Kırşehir 101.74

22- Sakarya 101.78

21- Bartın 102.13

20- Denizli 102.14

19- Rize 102.32

18- Konya 102.36

17- Uşak 102.37

16- Karaman 102.52

16- Karaman 102.52

14- Zonguldak 102.68

13- Tekirdağ 102.82

12- Antalya 103.29

11- Trabzon 103.37

Araştırma sonuçlandı! İşte Türkiye\'nin en zeki illeri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Araştırma sonuçlandı! İşte Türkiye'nin en zeki illeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serkan Basar: bu haberi yapanın pek zeki olduğunu sanmıyorum :) 208 9 Yanıtla
  • Mehmet Gözen: Bayburt Türkiye standartlarında her yönde ileride ilk 3 e girecek kapasitede Ne mutlu Bayburtluyum diyene Elhamdülillah BAYBURTLUYUM?? 14 133 Yanıtla
  • Kerem Oğuz: Zeki değil ateist dinsiz deseler tesbiti doğru en zeki insanlar ALLAH'IN kuralına uyanlardir 80 64 Yanıtla
  • hasan h. Bey: secim sonuclarina endekslersek zaten dogru oranti oldugunu da anlayabiliriz. 37 45 Yanıtla
  • Fatih Fırat: neye göre zeki neye göre değil. zeka bir kaç soru veya uygulama ile ortaya çıkarılacak bir şey değildir. saçma haber ve saçma sonuçlar. 72 6 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Yozgat gibi bir modern bir avrupa kenti,vizyon bir şehirin insanları en sonlarda :D Hakkı yenmiş 31 28 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: İlk 10 şehir, son seçimde harita rengi kırmızıydı. 34 14 Yanıtla
  • yunus kara: karadenize bak halbuki en çok balığı onlar yiyor en çok oyuda onlar veriyor bu işte bi ters orantı var:)) 30 5 Yanıtla
  • YoH null: :D milletin derdi farklı bunların derdi farklı 26 3 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: öğrenci sayısıyla ilgili. Soruyu sormadan önce ikametgaha değil kütüğe bakılsaydı, dağların denize paralel uzandığı coğrafi bölgemizdeki şehirler son sıralarda yer alırdı. ;)) 12 9 Yanıtla
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