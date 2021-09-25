Son dakika: Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.800,10 2,67 -23,95 İş Bankası (C) 5,05 -4,17 -25,66 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,87 -3,04 -25,65 İş Girişim 8,10 1,12 -57,26 İş GMYO 2,00 8,70 -21,26 İş Y. Men. Değ. 13,40 -4,22 -19,26 İş Yat. Ort. 2,60 -3,70 -22,69 İşbir Holding 55,55 -19,02 3,49 Işık Plastik 6,51 -9,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 10,00 -13,16 İttifak Holding 1,34 -3,60 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 20,38 12,22 13,22 İzmir Demir Çelik 2,32 -4,13 -29,90 İzmir Fırça 6,28 -3,68 12,95 Jantsa Jant Sanayi 60,00 -7,69 44,76 Kafein Yazılım 20,78 -7,64 -2,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,46 0,65 Kaplamin 22,26 -6,00 -34,14 Kardemir (A) 5,60 -7,74 -5,88 Kardemir (B) 5,70 -6,71 8,16 Kardemir (D) 6,25 -7,13 8,13 Karel Elektronik 8,84 -0,11 31,46 Karsan Otomotiv 3,69 3,94 13,54 Karsu Tekstil 8,22 -5,19 -3,86 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,41 -3,74 Kartonsan 47,00 -5,62 -50,36 Katmerciler Ekipman 1,29 -5,15 -25,53 Kent Gıda 188,90 -2,63 -46,88 Kerevitaş Gıda 4,10 -5,53 -37,69 Kervan Gıda 12,00 -3,27 17,24 Kervansaray Yat. Holding 0,49 6,52 -61,11 Kiler GMYO 1,94 4,86 -22,71 Kızılbük GYO 26,40 1,54 Klimasan Klima 9,69 -5,46 14,84 Koç Holding 21,64 -7,91 5,81 Konfrut Gıda 3,79 -4,29 -10,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,30 -1,29 159,75 Konya Çimento 844,40 -2,27 -25,27 Koray GMYO 7,28 0,41 63,60 Kordsa Teknik Tekstil 25,36 0,63 63,09 Koza Altın 93,30 -1,74 -3,52 Koza Madencilik 14,05 -2,70 -9,30 Körfez GMYO 5,85 4,65 0,86 Kristal Kola 1,32 -1,49 -56,79 Kron Telekomünikasyon 32,80 -4,93 -10,97 Kuştur Kuşadası Turizm 175,90 -1,62 11,82 Kuyas Yatırım 2,54 -9,93 10,43 Kütahya Porselen 58,00 1,31 14,97 Kütahya Şeker Fabrikası 53,75 -17,18 Lider Faktoring 3,27 -0,91 -4,11 Link Bilgisayar 28,14 -2,63 -10,94 Logo Yazılım 41,50 -2,58 33,27 Lokman Hekim Sağlık 10,24 -8,48 44,27 Lüks Kadife 44,08 -2,75 53,51 Makina Takım 2,88 -3,68 -15,54 Manas Enerji Yönetimi 15,57 -8,30 Marka Yatırım Holding 4,44 -3,06 -30,95 Marmaris Altınyunus 171,10 -1,21 54,01 Marshall 286,70 12,43 -6,52 Martı GMYO 1,04 -3,70 -59,27 Martı Otel 1,72 -2,82 -19,25 Matriks Bilgi Dağıtım 34,00 -5,87 Mavi Giyim 63,00 -1,87 22,07 Mazhar Zorlu Holding 32,12 -5,53 2,03 Meditera Tıbbi Malzeme 35,46 -6,64 Mega Polietilen 4,95 -9,51 -35,38 Menderes Tekstil 2,10 -5,41 -32,04 Mercan Kimya 11,06 -3,91 Merit Turizm 15,75 -1,50 52,04 Merko Gıda 5,01 -3,47 -42,01 Metemtur Yatırım 3,21 -5,31 -60,30 Metro Holding 1,38 -0,72 -33,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,65 -4,33 -8,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -3,16 -21,03 Migros Ticaret 32,16 -1,05 -24,86 Milpa 3,92 -8,62 -14,78 Mistral GMYO 4,34 -6,87 -7,86 MLP Sağlık 26,54 -0,97 33,57 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 5,95 23,91 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,66 -4,17 -43,80 Mondi Tire Kutsan 7,84 -4,97 3,16 Nasmed Egepol 5,75 -6,20 Naturel Enerji 35,82 -4,12 0,88 Naturelgaz 7,50 -3,60 Net Holding 4,61 3,13 34,40 Netaş Telekom. 15,74 -5,64 -43,95 Niğbaş Niğde Beton 8,00 -25,86 -84,62 Nuh Çimento 33,18 -1,19 -30,92 Nurol GMYO 8,69 -40,84 19,20 Odaş Elektrik 1,36 -2,16 -53,48 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,75 -6,91 Orge Enerji Elektrik 6,10 -4,69 32,25 Orma Orman Mahsulleri 25,50 -5,90 73,23 Osmanlı Menkul 24,40 -11,27 -20,88 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -3,06 -19,38 Otokar 301,80 -4,04 -0,82 Oyak Çimento 6,65 3,10 -24,26 Oyak Yat. Ort. 6,70 0,30 -2,93 Oyak Yatırım Menkul 23,30 -5,05 Oylum Sınai Yatırımlar 11,63 56,95 146,92 Özak GMYO 4,51 -2,59 -11,57 Özbal Çelik Boru 14,07 -1,95 114,81 Özderici GMYO 1,45 -7,05 -34,68 Özerden Plastik 7,49 -0,79 -16,78 Pamel Elektrik 45,22 -5,32 112,10 Panora GMYO 6,60 -2,22 12,01 Papilon Savunma 12,70 -5,65 -44,15 Park Elek.Madencilik 4,49 0,45 -16,39 Parsan 26,56 -1,12 9,30 Pegasus 71,75 1,77 -3,82 Peker GMYO 0,94 -2,08 -59,82 Penguen Gıda 2,94 -2,65 -41,78 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 179,50 28,21 Pera GMYO 1,36 -4,23 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,00 23,41 Petkim 6,26 0,48 25,70 Petrokent Turizm 2.364,80 19,61 160,90 Pınar Et ve Un 15,70 -6,71 -28,26 Pınar Su 7,83 -2,25 5,38 Pınar Süt 15,67 -5,89 -30,51 Plastikkart 21,00 10,53 45,33 Polisan Holding 2,66 -2,21 -30,81 Politeknik Metal 339,80 -2,16 -16,25 Prizma Press Matbaacılık 4,03 -0,25 -26,46 QNB Finans Fin. Kir. 67,10 2,13 -46,45 QNB Finansbank 37,70 -1,21 -46,41 QUA Granite Hayal Yapı 12,79 6,32 Ral Yatırım Holding 5,13 28,57 15,54 Ray Sigorta 9,33 -3,72 -39,61 Reysaş GMYO 2,86 -3,70 -11,78 Reysaş Lojistik 5,30 4,95 2,43 Rhea Girişim 1,93 -3,02 -48,12 Rodrigo Tekstil 13,52 -7,33 -1,39 Royal Halı 3,00 -7,12 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,60 -10,60 -28,67 Sabancı Holding 9,41 -2,69 -14,66 Safkar Ege Soğutmacılık 7,30 -5,93 -32,90 Sanel Mühendislik 4,74 -5,20 38,60 Sanifoam Sünger 21,72 -17,41 59,71 Sanko Pazarlama 9,53 -1,55 2,83 Saray Matbaacılık 4,04 -2,18 -53,93 Sarkuysan 11,97 -5,82 37,63 Sasa Polyester 26,36 -1,57 75,92 Say Yenilenebilir Enerji 20,22 -9,25 137,60 Sekuro Plastik 20,84 -2,34 49,28 Selçuk Ecza Deposu 8,32 -4,48 -38,06 Selçuk Gıda 4,89 -10,60 -1,81 Selva Gıda Sanayi 7,98 -4,09 Senkron Güvenlik 26,30 -0,98 0,15 Serve Film Prodüksiyon 13,00 4,00 -18,75 Servet GMYO 78,00 8,03 -0,51 Seyitler Kimya 21,96 2,14 63,11 Silverline Endüstri 5,06 -6,47 -41,16 Sinpaş GMYO 4,20 0,00 0,48 Smartiks Yazılım 5,42 -2,69 -38,83 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 0,52 -12,67 Söktaş 2,88 0,35 -11,41 Sönmez Filament 35,00 -6,42 -50,14 Sönmez Pamuklu 13,80 1,85 -42,50 Sumaş Suni Tahta 84,50 -5,00 65,65 Şeker Fin. Kir. 4,88 -3,17 -23,75 Şekerbank 0,98 -2,97 -35,10 Şişe Cam 8,19 -1,68 14,39 Şok Marketler Ticaret 12,07 -2,43 -3,29 T. Halk Bankası 4,29 -8,14 -22,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 -2,96 -26,08 T.S.K.B. 1,18 -5,60 -32,44 T.Tuborg 16,22 -4,59 -8,52 Taç Tarım Ürünleri 24,62 -6,74 133,81 Tat Gıda 8,80 -0,56 -23,88 TAV Havalimanları 25,74 10,66 20,85 Taze Kuru Gıda 210,10 3,55 -2,87 Tek-Art Turizm 1,28 -3,76 -36,63 Tekfen Holding 13,78 -2,27 -15,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 -6,79 -30,25 Temapol Polimer Plastik 14,14 -2,82 22,96 TGS Dış Ticaret 14,00 -3,45 10,15 Tofaş Oto. Fab. 50,00 4,21 61,75 Torunlar GMYO 3,52 -1,12 -9,74 Trabzon Liman 26,72 0,07 -16,81 Trabzonspor Sportif 3,43 7,86 40,57 Trend GMYO 6,51 -0,76 -48,21 TSKB GMYO 3,00 -8,54 -37,84 Tuğçelik 13,40 3,00 65,84 Tukaş 6,67 -4,30 -31,17 Turcas Petrol 3,36 -2,61 -30,72 Tureks Turizm Taşımacılık 10,89 -1,27 Turkcell 15,40 -1,53 0,67 Tümosan Motor ve Traktör 15,47 -5,90 9,95 Tüpraş 110,80 1,93 2,59 Türk Hava Yolları 13,62 7,08 5,50 Türk İlaç Serum 11,98 -13,63 Türk Prysmian Kablo 15,38 3,50 27,50 Türk Telekom 7,25 0,55 -10,41 Türk Traktör 149,70 -6,26 -12,13 Türker Proje Gayrimenkul 135,40 -1,96 19,93 Türkiye Sigorta 4,77 -5,17 -22,79 Ufuk Yatırım 19,01 -5,33 41,87 Ulaşlar Turizm Yat. 3,92 0,26 -7,55 Ulusoy Elektrik 50,45 -1,56 -1,75 Ulusoy Un Sanayi 5,18 -2,26 1,80 Umpaş Holding 1,20 0,00 -54,02 Uşak Seramik 1,63 -7,39 -30,34 Utopya Turizm 22,00 0,64 -43,30 Uzertaş Boya 28,40 -2,74 -49,82 Ülker Bisküvi 19,03 -2,56 -14,73 Ünlü Yatırım Holding 6,19 10,73 Vakıf Fin. Kir. 7,51 -7,74 120,36 Vakıf GMYO 1,44 -2,70 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,12 -5,12 -16,85 Vakıflar Bankası 3,27 -4,94 -30,57 Vakko Tekstil 9,23 -8,16 47,29 Vanet Gıda 6,45 2,06 -16,56 VBT Yazılım 20,02 -7,31 Verusa Holding 46,20 -6,21 2,48 Verusaturk Girisim 20,58 -3,92 57,72 Vestel 28,42 1,86 45,54 Vestel Beyaz Eşya 48,80 -0,20 30,56 Viking Kağıt 6,23 -2,81 -30,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -5,31 -22,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -5,46 -16,83 Yataş 13,80 -0,79 -4,50 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,32 -3,77 -24,55 Yeni Gimat GMYO 14,85 -0,80 28,10 Yeo Teknoloji 73,20 42,41 Yeşil GMYO 0,95 -3,06 -31,16 Yeşil Yapı 1,11 -5,13 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,13 -3,62 -50,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.000,00 -7,83 -35,90 Yonga Mobilya 19,43 -5,59 -34,77 Yükselen Çelik 5,04 0,60 -3,67 Yünsa 14,99 15,40 7,91 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,54 -2,53 -39,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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