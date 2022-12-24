Yeni asgari ücret memnuniyet anketi! "Memnunum" diyenlerin oranı ile "Değilim" diyenlerin arasında uçurum fark var - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni asgari ücret memnuniyet anketi! "Memnunum" diyenlerin oranı ile "Değilim" diyenlerin arasında uçurum fark var

24.12.2022 12:00

ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 8.506 TL'lik yeni asgari ücreti halka sordu. Bu tutardan memnun olduğunu söyleyenlerin yüzdesi 62.4 olurken, "Hayır, memnun değilim" diyenlerin yüzdesi 26'da kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 yılı asgari ücret tutarını 8.506 lira olarak açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından ASAL Araştırma, yeni asgari ücreti vatandaşlara sordu. Araştırma; 22-23 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1306 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.

MEMNUN OLANLARIN YÜZDESİ 62

Katılımcılara "Hükümetin açıkladığı 8 bin 506 TL yeni asgari ücret tutarından memnun musunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 62.4'ü "Evet" yanıtını verdi. Yüzde 26'sı ise "Hayır" dedi. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 11.6'da kaldı. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler orantısal olarak dağıtıldığında Asgari Ücretten "Memnuniyet" yüzde 70.5 , "Memnun olmayanlar" ise yüzde 29.5 olarak çıktı.

Asgari ücret memnuniyet anketi! 'Memnunum' diyenlerle 'Değilim' diyenler arasında uçurum var

PARTİ BAZINDA MEMNUNİYET YÜZDELERİ

Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin yüzde 88.5'inin, MHP'lilerin ise yüzde 82.1'inin açıklanan asgari ücret tutarından memnun olduğu saptandı. HDP'li seçmenin yüzde 54.2'si, İYİ Partili seçmenin yüzde 49.7'si ve CHP'li seçmenin ise yüzde 37.4'ü asgari ücret tutarından memnun olduğunu belirtti.

Asgari ücret memnuniyet anketi! 'Memnunum' diyenlerle 'Değilim' diyenler arasında uçurum var

CHP'Lİ SEÇMENLERİN YÜZDE 53.8'İ MEMNUN DEĞİL

Seçmene göre dağılımda 'asgari ücret' tutarından memnun olmayanlara bakıldığında ilk sırada yüzde 53.8 ile CHP'li seçmen yer aldı. Onu yüzde 32.2 ile İYİ Partili seçmen, yüzde 29.3 ile HDP'li seçmen izledi. Diğer seçmenlerin yüzde 26.4'ü ise asgari ücret tutarından memnun olmadığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Akşener, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım Akşener, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni asgari ücret memnuniyet anketi! 'Memnunum' diyenlerin oranı ile 'Değilim' diyenlerin arasında uçurum fark var - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Paris'i kana bulayan adam hakkında kan donduran detay! Kılıçla göçmen kampını basmış
11:34 Selen Görgüzel, tepki toplayan "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözleri sonrası özür diledi
11:24 "Dünya Kupası finali tekrar edilsin" diyen Fransa'ya, Arjantin'den çok konuşulacak hamle
11:22 Yeni asgari ücret memnuniyet anketi! "Memnunum" diyenlerin oranı ile "Değilim" diyenlerin arasında uçurum fark var
10:43 Kanser tedavisi gören ünlü sunucu Armağan Çağlayan, program yaptığı YouTube'a veda etti
10:27 2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı tiyatro oyununda buluştu
10:27 Transferi gündem yaratmıştı! Galatasaray'ın yıldızı geldiği gibi gidiyor
10:17 İstanbul'da kan donduran olay! At keserken suçüstü yakalandılar
09:53 Asgari ücret açıklandı, gözler emeklinin ne alacağında! Tahmin edilen oran belli oldu
09:04 Tırın çarptığı otomobilden ceset çıktı! Gerçekleri Adli Tıp raporu ortaya çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 12:10:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni asgari ücret memnuniyet anketi! "Memnunum" diyenlerin oranı ile "Değilim" diyenlerin arasında uçurum fark var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement