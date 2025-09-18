Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke - Son Dakika
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke

Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
18.09.2025 11:27
ADL'nin raporuna göre Kuveyt, İsrail'e karşı en olumsuz tutuma sahip ülke oldu. Bu durumun arkasında, Kuveyt'in Filistin davasına verdiği güçlü destek, İsrail'i tanımaması, Gazze ve Kudüs konusundaki hassasiyeti ile kamuoyundaki yoğun tepki yatıyor. Körfez'de BAE ve Bahreyn İsrail'le ilişkileri normalleştirirken, Kuveyt ''Filistin sorunu çözülmeden diplomasi olmaz'' diyerek sert tavrını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından dünya genelinde İsrail karşıtlığı tırmanışa geçti. Anti-Defamation League (ADL) tarafından yayımlanan "Küresel 100 Endeksi" raporuna göre, 103 ülkeden 58 bin yetişkinle yapılan anket, antisemitizmin en yoğun yaşandığı ülkeleri ortaya koydu.

ZİRVEDE KUVEYT VAR

3,6 milyon nüfusa sahip Kuveyt, 97 puanlık endeks skoru ile İsrail'e en çok nefret duyan ülke oldu. 188 milyonluk nüfusuyla Endonezya, 96 puanla ikinci sıraya yerleşti. Bahreyn ise 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN VE ÜRDÜN İLK 5'TE

Suudi Arabistan 92, Ürdün ise 91 endeks puanıyla İsrail karşıtlığında üst sıralarda yer aldı. BAE (91), Lübnan (86) ve Umman (94) da listenin üst basamaklarında bulunuyor.

MISIR VE TUNUS DA YÜKSEK ORANLARLA DİKKAT ÇEKİYOR

Mısır 84, Tunus 83, Libya 82 ve Cezayir 81 puanla ilk 15 ülke içinde yer aldı. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde İsrail karşıtlığının yüksek seyretmesi dikkat çekti. Türkiye ise 6. sırada yer aldı. Erkeklerde oran kadınlara göre daha yüksek çıkarken, 50 yaş üstü grupta İsrail karşıtlığının arttığı görüldü.

GAZZE SALDIRILARININ ETKİSİ

ADL raporunda, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail karşıtlığında belirleyici rol oynadığı vurgulandı. Uzmanlara göre özellikle 7 Ekim'den sonraki süreçte İsrail'e tepki, dünya genelinde hızlı bir yükselişe geçti.

İşte İsrail nefreti sıralaması;

  • Kuveyt – 97 puan
  • Endonezya – 96 puan
  • Bahreyn – 95 puan
  • Umman – 94 puan
  • Suudi Arabistan – 92 puan
  • Ürdün – 91 puan
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – 91 puan
  • Lübnan – 86 puan
  • Mısır – 84 puan
  • Tunus – 83 puan
  • Libya – 82 puan
  • Cezayir – 81 puan
  • Türkiye – 79 puan

KUVEYT'İN NEFRETİNİN NEDENİ

1. Filistin Meselesi ve Dayanışma

  • Kuveyt, kuruluşundan bu yana Filistin davasına güçlü destek veren ülkelerden biri oldu.
  • 1967'deki Altı Gün Savaşı ve 1973 Yom Kippur Savaşı sonrasında İsrail'e karşı Arap ülkeleriyle birlikte hareket etti.
  • Filistinlilere hem siyasi hem de mali destek verdi, onları iş gücü olarak ülkesinde barındırdı.

2. Diplomatik İlişki Yokluğu

  • Kuveyt, İsrail'i hiçbir zaman resmen tanımadı.
  • İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişine izin verilmiyor.
  • İkili ticaret veya diplomatik temas tamamen kapalı durumda.

3. Gazze ve Kudüs Hassasiyeti

  • Gazze'deki İsrail saldırıları ve Kudüs'teki gelişmeler, Kuveyt kamuoyunda çok güçlü tepkilere yol açıyor.
  • Kuveyt, BM'de defalarca Filistin lehine kararların geçmesi için çaba gösterdi.
  • Özellikle Gazze'deki sivil kayıplar, Kuveyt'in İsrail karşıtı tavrını daha da sertleştirdi.

4. Körfez Ülkeleriyle Farklı Duruş

  • BAE ve Bahreyn 2020'de "İbrahim Anlaşmaları" ile İsrail'le ilişkileri normalleştirirken, Kuveyt bu sürece kesin bir şekilde karşı çıktı.
  • "Filistin sorunu çözülmeden İsrail'le diplomasi kurulamaz" söylemini ısrarla sürdürüyor.

5. Toplumsal Algı ve Kamuoyu Baskısı

  • Kuveyt toplumunda İsrail karşıtı bir konsensüs var.
  • Medya, dini çevreler ve sivil toplum kuruluşları İsrail karşıtı söylemi sürekli canlı tutuyor.
  • Bu toplumsal baskı, hükümetin İsrail'e karşı sert tutumunu destekliyor.

Uluslararası İlişkiler, Filistin Sorunu, Filistin, Politika, Bahreyn, Türkiye, İsrail, Kuveyt, Güncel, Körfez, Kudüs, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sevinç Ak:
    Türkiye bürokrasisi nefret etmiyor. Türk halkı nefret ediyor. ikisi farklı şeyler.. İsrail'e en büyük desteği verenlerden birisi Türkiye hükümetidir.. 38 37 Yanıtla
    Halis demir:
    en büyük drsteği Türkiyede muhalefet veriyor tabiii normal atslarının orada heykeli var siz muhslefetin israil e bir laf dediğini duydunuzmu 35 18
    Sk 06:
    halis demir ne malsın tek hücreli amip 18 26
    Apple User:
    İsrail’i kurulmasına Türkiye sebep oldu 26 18
    123456789:
    Evet Doğru söylüyorsunuz nefret ediyor hükümet kınıyor başka bir icraatları yok Ticaret devam 15 12
  • Yunus Acar:
    Kalan 21 CHP az birazda hdp ve içimizdeki gizli yahudilerdir 33 16 Yanıtla
  • Muzaffer Karagöz:
    Bravo Kuveyt tebrik ediyorum sizleri 36 2 Yanıtla
  • Bektas Bektas:
    Biz Türk vatandaşlarının protesto yapması ile olacak iş değil, devlet olarak tamamen tepki vermek gerekiyor, ne pahasına olursa olsun İsrail ile her türlü ilişkiyi bitirmek gerekiyor, ama nerde, Azerbaycan a gelince güvenilecek ülke değiller, benim fikrim 11 7 Yanıtla
    123456789:
    kardeşim Öyle diyorsun da akıntı kesilir para akıntısı musluklar kesilir kesebilirler mi ticaret kestik dedikçe başka şeyler çıkıyor seçimlerde ticareti kestik dedi İzmit'te Mersin'de dünya kadar İsrail'e malzeme gitti Arkadaşlar kusura bakmayın Filistin deyince benim tüylerim diken diken oluyor yazdıkça yazasım geliyor 4 4
  • 78908900:
    Liste de Pakistan'ın olmaması şaşırtıcı oysa israil'i devlet olarak tanımıyor. Ne politik ne ticari ilişki içine girmediler . 7 0 Yanıtla
    adem baran:
    pakistan bir hic 0 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
