 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimizin 3'ü dün defnedilirken bugün de 6 askerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde şehitlerin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

14.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:53
Abone Ol

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 askerimizden 6'sı bugün son yolculuklarına uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 3 askerimiz ise dün defnedilmişti.

ŞEHİDİN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada doğum gününe 5 gün kala şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Gülmez'in 17 Ocak günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya'da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in cenazesi Göksun'da defnedildi

ŞEHİT DELEN'İN YAKINLARI AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31) de bugün defnedildi. Delen'in memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgundan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camiine getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde defnedildi. Törene, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in cenazesi Göksun'da defnedildi

ŞEHİT MURAT ATAR, MEMLEKETİ ORDU'DA DEFNEDİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar için Ordu'nun İkizce ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.Şehidin cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atar'ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in cenazesi Göksun'da defnedildi

ŞEHİT KÖROĞLU, AİLESİNİN TEK ERKEK EVLADIYDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı da dün akşam memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in cenazesi Göksun'da defnedildi

"KUZUM SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM?"

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, tabutunun önünde fotoğraf çektirdi. Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" dedi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT EVCİN DE ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin de Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı. Emekli polis olan babası Nazif Evcin "Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin" diyerek feryat etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, terörü lanetleyen sloganlar atıldı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Piyade, Terör, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


14:55
İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
14:55 İsrail, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 15:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement