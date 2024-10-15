Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da terör propagandasına müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

15.10.2024 08:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Diyarbakır Valiliği tarafından 'kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla' alınan yasaklama kararına rağmen; 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatıldı. Aynı gün sosyal medya hesaplarında, Bölücü Terör Örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün Bölücü Terör Örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte.

Ayrıca miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen ( Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat) 36 ildeki operasyonlarda ise daha önce taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığını, İstihbarat Başkanlığını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

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