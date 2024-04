Yerel

İnegöl'de mobilya şöleni başladı

BURSA - İnegöl mobilyasının dünyaya açılan kapısı olan 50. MODEF Expo İnegöl Mobilya Fuarı coşkulu şekilde açıldı.

Açılışa Vali Mahmut Demirtaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Mustafa Varank, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere bir çok üretici katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İTSO ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Türkiye'de öncü olan özellikle mobilya sektöründe 50. Uluslararası İnegöl mobilya fuarı açılışı için bir aradayız. 50.fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabi ki fuarı hep birlikte İnegöl olarak gerçekleştiriyoruz. İnegöl sanayi ve ticaret şehri. İnegöl üretim şehri, ihracat merkezi. Mobilya sektörümüz 2023 yılında 823 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye ihracatına da %21'ine katkı sağlıyor. İnegöl'ümüzün tüm ihracatını yüzde50 olmasını mobilya sektörü karşılamaktadır. İnegöl mobilyasını, sanayisini tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Canlı ve her zaman dinç olan bir şehirle yaşıyoruz. İnegöl çok konuşulan bir şehir. Olumlu yönleri ve olumsuz yönleriyle de çok konuşulan bir şehir. Ben şu konuya temas etmek istiyorum. İnegöl'ümüzde bir konkordato meselesi aldı başını gitti. İnegöl'de irili ufaklı esnaf, tüccar, sanayici 14 bin işletmemiz var. Bu 14 bin işletmemizin içerisinde size rakamlar vermek istiyorum. Son 5 yılda 53 firma başvurmuş. ve 14 bin işletmelerimizin içerisinde sadece 6 firmamız son 5 yılda iflas vermiş. 14 firmanın içinde 6 firmamız maalesef tabii ki üzgünüz. Belli sebeplerden dolayı iflas etmiş. Ancak çok algı yapılıyor. Bu algıyı önce biz İnegöl'de yapıyoruz arkadaşlar. Bizim çok olumlu yönlerimiz var. Sadece olumsuz yönlerimizi konuşmanın manası yok. Bu konu hakkında özel hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Konunun kapanmasını istiyorum" dedi.

"Dünya ticaretinde kendinden övgüyle söz ettiriyor"

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, "Şehrimiz ve sektörümüz için önemli bir haftadayız. Gerçekten sevinçliyiz. Geçen hafta İtalya'daydık. Orda da dünya mobilya sektörüne baktık. Ama Türkiye'nin mobilya sevinci başka. Onu rakamlarla da açıklayabiliriz. Çünkü Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda kalitede, dünya ticaretinde kendinden övgüyle söz ettiriyor. Dünya mobilya ihracat sıralamasında 36. Sıradan 7. sıraya yükseldi. Tabi bu kolay bir mücadele olmadığını şöyle söyleyebiliriz. Çin'i dışarıda bıraktığımız vakitte dünya mobilya üretiminin yüzde 50'sini hala gelişmiş ülkeler üretiyor. Almanya, İtalya, ABD, Kanada, İsveç, Hollanda üretiyor. Bir yandan da gelişmiş ülkelerle rekabet ediyoruz. Biz bu sıralamada 7. Sıraya yükseldik. Hedefimiz dünya 5.'si olmak. Neden bu mobilya sektörü baktığımız vakitte istisnasız bütün imalat sektörü müşterisi var. Bir imalat sektörü olup mobilya sektörü müşterisi olmama imkanı yok. Bir önemli noktada ciddi anlamda istihdam. Bu ihracat yaptığımız vakit katma değerle ülkeye getiriyorsunuz. Son 20 yılda Türkiye'ye mobilya sektörünün birikimli ihracat artısı 35 milyar dolar oluyor. Bu muazzam bir şey. Türkiye'de 2022 Tüik verilerine göre imalat yapan sektör mobilya sektörü. İstihdam yaptığımız vakit biz daha çok küçük ölçekli varız, imalat sektöründe 5. Sıradayız. Mobilya da imalat, istihdam önemli. İnegöl bunu başarıyor. 5 tane ivmeyi kazandırıyor. İmalat gücü sivil toplumla kenetlenecek. Mobilya sektörü bunu da başarmış. İnegöl Mobilyacılar Odamız bunu da başardı. Biz İstanbul Mobilya Fuarı'mızdayken hem Dünya Mobilya Konfedarasyonu Başkanı hem Avrupa Mobilya Konfedarasyonu Başkanı'nı bir araya getiren tek ülkeyiz. İki tarafın da yönetimindeyiz. Sivil toplumla da desteklemiş olduk. En önemli ise fuar işi. Çünkü bir ülke bir sektörde fuar yapıyorsa o ülke o sektör için değer oluşturuyor. İşte İnegöl'ümüz bunu yapıyor. MODEF'in yaptığı bir diğer başarı da aynı işi fuar organizasyonlarına da Yavuz Başkanın yönetimine de teşekkür ediyoruz. Mobilya sıralamada ikinci. Bunu 20 yıldır başarıyoruz. Daha fazla tasarım daha fazla inovasyon yapmamız lazım. Biz katma değer oluşturmak için dünyayla böyle yarışabiliriz. Enflasyon hepimizin düşmanı. Ama devam ettirmemiz lazım. Biz vatandaş olarak şunu demeliyiz. Sizden daha çok tasarruf bekliyoruz. Bütçelerinizde bunu görmek istiyoruz. Bizi inandıracak derecede tasarruf olması lazım. Bu gelir düzeyimizi bozuyor, ihracatımızı engelliyor. Eğer bu olabilirse biz başarılı olacağız. Cumhurbaşkanımızın, Maliye Bakanımızın, Ticaret Bakanımızın çok desteklerini gördük. Biz imalatçı ve ihracatçı olarak hazırız, sizden de bekliyoruz. Daha fazla tasarruf bekliyoruz" dedi.

"İnegöl üretmeye, büyümeye devam edecek"

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün 50.sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası İnegöl mobilya fuarı açılışındayız. Çok uzatmak istemiyorum ancak şunu ifade etmek istiyorum. İnegöl bereketli bir şehir. Burada da mobilya üretmek heyecanıyla başlayan çok özel firmalarımız insanlarımız var. ve gerçekten her türlü teşekkürü hak ettiklerini düşünüyorum. Her gün üreterek yeni tasarımlar gerçekleştirerek bunların da ihraç etmeye çalışan firmalarımız var. Huzurlarınızla her birine teşekkür ediyorum. Tabi fuarların gerçekleşmesi de çok önemli. Mobilya fuarlarımız bizim için çok özel. Bizim yerel yönetimler olarak bilhassa mobilyacılarımızın önündeki var olan engelleri kaldırabilmek için mücadele edeceğiz. Ben bunları ifade edebiliyorum. Bildiğiniz gibi yeni dönemde burada hem ilçe belediyesinde düşen görevler var hem büyükşehir belediyemize düşen görevler var. İnşallah yeni sanayi alanlarının oluşturulması, daha nitelikli sanayi alanlarına yapılması bunları zaten İnegöl Belediyesi olarak son 5 yıldan beri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da İnegöl üretmeye büyümeye devam edecek. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"100 yılı aşkın bir geçmişi olan İnegöl mobilyası hepimizin yüz akıdır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İnegöl Uluslararası mobilya fuarı açılışında burada bulunmakta büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. 100 yılı aşkın bir geçmişi olan İnegöl mobilyası hepimizin yüz akıdır. İnegöl üretim, istihdam ve ihracatın şehridir. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren 4 bin 500 civarında firmanın yer aldığı kentin istihdama gerçekten çok önemli katkısı vardır ve bu katkıda devam etmek gerekir. Türkiye'de mobilya ihracatında 18. sırada yer almakta. Tabii ki rakamlar sektörün her geçen gün daha iyiye gittiğini gözler önüne seriyor. Ancak her zamanda daha iyisi var elbette ama daha iyisini İnegöl mobilyacısı yapıyor ve yapacaktır da buna güveniyoruz. Bu işin kahramanları elbette ki mobilyacılardır. Emek veren ihracatçılarımızı ya da bu sektör içerisinde olan her bir firmanın ve her bir kişiyi yürekten kutluyorum. Sizlerin sayesinde İnegöl'ümüz mobilyanın başkenti olmuştur. Aynı zamanda da bu yolda dünyanın da başkenti olma yolunda önemli adımlar atmaktadır ve bu konuda da ilerlemeler kaydetmektedir" dedi.

"İnegöl'ün il olabilmesi için aynı noktadayız"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Ben bu ülkenin bir çocuğuyum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşların saygı ve minnetle anıyorum. Saygı duruşunun eksik olduğunu düşünüyorum. Evet bugün burada Dünya'ya açılmışsak, 150'den fazla ülkeye ihracat yapabiliyorsak bu ülkenin değerlerinden, cumhuriyetinden, kazanımlarından, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu emperyalizme karşı mücadele etmiş bize de bugünleri sağlamıştır. Değerli Dostlarım hiç komünist davranmadan sözümüzü söylüyoruz. Bir İnegöl'ün il olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerimizi sunduk. Yine aynı noktadayız. Büyükşehir'i kazanmış olmamıza rağmen biz İnegöl'ün il olması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Değerli Dostlar iki şeye dikkat etmek zorundayız. Elbette para kazanacağız. Elbette istihdam sağlayacağız. Temel insanlık olan temiz çevreye dikkat edeceğiz. Uluslararası perspektiften baktığımıza nereden geldiğinize, ne şartta ürettiğimize bakacaklar. Katma değerimizi artırmamız lazım. Çok satıyoruz ama az kazanıyoruz. Enflasyon birilerinin gerçekten tüketimini azaltırken birilerinin çok kar etmesini engelleyecek bir mekanizma olmalı. Faizlerin düşürülmesi lazım. Bugün yaşadığımız en büyük problem finansman problemi. Ara eleman problemi. Enflasyon yüzde 70-80 artıyorsa kar kazancınız düşmektedir. Hepimizin sorumluluğu budur. Herkes biliyor ne yapıldığını. Temel şart gerçekten bilime, akla, garanti etmektir. Enflasyon meselesi birilerinin oluşturduğu ama toplumun 85 milyonunu etkilediği bir mekanizmaya dönüşmüştür. Bursa'nın var olan kimliklerine değer katacak, olanı güçlendirecek, sanayi, ticaret, konut sorumluğumuz var. 50. Uluslararası İnegöl MODEF Fuarı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum" dedi.

"Sektörün göz bebeği"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Rabbim inşallah ağız tadıyla hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde nice böyle güzel bayramları kutlamayı bizlere nasip etsin diyorum. Kıymetli kardeşlerim tabii benim bu kaçıncı fuarım hatırlamıyorum. Gerek bakanlığın dönemimde gerek geçmişte sayın Cumhurbaşkanımız da mesai arkadaşlığı yaparken yine İnegöl her zaman bizim gündemimizdeydi, gönlümüzdeydi. Bu ilçenin ve Bursa'nın hangi konusu varsa her zaman gündemimizde tuttuk. Şimdi rabbimiz nasip etti. Bu dönemde Bursa Milletvekili olarak da gerek ilçemizi İnegöl'ün konularıyla gerekse Bursa'mızın konularıyla birebir ilgilenmeye devam ediyoruz. Mobilya sektörü gerçekten Türkiye'nin ekonomisi alanından çok önemli bir sektör. İhracatı, üretim kapasitesi, sağladığı istihdamı ve katma değerinde göz bebeğimiz sektörlerden bir tanesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı kalkınma ajansları ve devletimizin farklı kurumları her zaman bu sektörün daha ileriye gitmesi, daha katma değerli hale gelmesi gerek bu sektördeki yerleşme oranlarının arttırılması, gerekse burada üretim yapan firmaların daha sağlıklı, daha güzel üretim tesislerine kavuşması, tasarımın önünün açılmasıyla ilgili birçok desteği İnegöl'ümüze sağladı. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu destekleri vermeye devam edecektir. Tabii bu sektörün göz bebeği ilçelerden bir tanesi de merkezlerden bir tanesi de İnegöl. İnegöl artık sadece Türkiye'de mobilyada tanınan, bilinen bir marka değil. Dünyanın her tarafında tanınan bilinen bir marka. Özellikle yakın coğrafyamızda gönül bağı kurduğumuz coğrafyamızda aslında İnegöl mobilyası beğenilen tercih edilen bir marka haline gelmiş durumda. İşte bugün sayın Cumhurbaşkanımız Irak'a bir gezi düzenliyor. Uzun yıllar sonra ilk defa bir gezi düzenliyor. Baktığımızda mobilya ihracatında Türkiye'nin bir numaralı ihracat rotası neresi. Irak'ta. Bizler siyasiler olarak, iktidar olarak ihracatçımızın önünü açmak, üreticimizin önünü açmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "İnegöl'de ülkemizin mobilya sektöründe İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirendir. Üretimde, kalitede ve tasarımda dünya çapında kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Hiç kuşkusuz mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğü istihdama olan katkısı ve ihracatta en yüksek paya sahip olmasında fuarların katkısı büyük. Birbirimize destek olmak, birlikte hareket etmek ve zorlukları aşmak için her zaman bir arada olmalıyız. Üreten, istihdam sağlayan tüm vatandaşlara destek olmaya devam edeceğiz. Katılımcı firmalarımıza bol kazançlar ve başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle İnegöl Mobilya Fuarı açıldı.