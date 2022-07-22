AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz

Liste her geçen gün çoğalıyor! Rusya, 5 ülkeyi daha hasım olarak ilan etti

Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahılla ilgili kriz İstanbul'da çözüldü. Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması, Türkiye ve BM'nin öncülüğünde Dolmabahçe'de masaya oturan Rusya ve Ukrayna heyeti tarafından imzalandı.

"ERDOĞAN'IN ISRARLI YAKLAŞIMI SAYESİNDE OLDU"

İmza töreninde ilk olarak konuşan BM Genel Sekreteri Antonia Guterres, "Karadeniz'de bir umut ışığı var. Bir çare ışığı var. Bunun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı bir yaklaşımı sayesinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Türkiye'nin burada kritik bir rolü var" dedi.

ERDOĞAN: KÜRESEL GIDA KRİZİN ÇÖZÜMÜNDE ROL OYNAYACAK BİR GİRİŞİM

Guterres'in ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "29 Mart'ta yaptığımız ve müzakere sürecinde önemli bir gelişmeyi sağlayan toplantının devamı gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tarım ve gıda tedariki pek çok açıdan önemlidir. Küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunu kontrolüne de yardımcı olacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİLER

İmzaların atılmasının ardından diğer ülkelerden de peş peşe açıklamalar yapılarak, anlaşmanın gerçekleşmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi öven ifadeler kullanıldı.





İNGİLTERE: TÜRKİYE'Yİ ALKIŞLIYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye'nin rolünden övgüyle bahsetti. Truss, "Ukrayna'nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye'yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İngiliz Bakan, "Şimdi bu anlaşma uygulanmalı. Rusya'nın sözlerinin eylemleri ile uyumlu olduğundan emin olmak için (gelişmeleri) izliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA: TÜRKİYE VE BM'NİN AFTİF ROLÜNÜ TAKDİR EDİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha, İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) "tahıl meselesinin" çözümünde oynadıkları aktif rolü takdir ettiğini belirtti.

Sybiha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya değinerek, Ukrayna limanlarındaki engelin kaldırılmasına yönelik girişimin onaylandığını ifade etti. Bu anlaşmanın tahıl ihracatı için insani bir koridor oluşturulmasına olanak sağlayacağına işaret eden Sybiha, "Küresel gıda krizinin önlenmesi için önemli bir adım. 'Tahıl meselesinin' çözümünde BM ve Türkiye'nin aktif pozisyonunu takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

AB: TÜRKİYE'Yİ ÖNEMLİ ROLÜNDEN DOLAYI TAKDİR EDİYORUZ

Avrupa Birliği de Türkiye'nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, "Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından bugün İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna'nın tahıl ihracatı için Karadeniz'in önündeki engelleri kaldırma anlaşmalarını memnuniyetle karşılıyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının neden olduğu küresel gıda güvensizliğinin üstesinden gelme çabalarında ileriye dönük kritik bir adımdır" denildi.

AB tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin çabaları takdir edilerek, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamanın sonunda ise AB'nin sürece destek olduğu mesajı verilerek, "BM şartı uyarınca, AB, Rus liderliği tarafından kasıtlı olarak başlatılan bu savaşın sonuçlarının ele alınmasında BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışmaya ve onu desteklemeye devam edecektir" denildi.

BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

İTALYA: MÜKEMMEL BİR HABER

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir." ifadesini kullandı.

Karadeniz limanlarında kalan milyonlarca ton tahıl üzerindeki blokajın kalkmasının, bunların düşük ve orta gelirli ülkelerin vatandaşlarına ulaşmasını sağlamanın küresel gıda krizinden kaçınmak için gerekli olduğunu vurgulayan Draghi, şunları kaydetti:

"Bu planın başarısı, bugün imzalanan anlaşmaların hızlı ve tam uygulanmasına bağlıdır. İtalya, son aylarda Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi rolünde Türkiye'nin ara buluculuk girişimini desteklemek için güçlü bir taahhütte bulundu. Bu anlaşmaların, Ukrayna için kabul edilebilir koşullarda barışı getirmesine yönelik somut umutlara doğru ilk adımı temsil etmesini umuyoruz."