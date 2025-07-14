Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü - Son Dakika
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Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü

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Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü
14.07.2025 23:10
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Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü
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Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 18 asker öldü.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor.

DÜRZİ GÜÇLER SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI: 18 ASKER ÖLDÜ, 9 ASKER REHİN ALINDI

Çatışmalara ilişkin devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

SAVUNMA VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARI GÜVENLİK KONUŞLANMA PLANI HAZIRLADI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el- Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt olarak ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Baba, "Savunma ve İçişleri bakanlıkları tarafından bir güvenlik konuşlanma planı hazırlandığını, bu planın amacının devletin otoritesini ve yasanın üstünlüğünü tesis etmek ve kanun dışı silahlı grupları silahsızlandırmak." dedi.

DÜRZİ LİDER HİCRİ: SURİYE ORDUSUNUN BÖLGEYE GİRİŞİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu arada Dürzilerin önde gelen liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı.

ŞAM GÜÇLERİ BİR KÖYÜ KONTROL ALTINA ALDI

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı ile iç güvenlik güçleri, çatışmayı sona erdirmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek ve vatandaşlar ile mülklerini korumak amacıyla Süveyda'nın kuzeybatısında Dour köyünde konuşlandı.

Savunma Bakanlığı birlikleri, ili kontrol altına almak ve çatışmaları sonlandırmak amacıyla kuzeybatı ve kuzey eksenlerinde ilerleyişini sürdürdü. Dour köyü, daha sonra birlikler tarafından kontrol altına alındı.

SAVUNMA BAKANI ASKERLERE SESLENDİ: VATANDAŞLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, X platformundan Süveyda'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı bünyesindeki askerlere seslenerek, "Vatandaşlarınıza sahip çıkın. Onları hedef alan çetelerle halkın arasına set olun. Kamu ve özel mülklere yönelik her türlü yağmaya karşı tetikte olun. Her türlü ihmal kayda geçer, her gevşeklik hesabını verir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Süveyda'da güvenliğin yeniden sağlanması için görevli birliklerden aktif katkı beklediklerini belirten Ebu Kasra, "Her zaman olduğu gibi, halkın yanında duran, onların koruyucusu olan askerler olun." çağrısında bulundu.

İSRAİL ORDUSU "ÇOK SAYIDA TANKI" VURDUĞUNU DUYURDU

Öte yandan İsrail ordusu, Dürziler ile Bedevi Arapların çatışmalarına sahne olan Süveyda ili yakınında Suriye ordusuna ait "çok sayıda tankın" hedef alındığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Suriye'nin güneyinde Süveyda kentine doğru hareket eden tanklar tespit edildi. IDF, tankların hedefine varmasını engellemek için bir saldırı gerçekleştirdi. Bu tankların Suriye'nin güneyindeki varlığı İsrail devletinin güvenliği için bir risk oluşturabilirdi. IDF Suriye'nin güneyinde bir askeri tehlike bulunmasına izin vermeyecek, engellemek için elinden geleni yapacaktır. Bölgedeki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI KATZ: DÜRZİLERE ZARAR VERİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savundu. Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

NE OLMUŞTU?

Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Orta Doğu, Politika, Süveyda, Suriye, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dürzilerden çatışmaları sona erdirmek için bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırı: 18 ölü - Son Dakika

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