Saldırılar sonrası Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş dokuzuncu gününe girdi. Orta Doğu'da gerilim her geçen saat daha da tırmanırken İsrail ve ABD, İran'da ülke ekonomisi için çok büyük öneme sahip olan petrol depolarını vurdu. Şiddetli patlamaların ardından Tahran'da petrol resmen yağmur olup yağdı.

TAHRAN'DA PETROL YAĞDI

Saldırılar sonrası Tahran'da büyük patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından gökyüzüne yükselen yoğun siyah duman kentin büyük bölümünü kapladı. Sabah saatlerinde şehirde yanan petrol kalıntılarının havadan yere düşmesi nedeniyle bölgede adeta petrol yağdığı görüldü.

İRAN: HAYFA RAFİNERİSİNİ HEDEF ALDIK

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını açıkladı. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "ABD ve Siyonistlerinin Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya yanıt olarak Hayfa Rafinerisi'ni hedef aldık" ifadeleri yer aldı. Hayfa'daki tesisin "Hayberşıken" füzesiyle vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DÜNYADA EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP ÜLKELER

10 - Libya

Petrol Rezervi: 48,4 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 27,7 milyar dolar

(Yakın geçmişte iç savaş yaşadı)

9 - ABD

Petrol Rezervi: 45 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 124 milyar dolar

(İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarda yer alıyor)

8 - Rusya

Petrol Rezervi: 80 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 124 milyar dolar

(Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ile savaş halinde ve birçok yaptırımın hedefi)

7 - Kuveyt

Petrol Rezervi: 101,5 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 29 milyar dolar

(İran'ın saldırılarından etkilenen ülkeler arasında. En büyük ihracat rotası Hürmüz Boğazı)

6 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Petrol Rezervi: 113 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 114 milyar dolar

(İran'la yaşanan gerilimden etkilenen ülkelerden biri. İhracatın büyük bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor)

5 - Irak

Petrol Rezervi: 145 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 98 milyar dolar

(Petrol sevkiyatının önemli bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor)

4 - Kanada

Petrol Rezervi: 171 milyar varil

(Ham Petrol İhracatı: 106 milyar dolar)

3 - İran

Petrol Rezervi: 208,6 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 47 milyar dolar

(ABD ve İsrail ile savaş halinde)

2 - Suudi Arabistan

Petrol Rezervi: 267,2 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 187 milyar dolar

(Petrol ihracatının önemli kısmı Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor)

1 - Venezuela

Petrol Rezervi: 303,2 milyar varil

Ham Petrol İhracatı: 9,8 milyar dolar

(Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından ülkesinden kaçırılıp tutuklandı)