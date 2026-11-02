Ağrı Akil İnsanlar Yüksek İstişare Platformu ilk toplantısında altı komisyon kurdu

Ağrı Akil İnsanlar Yüksek İstişare Platformu Kurucu Başkanı Raif MEDETOĞLU, 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk geniş katılımlı istişare toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı’nın geleceğini kişisel hesapların, siyasi farklılıkların ve günübirlik tartışmaların ötesinde; ortak akıl, ortak sorumluluk ve ortak gelecek anlayışıyla yeniden düşünmek amacıyla oluşturulan Ağrı Akil İnsanlar Yüksek İstişare Platformu, 30 Ekim 2026 tarihinde ilk geniş katılımlı istişare toplantısını gerçekleştirmiştir.

Kamu, üniversite, sivil toplum, iş dünyası, basın, il dışında ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Ağrı’nın mevcut sorunları, sahip olduğu potansiyeller ve geleceğe yönelik çözüm önerileri kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir.

Toplantımızda ortaya çıkan en önemli sonuç şudur:

Ağrı’nın en büyük eksikliği potansiyel değil, bu potansiyeli harekete geçirecek ortak irade, kurumsal iş birliği ve kararlı takip mekanizmasıdır.

Ağrı’nın meseleleri artık yalnızca konuşulmakla kalmamalı; bilimsel verilerle analiz edilmeli, uygulanabilir projelere dönüştürülmeli ve sonuç alıncaya kadar takip edilmelidir.

ÖNCELİĞİMİZ İNSAN, HEDEFİMİZ KALKINMA

İstişare toplantımızda özellikle genç işsizliği, eğitimdeki yetersizlikler, bağımlılık, yoksulluk ve göçün birbirini besleyen ciddi toplumsal sorunlar olduğu vurgulanmıştır.

İnanıyoruz ki gençliğini ihya edemeyen bir şehrin geleceğini inşa etmesi mümkün değildir. Bu nedenle eğitim, istihdam, mesleki gelişim, aile yapısı ve gençlerin sosyal hayata katılımı kalkınma politikalarımızın merkezinde yer almalıdır.

Bu kapsamda;

– Gençlik ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarının kurumsallaştırılması,

– Valilik koordinasyonunda aylık Gençlik Yuvarlak Masası oluşturulması,

– Dijital Gençlik Merkezi projesinin geliştirilmesi,

– Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin ilimizde kalıcılığının desteklenmesi,

– Öğrencilerin beslenme ve eğitim imkânlarının iyileştirilmesi önerilmiştir.

ÜRETEN AĞRI, GÜÇLÜ AĞRI

Ağrı’nın ekonomik geleceği, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesinden, üreticinin desteklenmesinden ve özel sektör yatırımlarının artırılmasından geçmektedir.

Süt ve et işleme tesislerinin kurulması, kooperatifleşme, ürünlerin pazarlanması, atıl üretim tesislerinin ekonomiye kazandırılması ve yatırımcıların ilimize yönlendirilmesi öncelikli hedefler arasında değerlendirilmiştir.

Gürbulak Sınır Kapısı’nın ticari kapasitesinin artırılması, kesintisiz hizmet vermesi, serbest bölge imkânlarının araştırılması ve demiryolu bağlantısının Ağrı’ya ulaştırılması taleplerinin ortak bir dosya hâlinde ilgili makamlara taşınması benimsenmiştir.

ŞEHRİN GELECEĞİ BİLİMSEL VE PLANLI YÖNETİLMELİDİR

Yaklaşık yirmi yıldır çözülemeyen imar revizyonu, ulaşım, otopark, sosyal donatı alanları, sağlık altyapısı ve şehircilik meselelerinin kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Araştırma hastanesi sürecinin ve Diş Hekimliği Fakültesinin gelişiminin yakından takip edilmesi; Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Balık Gölü ve diğer turizm değerlerinin bütüncül bir tanıtım stratejisiyle değerlendirilmesi önerilmiştir.

Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizin öncülüğünde yürütülen kalkınma araştırmaları ve planlanan Büyük Ağrı Çalıştayı, şehrimizin bilimsel birikimini kalkınma sürecine kazandırması bakımından önemli bir fırsat olarak görülmüştür.

MİLLÎ BİRLİK, KARDEŞLİK VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA ORTAK GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR

Ülkemizin içerisinde bulunduğu Millî Birlik ve Kardeşlik Dayanışma sürecini; toplumsal barışın güçlendirilmesi, kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi ve ortak geleceğimizin güvence altına alınması bakımından son derece önemli ve tarihî bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Bu sürecin başarıya ulaşması, yalnızca siyasi iradeyle değil; toplumun bütün kesimlerinin samimi katkısı, karşılıklı güveni, sağduyusu ve ortak sorumluluk bilinciyle mümkündür.

Ağrı; tarihî ve coğrafi konumu, toplumsal yapısı ve köklü kardeşlik kültürüyle bu sürece önemli katkılar sunabilecek şehirlerimizin başında gelmektedir.

Platform olarak millî birlik ve kardeşliğimizi güçlendiren, toplumsal huzura hizmet eden her türlü yapıcı girişimi destekliyor; bu önemli sürecin kalıcı, somut ve olumlu neticeler doğurması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi temel görevlerimizden biri kabul ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki toplumsal barışın olmadığı yerde kalkınma, güvenin olmadığı yerde yatırım, kardeşliğin olmadığı yerde ortak gelecek inşa edilemez.

Bizim anlayışımızda Ağrı’nın geleceğine hizmet etmek, aynı zamanda ülkemizin birlik ve beraberliğine, kardeşlik hukukuna ve ortak medeniyet tasavvuruna katkı sunmaktır.

ALTI KOMİSYONLA KURUMSAL TAKİP SÜRECİ BAŞLIYOR

Toplantıda dile getirilen görüş ve önerilerin temenni düzeyinde kalmaması için altı temel çalışma komisyonunun oluşturulması benimsenmiştir.

1. Gençlik, Eğitim ve Aile

2. Ekonomi, Üretim ve İstihdam

3. Şehircilik ve İmar

4. Ulaşım ve Sınır Ticareti

5. Sağlık, Turizm ve Tanıtım

6. İnsan kaynağın ve Dış İlişkiler

Her komisyonun akademik destekle çalışması, güncel veriler üzerinden projeler geliştirmesi ve belirlenen öncelikleri düzenli olarak takip etmesi hedeflenmektedir.

Kısa vadede öncelikli beş temel meselenin belirlenmesi, orta vadede Büyük Ağrı Çalıştayı ve kalkınma projelerinin geliştirilmesi, uzun vadede ise Ağrı’nın ekonomik, sosyal ve kültürel göstergelerinde ölçülebilir iyileşmeler sağlanması amaçlanmaktadır.

SİYASETİN ÜSTÜNDE BİR AĞRI SORUMLULUĞU

Bizler, Ağrı’nın geleceğinin yalnızca bir kurumun, bir siyasi partinin veya birkaç kişinin gayretiyle şekillenemeyeceğine inanıyoruz.

Bu şehirde yaşayan, bu şehir için düşünen, üreten ve imkân sahibi olan herkesin ortak sorumluluğu vardır.

Siyasi partilerimizi, belediyelerimizi, üniversitemizi, ticaret ve sanayi odamızı, kamu kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Ağrılı hemşehrilerimizi bu ortak yürüyüşün paydaşı olmaya davet ediyoruz.

Farklı düşünceleri bir zenginlik, ortak aklı ise geleceğimizi inşa edecek en güçlü imkân olarak görüyoruz.

Ağrı’nın ihtiyacı yeni ayrılıklar değil, yeni bir dayanışma kültürüdür. İhtiyacımız birbirimizi eleştirmekten önce birbirimizi dinlemek, sorunları büyütmekten önce çözümleri üretmek ve şahsi beklentilerden önce memleketin menfaatlerini gözetmektir.

BİZİM HEDEFİMİZ SADECE SORUNLARI KONUŞMAK DEĞİL, GELECEĞİ İNŞA ETMEKTİR

Ağrı Akil İnsanlar Yüksek İstişare Platformu olarak temel gayemiz; şehrimizin insan kaynağını, akademik birikimini, ekonomik imkânlarını ve insan kaynağı gücünü ortak bir kalkınma iradesi etrafında buluşturmaktır.

Bu doğrultuda 2050 Ağrı Kalkınma Vizyonu’na katkı sunacak, sürdürülebilir ve kurumsal bir istişare mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz.

Şuna inanıyoruz: Bir şehir önce düşüncede inşa edilir, sonra hayata geçirilir. Ortak bir gelecek tasavvuru olmayan toplumların ortak bir kalkınma hikâyesi yazması mümkün değildir.

Ayrışmayı değil birleşmeyi, ihtilafı değil istişareyi, şahsi beklentileri değil ortak menfaatleri esas alan bir anlayışla; Ağrı’dan ülkemizin millî birlik ve kardeşlik idealine katkı sunmaya kararlıyız.

Bugün Ağrı için atılan bu adım, yalnızca bir toplantının değil; birlikte düşünmenin, birlikte üretmenin ve birlikte sorumluluk üstlenmenin başlangıcıdır.

Ağrı’nın ortak vicdanından yükselen bu çağrının bütün hemşehrilerimizde karşılık bulmasını temenni ediyor, toplantımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

ORTAK AKIL, ORTAK SORUMLULUK, ORTAK GELECEK.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AĞRI AKİL İNSANLAR YÜKSEK İSTİŞARE PLATFORMU