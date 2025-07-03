Çeşme\'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ocak 2025'ten bu yana 1.295'i ormanlık alanda, 1.720'si orman dışı alanda olmak üzere 3.015 yangın meydana gelmiştir.

Yangınlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşanmıştır.

Bu zaman diliminde (26 Haziran-3 Temmuz) 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir.

Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır.

Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8.884 sortide 29.575 ton su kullanmıştır. Ayrıca 25 bin personelimiz, 6.000'e yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir.

Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinalarından oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir."