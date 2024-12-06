Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası - Son Dakika
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Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

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Suriye'de muhalif grupların Şam'ın kapısına dayanmasının ardından Beşşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği iddia ediliyor. Gazeteci Ghassan Ibrahim, Esad ile beraber bakanlar ve başbakanın da Suriye'den ayrıldığını iddia etti. Uluslararası medya kuruluşları ise Rusya'nın Esad'ı kurtarma planlarını askıya aldığını ve kendi öncelikleriyle ilgileneceğini rejime bildirdiğini, Rusya'nın desteğini kaybeden Esad'ın ise ailesiyle birlikte Tahran'a gittiğini yazdı.

06.12.2024 21:18
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Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar günlerdir sürüyor. Muhalifler adım adım ilerleyerek birkaç gün içinde Suriye'de haritayı değiştiriyor. Muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat ve Hama'nın ardından başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus'u da ele geçirdi. Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

'ESAD SURİYE'DEN KAÇTI' İDDİASI

Muhalif grupların adeta Şam'ın kapısına kadar gelmelerinin ardından tüm dünya Global Arap Net'ten Ghassan İbrahim'in iddiasını konuşmaya başladı. İbrahim, Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Öte yandan uluslararası medya kuruluşları ise Esad'ın Rusya desteğini kaybetmesiyle birlikte bu kararı aldığını ve ailesiyle birlikte Tahran'a gittiğini yazdı.

Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

MUHALİFLER ADIM ADIM İLERLİYOR

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, Humus'un Tedmur ilçesinde rejime karşı ilerliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak-Suriye- Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti. Muhalif grup, halihazırda Tedmur'un güneyinde rejim güçleriyle çatışıyor. ABD, operasyonda muhalif gruba lojistik destek sağlıyor. Suriye Özgür Ordusu, Suriye'deki halk hareketlerinin ardından kurulan ve son olarak Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) farklı bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.

ESAD REJİMİ, GÜÇLERİNİ ŞAM'A ÇEKMEYE HAZIRLIYOR

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri kontrol eden rejim güçleri, buradaki güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya başladı. Rejim, çekildiği yerleri PKK/ YPG'li teröristlere devrediyor.

Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

DERA'DA MUHALİFLERLE REJİM GÜÇLERİ ÇATIŞIYOR

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle bölgedeki askeri muhalifler arasında çatışmalar sürerken muhalifler, il merkezini kuşatmaya çalışıyor. Dera'da rejimin kurduğu 8. Tümen'deki askerler, Suveyda ve Kuneytra illerindeki muhaliflerle "Güneydeki Operasyonların Odası"nı kurdu. Operasyon odasından yapılan açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verildi, ülkenin güney sınırlarının kontrol altına alınarak güvenliğin ve istikrarın sağlanacağı vurgulandı. Uluslararası topluma özgürlük, onur ve medeni bir devletin inşasında Suriye halkının kararına saygı göstermesi çağrısı yapılan açıklamada, rejim askerlerinden ordudan ayrılmaları talep edildi. Açıklamada, hedefin Şam'a ilerlemek olduğu kaydedildi.

Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

MUHALİFLER ÇOK SAYIDA YERLEŞİM YERİNİN KONTROLÜNÜ SAĞLADI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, askeri muhalifler, Dera il merkezi ve çevresindeki ilçelerde sabah saatlerinden bu yana rejim güçleriyle çatışıyor. Muhalifler, Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri, Semlin, Sura ve Miseyfre beldeleri, Gariyye Şarkiyye, Karak, Nahte, Cize ve Üm Veled köyleri ve il merkezindeki Dera Beled Mahallesi'ni ele geçirdi. Çatışmalar, il genelinde çok sayıda noktada devam ediyor. Muhalif gruplar, sabah saatlerinde Dera'nın batı kırsalındaki Noa ilçe merkezinin çevresinde rejim güçlerine ait kontrol noktalarına saldırdı. Suriye rejimi de Noa ilçe merkezini havan topu saldırısıyla hedef aldı. Rejim ordusu, batı kırsalındaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı düzenledi.

NASİB SINIR KAPISININ KONTROLÜ MUHALİFLERE GEÇTİ

Muhalifler, rejim güçleriyle çatışarak Suriye-Ürdün sınırını ele geçirmeye çalışıyor. Çatışmaların ardından Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti. Muhalif gruplar, Suriye'nin en büyük ikinci askeri alayı olan ve hava savunma sistemi radarlarının bulunduğu Mika 52. Alayı'nı ele geçirdi. Dera genelinde ilerleyen muhalifler, il merkezini kuşatmaya çalışıyor.

Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası

HALK AYAKLANMASININ FİTİLİNİN ATEŞLENDİĞİ İL: DERA

Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi. İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı. Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası
Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası
Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası
Dünya bunu konuşuyor! \'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye\'den kaçtı\' iddiası

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Son Dakika Dünya Dünya bunu konuşuyor! 'Rusya desteğini kaybeden Beşar Esad Suriye'den kaçtı' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesut Zafer:
    Bu Tek Adam rejimi ile ülke yönetenlerin kişilikleri bu işte. Sıkışınca kaçarlar. Dünyadaki tüm tek adam rejimlerinin başına inşallah. 7 2 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Bu iş bitti bu kadar, hayırlı olsun kardeşlerim, biiznillah Suriyeliler de dönecek, CHP de ancak edebiyat parçalasın. 2 1 Yanıtla
  • bulent toraman:
    Esad kaçmazzzzzz... 0 3 Yanıtla
  • bulent toraman:
    Esad kaçmazzzzzz, 0 1 Yanıtla
  • bulent toraman:
    Lübnan da Hizbullah var ırak ta haşdi şabi yanibasinda koskoca iran var bu kadar şia nin olduğu bir coğrafya da ölen ölduguyle kalır... 0 1 Yanıtla
  • Can Umut:
    Tayyip onu 4 katı tek adam diktatör 0 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Suriye'deki operasyon ABD destekli. Suriye'yi koridor yapıp amaç Türkiye sınırında Kürt devleti kurmak büyük ortadoğu projesi uyumayın looo 0 0 Yanıtla
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