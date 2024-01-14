Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerimizden 6'sı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 3 askerimiz ise dün defnedilmişti.

ŞEHİDİN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada doğum gününe 5 gün kala şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Gülmez'in 17 Ocak günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya'da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.

ŞEHİT DELEN'İN YAKINLARI AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31) de bugün defnedildi. Delen'in memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde defnedildi. Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT MURAT ATAR, MEMLEKETİ ORDU'DA DEFNEDİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'nun İkizce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.Şehidin cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atar'ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞEHİT KÖROĞLU, AİLESİNİN TEK ERKEK EVLADIYDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı da dün akşam memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"KUZUM SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM?"

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, tabutunun önünde fotoğraf çektirdi. Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" dedi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT EVCİN DE ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin de Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı. Emekli polis olan babası Nazif Evcin "Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin" diyerek feryat etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, terörü lanetleyen sloganlar atıldı.