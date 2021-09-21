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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

21.09.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.599,90-1,33-26,91
İş Bankası (C)5,150,00-24,18
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,890,00-25,13
İş Girişim7,94-0,25-58,10
İş GMYO1,901,60-25,20
İş Y. Men. Değ.13,32-2,84-19,75
İş Yat. Ort.2,670,00-20,61
İşbir Holding66,953,8824,72
Işık Plastik6,71-1,47

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-2,17-21,05
İttifak Holding1,35-0,74-39,46
İz Hayvancılık Tarım19,796,869,94
İzmir Demir Çelik2,34-1,68-29,30
İzmir Fırça6,351,1114,21
Jantsa Jant Sanayi61,05-2,0147,29
Kafein Yazılım21,16-1,95-0,84
Kalekim Kimyevi Maddeler11,72-2,17

Kaplamin22,680,27-32,90
Kardemir (A)5,75-3,20-3,36
Kardemir (B)5,70-2,908,16
Kardemir (D)6,31-2,929,17
Karel Elektronik8,37-1,1824,47
Karsan Otomotiv3,45-0,866,15
Karsu Tekstil8,31-0,95-2,81
Kartal Yenilenebilir Enerji14,552,46

Kartonsan48,06-0,74-49,24
Katmerciler Ekipman1,29-1,53-25,53
Kent Gıda189,40-0,26-46,74
Kerevitaş Gıda4,17-1,42-36,63
Kervan Gıda12,400,8121,15
Kervansaray Yat. Holding0,42-2,33-66,67
Kiler GMYO1,82-1,09-27,49
Kızılbük GYO25,600,39

Klimasan Klima9,97-0,5018,16
Koç Holding22,66-1,9010,79
Konfrut Gıda3,84-1,29-9,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,355,41164,20
Konya Çimento854,601,26-24,37
Koray GMYO7,081,2959,10
Kordsa Teknik Tekstil23,88-2,6153,57
Koza Altın92,70-0,48-4,14
Koza Madencilik14,05-0,92-9,30
Körfez GMYO5,989,523,10
Kristal Kola1,300,00-57,45
Kron Telekomünikasyon33,320,06-9,55
Kuştur Kuşadası Turizm169,00-0,187,44
Kuyas Yatırım2,780,0020,87
Kütahya Porselen58,350,1715,66
Kütahya Şeker Fabrikası64,259,92

Lider Faktoring3,301,85-3,23
Link Bilgisayar28,761,20-8,98
Logo Yazılım41,14-1,8132,11
Lokman Hekim Sağlık11,00-0,0954,98
Lüks Kadife43,98-0,0952,64
Makina Takım2,89-1,37-15,25
Manas Enerji Yönetimi16,200,06

Marka Yatırım Holding4,503,93-30,02
Marmaris Altınyunus165,40-1,5548,87
Marshall278,901,94-9,06
Martı GMYO1,060,00-58,49
Martı Otel1,71-0,58-19,72
Matriks Bilgi Dağıtım34,42-0,52

Mavi Giyim61,75-3,0619,65
Mazhar Zorlu Holding33,280,855,72
Meditera Tıbbi Malzeme36,363,00

Mega Polietilen5,19-1,14-32,25
Menderes Tekstil2,10-0,94-32,04
Mercan Kimya11,06-1,25

Merit Turizm15,65-0,3251,07
Merko Gıda5,05-0,20-41,55
Metemtur Yatırım3,20-2,44-60,42
Metro Holding1,41-7,24-32,21
Metro Petrol ve Tesisleri2,78-0,71-3,81
Metro Yatırım Ortaklığı1,85-0,54-20,60
Migros Ticaret32,00-0,68-25,23
Milpa4,131,98-10,22
Mistral GMYO4,520,44-4,03
MLP Sağlık26,660,9834,17
MMC San. ve Tic. Yat.5,902,0828,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,80-1,31-42,62
Mondi Tire Kutsan7,80-2,132,63
Nasmed Egepol6,327,67

Naturel Enerji36,160,671,84
Naturelgaz7,600,13

Net Holding4,29-1,3825,07
Netaş Telekom.15,99-1,66-43,06
Niğbaş Niğde Beton9,49-6,59-81,75
Nuh Çimento32,721,30-31,87
Nurol GMYO11,91-9,9863,37
Odaş Elektrik1,34-0,74-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,179,99

Orge Enerji Elektrik6,46-2,2740,05
Orma Orman Mahsulleri27,000,0783,42
Osmanlı Menkul26,02-0,69-15,63
Ostim Endüstriyel Yat2,21-1,34-19,75
Otokar303,10-1,59-0,39
Oyak Çimento6,400,31-27,11
Oyak Yat. Ort.6,560,61-4,96
Oyak Yatırım Menkul23,86-0,17

Oylum Sınai Yatırımlar8,777,6186,20
Özak GMYO4,650,87-8,82
Özbal Çelik Boru14,15-0,28116,03
Özderici GMYO1,46-1,35-34,23
Özerden Plastik7,510,40-16,56
Pamel Elektrik47,22-0,17121,48
Panora GMYO6,801,1915,40
Papilon Savunma12,87-0,92-43,40
Park Elek.Madencilik4,55-0,44-15,27
Parsan26,22-0,617,90
Pegasus69,600,72-6,70
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,032,71-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım148,5010,00

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,22-0,5421,23
Petkim6,130,4923,09
Petrokent Turizm2.001,004,95120,76
Pınar Et ve Un15,98-1,90-26,98
Pınar Su7,89-0,756,19
Pınar Süt15,97-1,42-29,18
Plastikkart18,80-1,5730,10
Polisan Holding2,64-0,38-31,33
Politeknik Metal337,50-1,86-16,82
Prizma Press Matbaacılık3,961,02-27,74
QNB Finans Fin. Kir.67,50-0,66-46,13
QNB Finansbank37,80-0,11-46,27
QUA Granite Hayal Yapı12,292,25

Ral Yatırım Holding4,199,97-5,63
Ray Sigorta9,36-1,47-39,42
Reysaş GMYO2,941,38-9,31
Reysaş Lojistik5,419,964,56
Rhea Girişim1,92-2,54-48,39
Rodrigo Tekstil14,180,853,43
Royal Halı3,140,96-8,72
RTA Laboratuvarları23,06-0,95-23,84
Sabancı Holding9,751,25-11,57
Safkar Ege Soğutmacılık7,33-1,61-32,63
Sanel Mühendislik4,81-2,6340,64
Sanifoam Sünger23,14-7,4470,15
Sanko Pazarlama9,320,000,56
Saray Matbaacılık4,04-0,49-53,93
Sarkuysan12,17-1,6239,93
Sasa Polyester26,02-1,0673,65
Say Yenilenebilir Enerji21,06-1,03147,47
Sekuro Plastik21,341,4352,87
Selçuk Ecza Deposu8,520,35-36,57
Selçuk Gıda5,303,316,43
Selva Gıda Sanayi7,85-5,65

Senkron Güvenlik26,52-1,780,99
Serve Film Prodüksiyon12,34-1,04-22,88
Servet GMYO75,754,77-3,38
Seyitler Kimya21,28-1,4858,06
Silverline Endüstri5,25-1,13-38,95
Sinpaş GMYO4,10-0,49-1,91
Smartiks Yazılım5,45-1,98-38,49
Sodaş Sodyum Sanayii24,749,96-6,06
Söktaş2,83-1,05-12,94
Sönmez Filament36,760,16-47,64
Sönmez Pamuklu13,18-0,90-45,08
Sumaş Suni Tahta88,404,9973,30
Şeker Fin. Kir.4,940,41-22,81
Şekerbank0,99-1,00-34,44
Şişe Cam8,17-0,3714,11
Şok Marketler Ticaret12,551,870,56
T. Halk Bankası4,55-0,66-18,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,00-2,14-29,17
T.S.K.B.1,20-0,83-31,29
T.Tuborg16,65-0,89-6,10
Taç Tarım Ürünleri26,18-4,10148,62
Tat Gıda8,801,27-23,88
TAV Havalimanları24,022,7412,77
Taze Kuru Gıda191,00-2,55-11,70
Tek-Art Turizm1,290,00-36,14
Tekfen Holding13,81-0,86-15,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,07-2,57-29,91
Temapol Polimer Plastik14,07-1,4022,35
TGS Dış Ticaret15,110,0718,88
Tofaş Oto. Fab.47,32-1,1753,08
Torunlar GMYO3,632,83-6,92
Trabzon Liman26,300,00-18,12
Trabzonspor Sportif3,17-1,2529,92
Trend GMYO6,53-3,97-48,05
TSKB GMYO2,87-8,31-40,54
Tuğçelik13,336,6464,98
Tukaş6,65-1,48-31,37
Turcas Petrol3,390,00-30,10
Tureks Turizm Taşımacılık10,73-4,45

Turkcell15,38-0,450,54
Tümosan Motor ve Traktör15,51-2,3310,23
Tüpraş109,702,051,57
Türk Hava Yolları13,051,871,08
Türk İlaç Serum13,440,98

Türk Prysmian Kablo14,602,1021,04
Türk Telekom7,06-0,42-12,75
Türk Traktör151,50-1,43-11,08
Türker Proje Gayrimenkul133,50-2,9118,25
Türkiye Sigorta4,80-1,03-22,31
Ufuk Yatırım19,80-1,0047,76
Ulaşlar Turizm Yat.3,87-1,78-8,73
Ulusoy Elektrik50,550,10-1,56
Ulusoy Un Sanayi5,272,733,57
Umpaş Holding1,21-3,20-53,64
Uşak Seramik1,67-2,91-28,63
Utopya Turizm21,10-1,86-45,62
Uzertaş Boya30,829,99-45,55
Ülker Bisküvi19,160,05-14,15
Ünlü Yatırım Holding5,819,01

Vakıf Fin. Kir.7,78-0,38128,29
Vakıf GMYO1,450,00-39,55
Vakıf Yat. Ort.6,12-1,13-16,85
Vakıflar Bankası3,38-0,29-28,24
Vakko Tekstil9,51-1,8651,76
Vanet Gıda6,10-0,81-21,09
VBT Yazılım20,662,89

Verusa Holding46,70-0,643,59
Verusaturk Girisim20,740,1058,95
Vestel27,54-1,4341,03
Vestel Beyaz Eşya47,66-0,7127,51
Viking Kağıt6,644,73-26,22
Yapı ve Kredi Bank.2,380,00-20,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,480,26-15,78
Yataş13,60-1,81-5,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,46-1,98-21,36
Yeni Gimat GMYO15,51-1,8433,80
Yeo Teknoloji55,0010,00

Yeşil GMYO0,961,05-30,43
Yeşil Yapı1,140,88-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,170,93-49,25
Yibitaş İnşaat Malzeme10.199,00-1,46-34,62
Yonga Mobilya20,080,50-32,59
Yükselen Çelik4,860,00-7,11
Yünsa13,13-0,15-5,48
Ziraat GMYO1,600,00

Zorlu Enerji1,560,00-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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