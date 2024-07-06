Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaşacak

Dünya

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşacak.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'e gitme kararı, Almanya siyasetinde tepkilere neden oldu. Hem merkez sağ hem de merkez soldaki bazı Alman siyasetçiler, Erdoğan'ın stadyumda bulunmasının gerilimi arttıracağını savunuyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise birçok ülke liderinin EURO 2024 kapsamında ülkesini ziyaret ettiğini anımsatarak, Erdoğan'ın ziyaretinden de memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından Türk Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'e verilen ceza nedeniyle gergin bir ortamda oynanacak karşılaşma için Berlin'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Avusturya karşısında attığı iki golle Türkiye'ye çeyrek final yolunu açan ve maçın oyuncusu seçilen Merih Demiral, cezalı olduğu için Hollanda karşısında forma giyemeyecek.

UEFA, Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra "bozkurt işareti" yapması nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ile Orkun Kökçü de Hollanda maçında oynayamayacak.

Kart cezası sona eren milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı'nda ise hafif sakatlığı bulunan Steven Bergwijn'ın yerine büyük olasılıksa Donyell Malen forma giyecek.

Hollanda'nın Türkiye karşısına Romanya'yı 3-0 yendiği kadroyla çıkması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı, Cody Gakpo, Memphis Depay ve Virgil van Dijk gibi yıldız oyuncularıyla Türkiye karşısında şans arayacak.

Türkiye-Hollanda maçını 42 yaşındaki Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını yine Fransa Federasyonu'na bağlı Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Alman Felix Zwayer'in dördüncü hakem olacağı maçta, Fransa'dan Jérôme Brisard da VAR hakemi olarak görev yapacak.

Karşılaşma sonrası çeyrek finale yükselen takım İngiltere- İsviçre maçının galibiyle 10 Temmuz'da yarı finale kalmak için mücadele edecek.

'Türkiye öngörülemez bir rakip'

Türkiye ve Hollanda milli takımları şu ana kadar 14 kez karşılaştı.

Bu maçlardan 6'sını Hollanda, 4'ünü Türkiye kazandı. 4 maç da berabere sonuçlandı.

Türkiye, 6 Eylül 2015'te Konya’da oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hollanda'yı 3-0 yendi.

İki takım 2021 yılında Dünya Kupası grup elemelerinde yeniden karşı karşıya geldi.

Burak Yılmaz'ın 3 gol attığı ilk maçı Türkiye 4-2 kazandı. İkinci maç ise, 6-1 Hollanda'nın üstünlüğüyle sona erdi.

2008’den bu yana ilk kez Avrupa'da çeyrek finale kalan dünya sıralamasında 7. durumdaki Hollanda, 42. sıradaki Türkiye karşısında kağıt üzerinde favori olarak gösteriliyor.

Ancak Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türkiye maçının Romanya karşılaşması kadar kolay geçmeyeceğini düşünüyor.

Romanya'nın Hollanda karşısında boşluklar verdiğini vurgulayan Hollandalı teknik direktör, Türkiye'nin bu konuda daha hazırlıklı olacağını ve benzer hatalar yapmayacağını düşünüyor.

Koeman, "Türkiye’nin bizi iyi analiz ettiğini varsayıyorum. Türkler kendilerini silahlandırmak için şüphesiz gerekli planı yapacaktır" dedi.

Hollanda spor medyasına göre oldukça genç bir ekipten oluşan Montella’nın takımı ile ilgili gizemli hava, Türkiye’yi Hollanda milli takımı için öngörülemez bir rakip haline getiriyor.

Medyaya göre, Montella'nın düzenli olarak iki kanat bekiyle 3-4-3 düzeninde oynattığı Türkiye, arkadaki boşlukları daha küçük tutmayı başardığı için, Gakpo ve diğer Hollandalı oyunculara aradıkları fırsatı kolay vermeyecek.

'Çağın en büyük futbol yeteneklerinden biri Arda Güler'

Hollanda medyasına göre Türkiye, Romanya'dan tamamen farklı ve bireysel olarak çok daha iyi oyunculara sahip bir takım.

Medyada özellikle "Türkiye’nin dahisi" ve "Türk Messi" olarak adlandırılan Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu ile kaleci Mert Günok’un isimleri öne çıkarılıyor.

Arda Güler için, "19 yaşındaki orta saha oyuncusu potansiyel bir dünya yıldızı. Top sürmesi, şutları ve tekniği sayesinde çağın en büyük futbol yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor" değerlendirmesi yapılıyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Hakan Çalhanoğlu’nun da çeyrek final maçında önemli rol oynayacağını vurgulayan Hollanda medyasına göre, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek’in oynamaması Hollanda için bir avantaj.

Berlin'deki karşılaşma öncesi Hollanda’yı endişelendirilen etkenlerin başında seyirci faktörü ve Merih Demiral'a verilen cezanın yarattığı motivasyon geliyor.

Seyirci avantajı Türkiye'den yana

Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, "Türkiye dışındaki en büyük Türk kenti" olan Berlin'deki maça A milliler büyük bir seyirci avantajıyla çıkacak.

Hollanda medyası, günlerdir 'Küçük İstanbul' olarak adlandırılan Berlin’in Kreuzberg semtinden yayınlar yapıyor.

Hollanda medyasına göre yaklaşık 300 bin Türkiye kökenli göçmenin yaşadığı kentte, Cumartesi akşamı Berlin Olimpiyat Stadyumu ve çevresinde çoğunluk Türk Milli Takımı taraftarlarından oluşacak.

Hollandalı milli futbolcu Daley Blind, "Türk taraftarlar duygusal ve tutkulu. Onları susturmaya çalışmalıyız ama aynı zamanda stadyumdaki atmosferin de tadını çıkarmalıyız. Kendimizi kaptırmadan pozitif enerjiyi dışarı çıkarmalıyız" diyor.

Teknik Direktör Koeman’a göre de Berlin'de geniş bir taraftar kitlesine sahip olan Türkler, Hollandalı taraftarları bastıracak.

Bu konuda Türk takımlarına karşı deneyimli olduklarını belirten Koeman, Hollandalı futbolculardan topa daha fazla sahip olmalarını istiyor.

Top kendilerinde olduğunda Türk taraftarların otomatik olarak sessizleşeceğini savunan Hollandalı çalıştırıcı, "İyi konsantre olmamız önemli. Türkler coşkulular, kocaman bir yürekleri var ve topla iyi oynuyorlar ama topa sahip olan taraf biz olmalıyız" görüşünü dile getiriyor.

Hollandalı oyuncu Denzel Dumfries ise, Türk taraftarlarının yoğun baskısının kendilerini etkilemeyeceğini savunuyor.

Van Basten'den UEFA'ya Demiral tepkisi

Hollanda spor kamuoyu, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezanın da, hem seyirciyi hem de duygusal Türk takımını daha fazla motive edeceğini düşünüyor.

Türk Milli Takımı'nın Hollanda doğumlu yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Teknik Direktör Montella da Hollanda medyasına yaptıkları açıklamalarda bunun altını çizdi.

Kadıoğlu, Demiral’ın attığı gol sonrası yaptığı "bozkurt işareti"nin siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, "Sadece golünü dünyanın her yerindeki tüm taraftarlarla kutlamak istedi. Verilen cezanın haksız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hem Montella hem de Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı’na yönelik bu cezanın aynı zamanda kendilerine ekstra motivasyon sağladığını da vurguladılar.

EURO 2024 maçlarını canlı veren Hollandalı kamu yayıncısı NOS’un stüdyo yorumcusu eski ünlü futbolcu Marco van Basten de, UEFA tarafından Demiral’a verilen cezayı eleştirdi.

"Demiral’a verilen cezayı garip bulduğunu" dile getiren Van Basten, NOS canlı yayınında şunları söyledi:

"Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'bunu yapamazsınız' diyor. Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi? Bunu çok garip buluyorum. Futbola sadık kalın!"

Hollanda’da yoğun önlemler alınıyor

Türkiye-Hollanda maçı öncesi Hollanda'daki birçok kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olduğu Rotterdam'da kent merkezindeki ana cadde futbol taraftarları için düzenlendi.

Ana cadde maç saatinden itibaren araç ve tramvay trafiğine kapatılacak ve sadece yayalara izin verilecek.

Bazı kent merkezlerinde de de Pazar sabahına kadar cam bardak ve şişede içki satışı yasaklanacak.

Amsterdam ve Utrecht başta olmak üzere birçok kentte Türkiye-Hollanda çeyrek final karşılaşması, açık havada dev ekrandan yayınlanacak.

Cumartesi akşamı Hollanda genelindeki birçok yaz festivali sırasında da dev ekranlardan maç yayını yapılacak.