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18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı

11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ''Kafes-28'' operasyonuyla 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı.

03.01.2024 - 09:37,  Güncelleme: 09:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığını duyurdu.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından operasyonun detayları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya şunları söyledi: Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

EGM İstihbarat Başkanlığı Koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında il Emniyet Müdürlüklerimizce, İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde;

ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı)arama kaydı olan 56şahsa Kafes-28 operasyonları düzenledi.

18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı

"FUHUŞ, ADAM ÖLDÜRME, KARA PARA AKLAMA"

Operasyonda yakalanan şahısların, 'Suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik' suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti.

İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra Ülkemizde olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor."

18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı
18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye\'de yakalandı
YORUMLAR (5)
  • Ali Murat Altinsoy: Yakalanması güzel, ancak asıl sorun da bu zaten. Uluslararası aranan çoğu insan neden Türkiye'de ? Yanıtla 45 0
  • Selçuk Durgel: BU GİBİ ŞEYLER SADECE BİZDE OLUR ARANANI KATİLİ HIRSIZI AJANI PSİKOPATI HEPSİ BİZDE TOPLANDI SINIR KALMADI ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİRİYORLAR SINIRLAR ELEK GİBİ GİRİP ÇIKMASI EN KOLAY ÜLKE PARASI OLANA VATANDAŞLIK BEDAVA MÜLTECİLERE BEDAVA VATAN GELİN KOŞUN Yanıtla 7 6
  • bülent C.: sayın bakan Ali yerlikaya yine topluyor suçluları. teşekkürler bakanım. göreve geldiğinden beri binlerce suçlu yakalandı sanırım. temizle temizle bitmiyor. Yanıtla 9 0
  • Rotasız Gassal: Güzel günler göreceğiz güneşli günler Yanıtla 2 5
  • EKREM Korkmaz: Belediyelerde dönen yolsuzlukların üzerlerine gidilmiyor ! İnsanlar rüşvetçi belediyeler yüzünden şirketlerini kapatıyor! En büyük darbe bu ! Belediyelerdeki müdürler dışardaki mütahitler ile gizli inşaatlar yapıyor,çok daha vahimi izali şura ile binalar peşkeş çekiliyor Yanıtla 1 0

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi Türkiye'de yakalandı - Son Dakika
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