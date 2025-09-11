Mersin Balığı Üretimi Başlıyor - Son Dakika
Ekonomi

Mersin Balığı Üretimi Başlıyor

Mersin Balığı Üretimi Başlıyor
11.09.2025 10:22  Güncelleme: 10:30
Bolu'daki tesis, 1 gramı 1 avro olan havyarla mersin balığı üretimine öncülük edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Gölköy mevkisindeki Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

KİLOSU BİN EURO

Kilosu bin euroya satılan havyarıyla dünyaca ünlü mersin balığı ile sazan balıklarının tesiste üretildiğini belirten Türkyılmaz, "Hem sazan hem de mersin balığı üretimini gerçekleştirmek suretiyle göl ve göletlerimizle gerektiğinde denizlerimizi balıklandırmak için çalışıyoruz. Çünkü kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için balık ciddi bir protein kaynağı. Hem protein kaynağı olarak hem de geçim sağlamaları açısından bu kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde idaresi için çalışıyoruz. Gölköy'deki üretme istasyonumuz gibi genel müdürlüğümüzün devam eden 7 tesisi var. Bu 7 tesis içerisinde farklı türlerde balıkların üretimini gerçekleştiriyoruz. Gölköy'de sazan balığı ağırlıklı olmak üzere son birkaç yıldır mersin balığı üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Burada üretilen sazan balığı yavruları balıklandırma amacıyla diğer illere gönderiliyor. Bolu'yla birlikte 8 ilin sorumluluğu içerisinde bulunuyor. Buradan bu yıl içerisinde ürettiğimiz balık miktarı 6 milyon adedin üzerinde gerçekleşti" diye konuştu.

Türkiye'de Mersin Balığı Üretimi: Havyarın Kilosu Bin Avro

"ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYA BAŞLIYORUZ"

Türkyılmaz, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Mersin balığı üretimini 2-3 yıldır burada gerçekleştiriyoruz. Yıllık yaklaşık 500 bin adet mersin balığı yavrusu elde edip özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki mersin balığı stoklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Buranın kapasitesi oldukça uygun ve son dönemde altyapısını daha da geliştirdik. Su kısıtını da göz önünde bulundurarak, fazla su kullanmadan üretim yapabilmek için kapalı devre sistemi de kurduk. Mersin balığından elde edilen havyarların dünya piyasasında oldukça fazla rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak 1 gramı 1 euro civarında. Bu işi en iyi yapan ülkeler arasında İran, Azerbaycan ve Ukrayna bulunuyor. Önümüzdeki dönemde, çok kısa bir süre içerisinde, ülkemizde biz de bu işin öncülüğünü yapmaya başlıyoruz. Özellikle Elazığ bölgesinde bu işin ticari anlamda faaliyetlerini gösteren, çok donanımlı ve dünya çapında tecrübeye sahip bir tesisimiz bu işi üstlendi. Bizim bilgimiz, kontrolümüz ve yönlendirmemiz doğrultusunda çalışıyorlar. Şu anda cinsel olgunluğa erişmiş olan ve siyah havyar elde edilebilecek mersin balıkları belli bir yaş ve boya getirildi. Olgunluğa eriştikten sonra belirli işlemlerden geçirilip dünya pazarına sunulacak. Bu konuda biraz iddialıyız."

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    bir gramı bir avro bir kilomu bir avro anlamadım 2 0 Yanıtla
    123456789:
    kilosu 1000 Euro 2 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
