Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını
11.08.2025 22:47
Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını
Çanakkale, Edirne, Manisa ve Hatay'da peş peşe orman yangını haberleri geldi. Çanakkale'de alevler evleri ve arabaları küle çevirirken, Edirne'de tehdit altındaki yerleşim yerleri tahliye edildi.

Hava sıcaklıklarının rekor kırdığı bugünler de orman yangını haberleri de peş peşe geldi. Çanakkale, Edirne, Manisa ve Hatay'da orman yangınları çıktı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

Vali Toraman, Çanakkale merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini belirtti.

Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Çanakkale- Ezine kara yolunun 10 ile 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan- Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

EVLER VE ARAÇLAR YANDI

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi. Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor. Yangında bazı araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü. Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi. Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor. Öte yandan Çanakkale- İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.

EDİRNE

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

YAZLIKLAR BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye geldi. Çalışmalara söndürme helikopterleri de destek veriyor. Yangın nedeniyle Gülçavuş Sahili'nde bazı sitelerde yazlıklar önlem amacıyla boşaltıldı.

Yangında iki evin ise alevlerden zarar gördüğünü belirten Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, vatandaşların da ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

Edirne Valisi Yunus Sezer de yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Sezer, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma ekiplerinin kısa sürede sevk edildiğini belirtti.

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

MANİSA

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Yangın kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan, saat 14.30 sıralarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

1 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Özkan, yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, bölgede bilgilendirme çalışmalarını yapıyorlar. Rüzgarın yönüne, risk durumuna göre diğer mahallelerle ilgili duyarlılık oluşturma noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Turgutalp hem Kozanlı hem de Darkale mahallelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşları uyarıyor. İl kriz merkezimizde ne ihtiyaç varsa, tüm ekipmanlar buraya sevk ediliyor. Etkili bir iletişimle risk unsurlarını tespit ederek, yangının bir önce söndürülmesi için çalışıyoruz."

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili titiz çalışmanın yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Kozanlı Mahallesi kırsalındaki söndürme çalışmalarına 2 Sikorsky helikopter, jandarma TOMA'ları ve vatandaşlar da destek verdi. Ekipler, yangına müdahalesini karadan sürdürüyor.

Ciğerlerimiz alev alev! 4 şehrimizde orman yangını
Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
