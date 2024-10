Manisa Büyükşehir Meclisi\'nde kadın cinayetlerine dikkat çekildi

Yerel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantı öncesinde gündemi değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kadın cinayetlerine değindi. Başkan Zeyrek, "Kadın cinayetleri sistematik bir kırıma gidiyor. Geç olmadan, başka canlar yanmadan kadınların ve çocukların sokaklarda güvende olduğu bir adalet sistemini temin etmemiz gerekiyor. Bu şiddet sarmalını kırmanın tek yolu, caydırıcı ve gerçek bir adalet sistemini kurmaktan geçiyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin karara bağlandığı meclis öncesi Başkan Zeyrek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay üzerinden yürütülen kirli siyasete tepki gösteren Başkan Zeyrek, her zaman dürüst ve temiz bir siyaset anlayışını benimsediklerini söyledi. Başkan Zeyrek, "Siyaset hırsı için her türlü yolun mubah görüldüğü anlayışı reddettik. Hele hele kadınlar üzerinden, kadınları kullanarak siyasi bir hesap peşinde olanların karşısında olduk. Bu anlayışla hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ancak son dönemde yaşanan ve bizi derinden üzen bir olayla maalesef bu anlayışın dışına çıkan çirkin bir durumla karşılaştık. Şehzadeler Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Gülşah Durbay'a yönelik asılsız ve iftira dolu iddialar sadece bir kadın siyasetçiyi değil, tüm kadınları hedef alan bir saldırıdır. Siyasi etik dışı bu davranışları gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, temiz siyasete inanan herkesi de bu anlayışa karşı duruş sergilemeye davet ediyorum. Geçirdiği ameliyat nedeniyle Gülşah Başkanımıza bir kez daha huzurlarınızda, geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, her zaman yanında olacağımızı vurguluyorum. Şunun bilinmesini isterim; Gülşah Durbay yalnız değildir" dedi.

"Kadın cinayetleri sistematik bir kırıma gidiyor"

Konuşmasında kadın cinayetlerine değinen Başkan Zeyrek, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da iki genç kadının vahşice katledildiği haberiyle sarsıldık. Kızların acısı tazeyken bugün bir kadının daha katledildiğinin acı haberini aldık. Adres bu defa, maalesef Manisa oldu. 17 Eylül'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Pelin'in ölüm haberi hepimizi derinden üzdü. Pelin'e Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ne acıdır ki Manisa'mda da benzer haberleri daha sık duyar olduk. Kadın cinayetleri sistematik bir kırıma gidiyor. Geç olmadan, başka canlar yanmadan kadınların ve çocukların sokaklarda güvende olduğu bir adalet sistemini temin etmemiz gerekiyor. Bu şiddet sarmalını kırmanın tek yolu, caydırıcı ve gerçek bir adalet sistemini kurmaktan geçiyor. Suçluların değil, masumların korunacağı bir düzen için sesimizi yükseltmeye, cins kırımına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent Lokantası'nın ilki açıldı

Sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık vererek devam ettiklerini söyleyen Başkan Zeyrek, sözünü verdiği Kent Lokantası'nın ilkini Şehzadeler ilçesinde açtıklarını kaydetti. "Kent Lokantası hemşerilerimize düşük maliyetle nitelikli hizmet verecek" diyen Başkan Zeyrek, "Günlük yaklaşık 500 kişiye yemek çıkartacak Kent Lokantamızda 4 çeşit yemeği sembolik olarak 50 liradan halkımıza sunacağız. Kısa zamanda tüm ilçelerimize Kent Lokantası kazandıracağız" dedi. Sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ettiklerine vurgu yapan Başkan Zeyrek, Hoş Geldin Bebek, Evde Bakım Hizmetleri, engelli vatandaşlara medikal malzeme desteği, öğrencilere sıcak çorba ikramı, kırtasiye desteği, Anne Kart gibi projelerle hemşerilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Bin adet branşman bağlantısını değiştireceğiz"

Konuşmasında içme suyuna değinen Başkan Zeyrek, " Turgut Özal, Kazım Karabekir ve Ahmet Bedevi mahallelerimizde yaşanan su kesintilerinin başlıca nedeni olan branşman bağlantılarını yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlattık. 6 milyon 845 bin TL yatırımla bin adet branşman bağlantısını değiştireceğiz. Bu sayede yurttaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edeceğiz" diye konuştu.

Konut, yol ve otopark projeleri hakkında bilgilendirdi

Spilkent Toplu Konut Projesi'nde konutların yükseldiğini belirten Başkan Zeyrek, projede sözleşme imzalama sürecinin tamamlandığını, belirlenen sürede hak sahiplerine dairelerini teslim etmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Çalışmaları devam eden Cider Yolu'na değinen Başkan Zeyrek, "Manisa'mızın 18 yıldır beklediği Cider Yolunda da çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 30 metre genişliğinde, içerisinde bisiklet yollarının ve ara refüjlerin olduğu 2 geliş 2 gidişli bir yol kazandıracağız. O bölgede 74 tane binanın kamulaştırılması yapıldı. Kalan 2 bina için de süreç devam ediyor. Kamulaştırma aşaması bittikten sonra 2 kilometre uzunluğundaki yolumuzu bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. Bu yol çarşıdan gelip Güzelyurt'a bağlanacak. Oradan da küçük sanayi ve organize sanayiye hizmet edebilecek bir yol. Bu yolla birlikte şehir trafiğini rahatlatmayı ve ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle şehrimize kazandıracağımız OSB Kavşağı projemizde de mesafe kat ettik. Bir aksilik olmazsa 29 Ekim'de bu kavşağın yapımını tamamlayacağız ve ilk araç geçişini sağlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli Malta Otoparkı projesinde de sona gelindiğinin bilgisini veren Başkan Zeyrek, "Güneş enerjisi ve yağmur suyu biriktirme gibi özellikleriyle kendi kendine yetebilen ve bölgenin otopark ihtiyacına cevap verecek bu önemli projemizi 2024 yılı bitmeden halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Güçlendirme ile binayı deprem yönetmeliğine uygun hale getirdik"

Geçmiş dönemde temeli atılan Saruhanlı Gençlik Merkezi projesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Zeyrek, projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Zeyrek, "Projeyi incelediğimizde binanın mevcut deprem yönetmeliğini karşılamadığını tespit ettik. 3 tane perde takviyesi ile yaptığımız güçlendirmeyle binamızı deprem yönetmeliğine uygun hale getirdik. Burada 103 aracın olduğu kapalı otopark ile üst katlarda sınıfların olduğu toplamda 5400 metrekarelik bu merkezi bir an önce Saruhanlı halkımızın hizmetine kazandırmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na davet etti

Başkan Zeyrek, 19-20 Ekim tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliği ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maraton'na tüm vatandaşları davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağını duyuran Başkan Zeyrek, maratonun heyecanını birlikte yaşamaya çağrıda bulundu.

"Depremlerde kaybettiklerimizin acısı hala yüreklerimizde"

Başkan Zeyrek, "23 Ekim 2011'de Van'da yaşanan depremde vefat eden 604 vatandaşımızı ve 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Depremlerde kaybettiklerimizin acısı hala yüreklerimizde. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını diliyor, bu tür doğal afetlerin en az kayıpla atlatılması için dirençli kentler inşa etmek adına var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Konuşmasını sürdüren Başkan Zeyrek, şunları söyledi; "29 Ekim'de 2'nci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ve gururla kutlayacağız. Şanlı Kurtuluş mücadelemizin ardından büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ilkesiyle kurduğu Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde yürüyeceğiz."

Şehir Tiyatrosu 11 Ekim'de perde açıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 11 Ekim Cuma günü perdelerini açacağını söyleyen Başkan Zeyrek, Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu yönetiminde 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' ile sezonun başlayacağını, kültür ve sanat dolu bir dönem olacağını söyledi.

Basın emekçilerini de unutmayan Başkan Zeyrek, "Başta burada bulunan değerli basın emekçilerimiz olmak üzere tüm basın emekçilerinin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Doğru, tarafsız, objektif haberin ve özgür basının demokrasinin teminatı olduğuna olan inancımı da bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - MANİSA