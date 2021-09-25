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Son dakika: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika: Yatırımcı rehberi (9)

25.09.2021 11:27
Son dakika: Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.800,102,67-23,95
İş Bankası (C)5,05-4,17-25,66
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,87-3,04-25,65
İş Girişim8,101,12-57,26
İş GMYO2,008,70-21,26
İş Y. Men. Değ.13,40-4,22-19,26
İş Yat. Ort.2,60-3,70-22,69
İşbir Holding55,55-19,023,49
Işık Plastik6,51-9,71

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,9910,00-13,16
İttifak Holding1,34-3,60-39,91
İz Hayvancılık Tarım20,3812,2213,22
İzmir Demir Çelik2,32-4,13-29,90
İzmir Fırça6,28-3,6812,95
Jantsa Jant Sanayi60,00-7,6944,76
Kafein Yazılım20,78-7,64-2,62
Kalekim Kimyevi Maddeler12,460,65

Kaplamin22,26-6,00-34,14
Kardemir (A)5,60-7,74-5,88
Kardemir (B)5,70-6,718,16
Kardemir (D)6,25-7,138,13
Karel Elektronik8,84-0,1131,46
Karsan Otomotiv3,693,9413,54
Karsu Tekstil8,22-5,19-3,86
Kartal Yenilenebilir Enerji14,41-3,74

Kartonsan47,00-5,62-50,36
Katmerciler Ekipman1,29-5,15-25,53
Kent Gıda188,90-2,63-46,88
Kerevitaş Gıda4,10-5,53-37,69
Kervan Gıda12,00-3,2717,24
Kervansaray Yat. Holding0,496,52-61,11
Kiler GMYO1,944,86-22,71
Kızılbük GYO26,401,54

Klimasan Klima9,69-5,4614,84
Koç Holding21,64-7,915,81
Konfrut Gıda3,79-4,29-10,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,30-1,29159,75
Konya Çimento844,40-2,27-25,27
Koray GMYO7,280,4163,60
Kordsa Teknik Tekstil25,360,6363,09
Koza Altın93,30-1,74-3,52
Koza Madencilik14,05-2,70-9,30
Körfez GMYO5,854,650,86
Kristal Kola1,32-1,49-56,79
Kron Telekomünikasyon32,80-4,93-10,97
Kuştur Kuşadası Turizm175,90-1,6211,82
Kuyas Yatırım2,54-9,9310,43
Kütahya Porselen58,001,3114,97
Kütahya Şeker Fabrikası53,75-17,18

Lider Faktoring3,27-0,91-4,11
Link Bilgisayar28,14-2,63-10,94
Logo Yazılım41,50-2,5833,27
Lokman Hekim Sağlık10,24-8,4844,27
Lüks Kadife44,08-2,7553,51
Makina Takım2,88-3,68-15,54
Manas Enerji Yönetimi15,57-8,30

Marka Yatırım Holding4,44-3,06-30,95
Marmaris Altınyunus171,10-1,2154,01
Marshall286,7012,43-6,52
Martı GMYO1,04-3,70-59,27
Martı Otel1,72-2,82-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım34,00-5,87

Mavi Giyim63,00-1,8722,07
Mazhar Zorlu Holding32,12-5,532,03
Meditera Tıbbi Malzeme35,46-6,64

Mega Polietilen4,95-9,51-35,38
Menderes Tekstil2,10-5,41-32,04
Mercan Kimya11,06-3,91

Merit Turizm15,75-1,5052,04
Merko Gıda5,01-3,47-42,01
Metemtur Yatırım3,21-5,31-60,30
Metro Holding1,38-0,72-33,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,65-4,33-8,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-3,16-21,03
Migros Ticaret32,16-1,05-24,86
Milpa3,92-8,62-14,78
Mistral GMYO4,34-6,87-7,86
MLP Sağlık26,54-0,9733,57
MMC San. ve Tic. Yat.5,705,9523,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,66-4,17-43,80
Mondi Tire Kutsan7,84-4,973,16
Nasmed Egepol5,75-6,20

Naturel Enerji35,82-4,120,88
Naturelgaz7,50-3,60

Net Holding4,613,1334,40
Netaş Telekom.15,74-5,64-43,95
Niğbaş Niğde Beton8,00-25,86-84,62
Nuh Çimento33,18-1,19-30,92
Nurol GMYO8,69-40,8419,20
Odaş Elektrik1,36-2,16-53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,75-6,91

Orge Enerji Elektrik6,10-4,6932,25
Orma Orman Mahsulleri25,50-5,9073,23
Osmanlı Menkul24,40-11,27-20,88
Ostim Endüstriyel Yat2,22-3,06-19,38
Otokar301,80-4,04-0,82
Oyak Çimento6,653,10-24,26
Oyak Yat. Ort.6,700,30-2,93
Oyak Yatırım Menkul23,30-5,05

Oylum Sınai Yatırımlar11,6356,95146,92
Özak GMYO4,51-2,59-11,57
Özbal Çelik Boru14,07-1,95114,81
Özderici GMYO1,45-7,05-34,68
Özerden Plastik7,49-0,79-16,78
Pamel Elektrik45,22-5,32112,10
Panora GMYO6,60-2,2212,01
Papilon Savunma12,70-5,65-44,15
Park Elek.Madencilik4,490,45-16,39
Parsan26,56-1,129,30
Pegasus71,751,77-3,82
Peker GMYO0,94-2,08-59,82
Penguen Gıda2,94-2,65-41,78
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım179,5028,21

Pera GMYO1,36-4,23-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,620,0023,41
Petkim6,260,4825,70
Petrokent Turizm2.364,8019,61160,90
Pınar Et ve Un15,70-6,71-28,26
Pınar Su7,83-2,255,38
Pınar Süt15,67-5,89-30,51
Plastikkart21,0010,5345,33
Polisan Holding2,66-2,21-30,81
Politeknik Metal339,80-2,16-16,25
Prizma Press Matbaacılık4,03-0,25-26,46
QNB Finans Fin. Kir.67,102,13-46,45
QNB Finansbank37,70-1,21-46,41
QUA Granite Hayal Yapı12,796,32

Ral Yatırım Holding5,1328,5715,54
Ray Sigorta9,33-3,72-39,61
Reysaş GMYO2,86-3,70-11,78
Reysaş Lojistik5,304,952,43
Rhea Girişim1,93-3,02-48,12
Rodrigo Tekstil13,52-7,33-1,39
Royal Halı3,00-7,12-12,79
RTA Laboratuvarları21,60-10,60-28,67
Sabancı Holding9,41-2,69-14,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,30-5,93-32,90
Sanel Mühendislik4,74-5,2038,60
Sanifoam Sünger21,72-17,4159,71
Sanko Pazarlama9,53-1,552,83
Saray Matbaacılık4,04-2,18-53,93
Sarkuysan11,97-5,8237,63
Sasa Polyester26,36-1,5775,92
Say Yenilenebilir Enerji20,22-9,25137,60
Sekuro Plastik20,84-2,3449,28
Selçuk Ecza Deposu8,32-4,48-38,06
Selçuk Gıda4,89-10,60-1,81
Selva Gıda Sanayi7,98-4,09

Senkron Güvenlik26,30-0,980,15
Serve Film Prodüksiyon13,004,00-18,75
Servet GMYO78,008,03-0,51
Seyitler Kimya21,962,1463,11
Silverline Endüstri5,06-6,47-41,16
Sinpaş GMYO4,200,000,48
Smartiks Yazılım5,42-2,69-38,83
Sodaş Sodyum Sanayii23,000,52-12,67
Söktaş2,880,35-11,41
Sönmez Filament35,00-6,42-50,14
Sönmez Pamuklu13,801,85-42,50
Sumaş Suni Tahta84,50-5,0065,65
Şeker Fin. Kir.4,88-3,17-23,75
Şekerbank0,98-2,97-35,10
Şişe Cam8,19-1,6814,39
Şok Marketler Ticaret12,07-2,43-3,29
T. Halk Bankası4,29-8,14-22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,96-2,96-26,08
T.S.K.B.1,18-5,60-32,44
T.Tuborg16,22-4,59-8,52
Taç Tarım Ürünleri24,62-6,74133,81
Tat Gıda8,80-0,56-23,88
TAV Havalimanları25,7410,6620,85
Taze Kuru Gıda210,103,55-2,87
Tek-Art Turizm1,28-3,76-36,63
Tekfen Holding13,78-2,27-15,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,04-6,79-30,25
Temapol Polimer Plastik14,14-2,8222,96
TGS Dış Ticaret14,00-3,4510,15
Tofaş Oto. Fab.50,004,2161,75
Torunlar GMYO3,52-1,12-9,74
Trabzon Liman26,720,07-16,81
Trabzonspor Sportif3,437,8640,57
Trend GMYO6,51-0,76-48,21
TSKB GMYO3,00-8,54-37,84
Tuğçelik13,403,0065,84
Tukaş6,67-4,30-31,17
Turcas Petrol3,36-2,61-30,72
Tureks Turizm Taşımacılık10,89-1,27

Turkcell15,40-1,530,67
Tümosan Motor ve Traktör15,47-5,909,95
Tüpraş110,801,932,59
Türk Hava Yolları13,627,085,50
Türk İlaç Serum11,98-13,63

Türk Prysmian Kablo15,383,5027,50
Türk Telekom7,250,55-10,41
Türk Traktör149,70-6,26-12,13
Türker Proje Gayrimenkul135,40-1,9619,93
Türkiye Sigorta4,77-5,17-22,79
Ufuk Yatırım19,01-5,3341,87
Ulaşlar Turizm Yat.3,920,26-7,55
Ulusoy Elektrik50,45-1,56-1,75
Ulusoy Un Sanayi5,18-2,261,80
Umpaş Holding1,200,00-54,02
Uşak Seramik1,63-7,39-30,34
Utopya Turizm22,000,64-43,30
Uzertaş Boya28,40-2,74-49,82
Ülker Bisküvi19,03-2,56-14,73
Ünlü Yatırım Holding6,1910,73

Vakıf Fin. Kir.7,51-7,74120,36
Vakıf GMYO1,44-2,70-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,12-5,12-16,85
Vakıflar Bankası3,27-4,94-30,57
Vakko Tekstil9,23-8,1647,29
Vanet Gıda6,452,06-16,56
VBT Yazılım20,02-7,31

Verusa Holding46,20-6,212,48
Verusaturk Girisim20,58-3,9257,72
Vestel28,421,8645,54
Vestel Beyaz Eşya48,80-0,2030,56
Viking Kağıt6,23-2,81-30,78
Yapı ve Kredi Bank.2,32-5,31-22,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-5,46-16,83
Yataş13,80-0,79-4,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,32-3,77-24,55
Yeni Gimat GMYO14,85-0,8028,10
Yeo Teknoloji73,2042,41

Yeşil GMYO0,95-3,06-31,16
Yeşil Yapı1,11-5,13-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,13-3,62-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,00-7,83-35,90
Yonga Mobilya19,43-5,59-34,77
Yükselen Çelik5,040,60-3,67
Yünsa14,9915,407,91
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,54-2,53-39,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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