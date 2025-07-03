Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor

Çeşme\'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor
03.07.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde devam eden yangın, Selçuk ve Buca'ya da sıçradı. Yangında 3 köy boşaltılırken, alevler Çeşme otoyoluna ulaştı. Ödemiş'te yanan bir evde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Çeşme'den gelen bir görüntü endişeleri artırdı. Görüntülerde, alevlerden kaçan insanların teknelerle tahliye edildiği görüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ocak 2025'ten bu yana 1.295'i ormanlık alanda, 1.720'si orman dışı alanda olmak üzere 3.015 yangın meydana gelmiştir.

Yangınlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşanmıştır.

Bu zaman diliminde (26 Haziran-3 Temmuz) 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir.

Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır.

Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8.884 sortide 29.575 ton su kullanmıştır. Ayrıca 25 bin personelimiz, 6.000'e yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir.

Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinalarından oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir."

Orman Yangını, 3-sayfa, Çeşme, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkımı yapılan bina, kepçenin müdahalesiyle yola çöktü Yıkımı yapılan bina, kepçenin müdahalesiyle yola çöktü
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü

16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
22:32
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç’tan Almanya’da dev zafer Tarihe geçti
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç'tan Almanya'da dev zafer! Tarihe geçti
22:25
Fenerbahçe’ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu’dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer
22:09
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza Hem antrenör oldu hem de oyuncu
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu
22:07
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:55
3. Lig’de kriz İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
21:52
Kocaeli’de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
21:43
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:42
Bir zamanlar Manchester United’daydı Vanspor’a imza attı
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
21:39
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 17:25:26. #7.11#
SON DAKİKA: Çeşme'de felaketi yaşıyor! Yangından kaçan insanlar teknelerle tahliye ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.