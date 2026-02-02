Erdoğan\'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İnsanlarımızın manevi duyguların ziyadeleştiği, gönüllerimizin iyiliklere, güzelliklere yöneldiği bu mübarek gün ve gecelerin bizi birbirimize daha sıkı bağlamasını, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Yeni dönemin eğitim camiamız, evlatlarımız ve aileler için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hangi makamda olursak olalım hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermişti. 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz. Ana muhalefet partisi gibi 'Atam izindeyiz' deyip yılın tamamında izin yapanlardan, maaşlarını alamayan emekçi kardeşlerimiz eylemdeyken tropik adalarda keyif çatanlardan değiliz. Son kabine toplantımızdan bu yana millet ve ve memlekete hizmet yolunda çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla devam ettirdik. Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri takip ederken içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürdük.

22 Ocak'ta Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun olağanüstü genel kuruluna iştirak ederek iş dünyamızla bir araya geldik. 6 federasyon, 60 dernek ve 10 bine yakın üyesiyle TÜGİK ekonomimize çok önemli katkılar yapıyor. 24 Ocak'ta ise toplu açılışlarımızı gerçekleştirmek, yeni konutlarımızın anahtar teslim ve kura çekimlerini icra etmek üzere efeler şehri Aydın'ımızın misafiri olduk. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Aydın merkez ve ilçelerinde inşa edeceğimiz toplam 6 bin 973 konutun kuralarını çektik. Ege'nin incisine çok yakışan Aydın Şehir Hastanesi'nin kurdelesini kesmek suretiyle Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine verdik.

Ziyaretimizde Aydın Büyükşehir Belediyemizin projelerini de hizmete aldık. Tüm bakanlarımızı, kurumlarımızı özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra Aydın'a engel tanımayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörümüzün temsilcilerine ödüllerini tevcih ettik.

"AFRİKA'YLA İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA GÜÇLENİYOR"

Firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı gün Nijerya Cumhurbaşkanı ve heyetini külliyemizde ağırladık. Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz hamdolsun her alanda güçleniyor. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık, hedefimiz ise 50. Türk yükleniciler Afrika'da 100 milyar doları bulan 2 binden fazla projeyi üstlenmiş durumda. 2025 yılında kıtayla dış ticaret hacmimiz yüzde 10 artışla 35 milyar dolara yaklaştı. Türk üniversitelerinde kıtanın farklı köşelerinden on binlerce öğrenci eğitim alıyor. Türkiye mezunları Afrika'nın birçok ülkesinde siyaset, iş dünyası, akademi, sivil topluma her alanda aktif görevler üstleniyor.

Türkiye'nin dış politikasında Türk dünyası müstesna bir konuma sahiptir. Yaklaşık 300 milyon nüfusa, 4,5 milyon kilometrekarelik alana ve 2 trilyon dolarlık ekonomik hacme ulaşan Türk dünyası çok ciddi gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelerle bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Özbekistan Cumhurbaşkanı sayın Şevket Mirziyoyev 29 Ocak'taki ziyareti ayrıca anlamlıydı. 10 yeni anlaşma imzaladık. Özbekistan'la ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda tam 3 kat artırdık. 5 milyar dolarlık yeni hedefimize inşallah yakında ulaşacağız.

"YOL ÜRETİMDİR, TURİZM, KALKINMA DEMEKTİR"

30 Ocak'ta yapımı tamamlanan bölünmüş yayınlarımız 30 bininci kilometresinin hizmete almamızın gururunu yaşadık. Yalnızca 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Ülkemiz genelinde büyük bir ulaşım seferberliği başlatarak bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, bölünmüş yollarla birbirimize bağlanan şehirlerimizin sayısını da 77'ye çıkardık. Bu yatırımlara karşı çıkan hizmet ve eser düşmanı zihniyete rağmen başardık. Yol medeniyettir, yol ufuktur, yol vizyondur, yol demek ulaşım, sanayi, üretim, turizm, kalkınma demektir. Bölünmüş yol ve otoyol yatırımlarımız her yıl 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor. Senede 6,3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Yol kusurlarından kaynaklı kazalar hamdolsun neredeyse sıfıra indi.

"TURİZM 2025'İ REKORLA TAMAMLADI"

Daha çok yol yaparsak trafik daha çok sıkışır, argümanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışanların bunları öğrenmesi gerekiyor. Ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. 30 bin 49 kilometre olan yol ağımızı ilk aşamada 31 bin 250 kilometreye ardından da 38 bin kilometreye çıkaracağız. Yolsuzluklarla yolunu bulanlara rağmen biz milletimiz için yeni yollar inşa etmeye Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı 2025 yılını enflasyondan ihracata temel ekonomik göstergelerde ümit var şekilde kapatmıştı. Açıklanan veriler turizmde de yüzlerimizin gülmesine vesile oldu. Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar doları aştı. Bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefimizin üstüne çıktık. Kişi başı gecelik harcamada da rekor kırıldı. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcamamızı yüzde 5,2 artışla 114 dolara yükseldi.

"MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ 215,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Ekonomiye dair diğer başlıklarda da müspet haberler alıyoruz. Merkez Bankamızın rezervleri artmaya devam ediyor. Merkez Bankası rezervleri geçen hafta itibarıyla 215,6 milyar dolara ulaştı. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatların bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak üretenin, ihraç edenin, istihdam sağlayanın yanındayız.

"100 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PEKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

İmalat sanayimizi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Emek yoğun sektörlerimize yönelik 2026 yılında uygulayacağımız İstihdam Koruma Programı'nda istihdam başına aylık destek vermiştik. Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde zorlukları hafifletecek müjdeyi paylaşmak istiyorum. 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı olacak. İşletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi verilecek. KOBİ'lerimiz teminat sorunu yaşamadan bu kredi imkanına ulaşabilecek.

KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 10 puan indirim imkanı sağlayacağız. Bu destekler ile imalat sanayimizde finansmana erişim ve finansman maliyetinde önemli kolaylık sağlamış oluyoruz.

"SURİYE İLE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİN İÇ İÇE GEÇTİĞİNİ GÖRMEDİLER"

Suriye 911 kilometre ile kara sınırımızın en uzun olduğu komşumuz. Suriye çok köklü dini, kültürel, tarihi, ticari ve beşeri bağlara sahip olduğumu kardeş ülke. Dicle ile Fırat birbiri ile ne kadar kardeşse biz de başta Suriye olmak üzere güneydeki komşularımızla öyle kardeşiz. Yıllardır Türkiye'nin Suriye ile niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. Ortadoğu bataklığı, bize ne Suriye'den dediler. Suriye ile Türkiye'nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmediler. Suriye'deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar bugün de söylem üretmeye devam ediyorlar maalesef.

"SİYASİ HESAP YAPARAK SINIFTA KALDILAR"

Buna son 3 haftada bir kez daha şahitlik ettik. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye'deki hadiselere ideoloji taassupla bakanlar yine çuvalladı ve kardeşlik sınavından sıfırı çekti. Siyasi hesap yaparak bir kez daha sıfırda kaldılar. Türkiye Suriye ile ilgili her türlü insani yardımda bulunuyorken gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapıyorken 'Kürt düşmanı' gibi çirkin ifadelerle ülkemize iftira attılar. Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan, toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın, çatışma, savaş varsa burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını biliyoruz.

"SURİYE'DE TÜM KESİMLERİN BARIŞ İÇİNDE YAŞADIĞI BİR KOMŞU GÖRMEK İSTİYORUZ"

Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hıristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde yaşadığı komşu görmek istiyoruz . Bütün mücadelemiz önce Suriye'de ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasına yöneliktir. Suriye'nin kuzeyinde kan dökülmeden tek ordu, tek devlet, tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir. Suriye hükümetiyle SDG denilen yapı arasında varılan anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Temennimiz bu yeni sayfanın çatışma ile değil huzur, barış, kalkınma ve refahla durdurulmasıdır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır.

"HEPİMİZ ASIRLARDIR BURADAYIZ"

İpe un serme, ayak direme, oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın ruhuna uygun bir şekilde hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Türkiye gerilime yatırım yapan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır. Hangi kökenden, mezhepten, inançtan olursak olalım bizler komşuyuz. Hepimiz asırlardır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Atalarımızın hikmet dolu şu sözü herkese ibret olmalıdır: Sel gider kum kalır!

Suriye'de de toz bulutu dağıldıktan, taşlar yerine oturduktan sonra biz yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Bu dayanışma ruhunun zedelenmesine fırsat vermemeliyiz. Tüm vatandaşlarımızdan, sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimden bu konuda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum. Nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız. Kendi ikbalini Türkün, Kürdün, Arap'ın, Nusayri'nin izmihlaline bağlayan özellikle habis odakları aramıza almayacağız. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir.

"SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'I KAPSAYAN 2 GÜNLÜK YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Rabbim kardeşliğimizi daim ve kaim eylesin diyorum. Yarın Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan 2 günlük yolculuğa çıkıyoruz. Her iki kardeş ülkeyle yapacağımız gelişmeleri bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze'nin güvenlik inşasında hangi adımları atabiliriz, İran'daki krizin tırmanmaması için neler yapabiliriz bunları değerlendireceğiz. Rabbim ömür verdikçe 86 milyon vatandaşımızla birlikte tüm mazlum, mağdurlar için çalışacak, ter dökecek, mücadele edeceğiz. Türk milletinin başını yere eğdirmeyecek, şanla şerefle başı dik ve onurlu şekilde bu milleti temsil etmeyi inşallah sürdüreceğiz."