Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum

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Emekli ve memur zammını belirleyen aralık ayı enflasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu sabah açıklanan enflasyon verileri ekonomi politikalarının doğruluğunu göstermiştir'' dedi.

03.01.2025 15:19  Güncelleme: 15:31
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için kritik öneme sahip aralık ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TÜİK'e göre Aralık 2024'te enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 6 aylık enflasyon farkı oranında alacakları zam oranı ve memur ile emekli maaşlarında zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı.

"BU SABAH AÇIKLANAN VERİLER..."

Açıklanan veriler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde '2024 Yılı Dış Ticaret Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuşan Erdoğan, "Bu sabah açıklanan 2024 enflasyon verileri, uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir. Aralıkta yüzde 1.03 olurken, yıllık bazda yüzde 44.38'e geriledi. 2025 yılında da enflasyon oranımız orta vadeli programla ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Bu gelişmelerin arkası inşallah gelecek. Piyasalar hükümetimize, politikalarımıza güveniyor ve tüm bunlarla birlikte Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline güveniyor" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bugün 2024'ün dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Tüm iş dünyamızın, milletimizin tamamının yeni miladi yılını tebrik ediyorum. 1 Ocak itibarıyla müşerref olduğumuz 3 aylarınızı da tebrik ediyorum.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Tüm dünyanın gözleri önünde 15 aydır devam eden, 50 bin masumun hayatına malum olan Gazze mezalimi içimizde büyük bir yara olarak kanamaya devam etti. 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan adalet güneşinin 2025 senesinde Gazze semalarında da sökün etmesini temenni ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü bir nebze hafifletmeye çalıştık. Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur. Katliamların bir an önce durması ve kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Çok yönlü yürüttüğümüz bu çabaların müspet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz. Nasıl Suriye'de haklı çıkan biz olduysak Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek. Allah'ın izniyle bundan en küçük şüphe duymadık, duymuyoruz.

"İŞ DÜNYAMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Her yıl bir önceki yılın dış ticaret rakamlarını değerlendirmek iktidarımızın adeta bir geleneği haline geldi. Her yıl artan rakamlarımızın bir tarafında hükümetimiz varsa diğer tarafında özel sektörümüz bulunuyor. İhracatçılarımızı ve iş dünyamızın elçilerini tebrik ediyorum.

"TÜRKİYE HEDEFLERİNE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

2024 yılında Türkiye'nin dış ticaret alanında yakaladığı ivmeyi tüm yönleriyle inceleyeceğiz. Türkiye olarak özellikle bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu sancılı ve sarsıntılı yıl geçirdik. Rusya- Ukrayna arasındaki savaş kimi zaman çok tehlikeli boyutlara vararak 2024 yılında da devam etti. Koronavirüs sürecinde geçici denilerek devreye alınan korumacı tedbirler küresel ticareti olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Salgınla birlikte başlayan bozulmanın üstesinden henüz gelinemedi. Enflasyonla mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025 senesinde bizleri daha iyi bir yıl bekliyor. 2025 yılında küresel iktisadi faaliyetin toparlanmakla birlikte salgın öncesi ortalamalarının altında seyredeceği anlaşılıyor. ABD ekonomisinin sırasıyla yüzde 2.8 ve yüzde 2.2 oranında büyümesi bekleniyor. En büyük ticaret ortağımız olan Almanya'daki olumsuz görünüm bizim açımızdan önemli risk unsuru teşkil etmektedir. İnşallah bu riski de minimize etmeye çalışacağız. Küresel mal ve hizmet ticareti 2025 yılı için olumlu sinyaller vermesine karşın, çözüme kavuşturulmayan gerilimler nedeniyle temkinli hareket etmemizi elzem kılmaktadır. Küresel ekonomide ve bölgemizde yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

"EKONOMİMİZ 17 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR"

2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Böylece yılın ilk 9 ayında yüzde 3.2 oranında büyüme oranına ulaştık. 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolar olan ekonomimiz yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar doları buldu. Kişi başına gelirimiz 2024 yılında 15 bin doları aşmasını, 2025'te 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yüzde 4 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz. İstihdam son 1 yılda 1 milyon 31 bin kişi arttı. 32 milyon 970 bin kişi istihdam edildi, tarihin en yüksek seviyesi görüldü. İşsizlik oranımız yüzde 8.8'le son 23 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

"PİYASALAR POLİTİKALARIMIZA GÜVENİYOR"

2023 yılı haziran ayında başlayan ve enflasyonla mücadelede sağlam zemin oluşturmayı amaçlayan geçiş süreci, 2024 yılı haziran ayı ile sona ermiş ve dezenflasyon süreci başlamıştır. Bu sabah açıklanan 2024 enflasyon verileri, uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir. Aralıkta yüzde 1.03 olurken, yıllık bazda yüzde 44.38'e geriledi. 2025 yılında da enflasyon oranımız orta vadeli programla ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Bu gelişmelerin arkası inşallah gelecek. Piyasalar hükümetimize, politikalarımıza güveniyor ve tüm bunlarla birlikte Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline güveniyor. Sizin desteğiniz de çok kıymetli.

İHRACATTA REKOR

Geçen yıla ait dış ticaret verilerimizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle, 2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2.2 artışla 23.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık. İthalatımız ise yüzde 11.1 artışla 32.3 milyar dolar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız yüzde 2.5 artarak 262 milyar dolara çıktı. 2024 yılı mal ihracatımız yüzde 2.5 artarak 262 milyar dolara çıktı. Ayrıca son 19 ayın 12'sinde o ayın ihracat rekorunu kırdık.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 54 ilimiz de ihracatını artırmıştır. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ en fazla ihracat yapan iller oldu. 2024 yılında dış ticaret dengemizde olumlu kazanımlar elde ettik. 2023'te 106.3 milyar dolar olan dış ticaret açığını 2024'te 82,2 milyar dolara kadar indirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Buseyr Adema:
    maaşlara zammı az yapmak için enflasyon rakamları düşük gösteriliyor aklımızla dalga geçmeyin ayıptır günahtır 381 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ama kiralar maaştan fazla 322 4 Yanıtla
  • mustafa dalkılıç:
    22 yıl iktidarda olan biri böyle söylüyor.sanki ekonomiyi halk bozdu,iktidar düzeltiyor... utansınlar... 304 5 Yanıtla
  • Reis 13:
    çarşıya çık ta gör ,o kör gözlerinle gerçek Aralık enflasyonunu . 264 6 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    yav hehe enflasyon çarşının pazarın nabzını tutmaktır kağıt üstünde herşeyi dusururseniz enflasyon tabi düşer 232 4 Yanıtla
  • İsmail Can:
    sağır duymaz uydurur.. 190 4 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    yersen işte 176 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    deneme tahtası ekonomisi ülkemize hayırlı olsun. donumuz kaldı onu da çıkarıp verelim yeterki siz kendinizi suçlamayın 164 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Eskiden yanlış mıydı yani reis ? Hani şu Ben ekonomistim dediğin zamanlardaki ? 165 3 Yanıtla
  • sami koc:
    Bakalım nereye kadar saklayabilecekler. 150 3 Yanıtla
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