Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe - Son Dakika
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Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Bazı ilçelerin il olacağı iddiaları sık sık gündeme gelirken konuyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki son detay dikkat çekti. Söz konusu verilere göre; bir ilçenin il olabilmesi için "100 bin ve 30 km" kriterine uyması gerekiyor. Peki bu kritere uyan ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...

27.09.2024 14:26
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hangi ilçelerin il olacağıyla ilgili belirli kriterleri yayınlamıştı. Bir ilçenin il olabilmesinde ekonomik kriterlerin dikkate alındığı belirtilirken bunun yanında eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor.

100 BİN NÜFUS 30 KM UZAKLIK ŞARTI

Bununla birlikte ilçelerin il olabilmesi için iki önemli kriter daha gerekiyor. Bu şartlar ise ilçelerin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine 30 km uzaklıkla olması... Hal böyle olunca herkes bu kriterlere uyan ilçeleri merak etmeye başladı. İşte TÜİK'in olmazsa olmaz "100 bin ve 30 km" kriterine uyan ilçeler;

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Son Dakika Eğitim Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • Samet Aldemir:
    illeri kaybedince akp ye oy veren ilçeleri il yapma dersine düştüler son çirpinisiniz olsun bu sizin 135 80 Yanıtla
  • Onur Kaya:
    Kocaeli Gebze 400.000 nüfuslu 127 6 Yanıtla
    Gursel kalen:
    30 km mesafeye uygun değildir 0 0
  • Jesus Yıldız:
    Her 3 ayda bir bu gündem bırakın şu işleri artık 105 3 Yanıtla
  • Caner Atil:
    Bence tek il olması gereken yer ESENYURT nüfus bir buçuk milyon!!!! 77 15 Yanıtla
    cemalettin çelik:
    pkk da öyle istiyor bld başkanı söyledi 3 0
    Murat Kara:
    Esenyurtu suriye ili yapacaklar sonra bagcılar Yeterki oy gelsin mantıgı 0 1
    Turan Okumuş:
    Esenyurt yakında Suriye’ye bağlı bir il olursa şaşırmam o kadar çok Suriyeli var ki.. 0 1
    fatih atasayar:
    araştırmani öneririm 900bin civarında olmasin 0 0
  • Aytaç Uçak:
    Kocaeli -GEBZE nin de il olması lazım 74 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe - Son Dakika
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