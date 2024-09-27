Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Eğitim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hangi ilçelerin il olacağıyla ilgili belirli kriterleri yayınlamıştı. Bir ilçenin il olabilmesinde ekonomik kriterlerin dikkate alındığı belirtilirken bunun yanında eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor.

100 BİN NÜFUS 30 KM UZAKLIK ŞARTI

Bununla birlikte ilçelerin il olabilmesi için iki önemli kriter daha gerekiyor. Bu şartlar ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması... Hal böyle olunca herkes bu kriterlere uyan ilçeleri merak etmeye başladı. İşte TÜİK'in olmazsa olmaz "100 bin ve 30 km" kriterine uyan ilçeler;