Cinsel İlişki Robotuna Bomba Özellik! Partnerine “Hayır” Diyebilecek

1 Geçmişte yalnızca bilim-kurgu filmlerinin parçası olan teknolojiler, bugün hayatımızın merkezine yerleşiyor.

2 Bunlardan bir tanesi de cinsel ilişki robotları.

3 Bu çılgınlık o kadar büyüdü ki, firmalar en iyi cinsel ilişki robotunu geliştirmek için birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içine girdi. Tabii, firmaların bu çetin rekabetinin altında cinsel ilişki robotlarına yönelik muazzam talep yatıyor.

4 İspanyol mühendis Sergi Santos tarafından geliştirilen Samantha, uzun zamandır manşetleri süslüyor. İnsanlara tepki verebilen ve cinsel organı bulunan ilk ilişki robotu Samantha, geçen yıl Avusturya''da düzenlenen Arts Electronica Festivali''nde sergilendiği sırada izdihama sebep olmuştu.

5 Yapay zekaya sahip interaktif robot Samantha dudağında ve omzunda bulunan sensörler sayesinde dokunuşu algılıyor; konuşarak ya da 'inleyerek' tepki verebiliyor. Robotun geliştiricisi Santos, Newcastle'daki Yaşam Bilimleri Merkezi'nde gerçekleştirdiği bir sunumda, Samantha'nın aşırı agresif cinsel partnerlere "hayır" diyebilme yeteneğine kavuştuğunu belirtti. Cildinin altındaki sensörler sayesinde partnerinin kendisine nasıl yaklaştığını tespit edebilen Samantha, saygısız ve saldırgan bir tutum algıladığı takdirde tepkisiz moda giriyor. Santos, partnerin yaklaşımını değiştirdiği ve Samantha'ya doğru bir şekilde dokunduğu takdirde ilişki robotunun tekrardan aktif hale geldiğini söylüyor.

6 Hayatını Barcelona'da sürdüren Sergi Santos, 16 yıllık evliliği sırasında eşiyle birlikte yaşadığı cinsel sorunları Samantha ile çözdüğünü ve robotun ilişkilerini kurtardığını belirtti. Tabii herkes Santos gibi düşünmüyor.

7 Cinsel ilişki robotlarına karşı yürütülen birçok kampanyanın kurucusu olan Profesör Kathleen Richardson, Samantha'yı 'pornografi ve fuhuşun bir uzantısı' olarak nitelendiriyor. De Montfort Üniversitesi'nde robotlar ve yapay zeka üzerine çalışmalar yürüten Richardson, yaklaşık 5 bin dolarlık fiyat etiketine sahip ilişki robotuna verilecek paranın, daha iyi şeylere harcanabileceğini ifade ediyor.