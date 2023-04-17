Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bugün İstanbul Boğazı'na demirleyerek ziyaretçileri ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bugün İstanbul Boğazı'na demirleyerek ziyaretçileri ağırlamaya başladı

17.04.2023 13:23

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı taşıma kapasitesine sahip ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdikten sonra İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi. Bugün 13:00-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olan gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde de 10:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde.

HALKIN ZİYARETİNE AÇILIYOR

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17- 23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Sarayburnu Limanı'nda demirleyecek olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.

İşte TCG Anadolu gemisinin ziyaret edilebileceği günler:

17 Nisan saat 13.00-18.00

18 Nisan saat 10.00-18.00

19 Nisan saat 10.00-18.00

21 Nisan saat 10.00-18.00

22 Nisan saat 10.00-18.00

23 Nisan saat 10.00-18.00

DÜNYADA BU ÖLÇEKTE GEMİYE SAHİP OLAN 12 ÜLKE BULUNUYOR

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı.

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede, 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan sadece 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca, gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürjet Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

231 METRE UZUNLUĞA VE 32 METRE GENİŞLİĞE SAHİP

Gemi, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

4 MAYIS 2019'DA DENİZE İNDİRİLMİŞTİ

Sözleşme tarihi 1 Haziran 2015 olan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde sac kesim başlangıcı 30 Nisan 2016'da yapılmıştı. İlk blok kızağın 5 Şubat 2018'de yapıldığı projenin denize inişi 4 Mayıs 2019'da, geçici kabulü 14 Aralık 2022'de, geçici teslimi ise 21 Ocak 2023'te gerçekleştirilmişti.

YORUMLAR (2)
  • Mehmet Yavuz: REİS YİNE YAPIYOR Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Güzel bir şey ama caydırıcı bir unsur değildir :) esas caydırıcı olan amerikanın 1972 tarihinde suya indirdiği 333 MT uzunluğundaki USS nimitz gibi uçak gemileri inşa etmek caydırıcıdır tarih 1972 tarih 2023 aradaki teknoloji farkıda cabası :) Cevap Yaz 12 57 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bugün İstanbul Boğazı'na demirleyerek ziyaretçileri ağırlamaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bugün İstanbul Boğazı'na demirleyerek ziyaretçileri ağırlamaya başladı - Son Dakika
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