AA'nın 2024 yıllıkları hazırlandı

Güncel

Anadolu Ajansının 2024 yıllığı Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı.

Türkçe versiyonu Türkiye'nin öncü savunma şirketi ASELSAN'ın katkılarıyla hazırlanan, İngilizcesiyle birlikte "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde raflardaki yerini alan yıllığın Arapçası dijital olarak erişime sunuldu.

Karekod uygulamasıyla da desteklenen yıllık, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımından Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi görüşmelerinden Türkiye'deki yerel seçimlere kadar, ülkede ve dünya genelinde öne çıkan olaylara dair zengin ve ayrıntılı içeriğiyle arşiv niteliği taşıyor.

Yıllığın ön sözünü kaleme alan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'nin önerisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ajansın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurduğunu, bugün ulusal ve uluslararası arenada güvenilir bir haber kaynağı olarak köklü geleneğini sürdüren ajansın "doğru, tarafsız, hızlı habercilik" ilkesiyle habercilik faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Ajansın 13 farklı dilde yayın yaparak dünya gündemini belirlediğini ve dünyanın değişen dinamiklerine uyum sağlayan misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Karagöz, bu misyon çerçevesinde hazırlanan "Yıllık 2024"ün, haber metinlerinden derinlemesine analizlere, ödüllü fotoğraflardan kapsamlı infografiklere kadar zengin bir içeriği bir araya getirip, geçmişi geleceğe aktaran önemli bir belge niteliği taşıdığını dile getirdi.

"Değişen dünyanın habercisi" anlayışıyla, yenilikçi yayıncılık yaklaşımıyla doğru ve güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıllık, gazeteciliğin hafızası olma amacını sürdürürken dijital çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak QR kod entegrasyonuyla okurlara daha hızlı ve kapsamlı erişim imkanı sunuyor. 2024 yılı, dünya tarihine damga vuran olaylarla hatırlanacak. Bu yılın en acı veren gündemlerinden biri, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde başlattığı insanlık dışı soykırım oldu. AA, bu soykırımın tüm yönlerini belgeleyerek uluslararası kamuoyuna aktardı. Gazze'deki muhabirlerimizin özverili çalışmalarıyla literatüre katkı sunan birçok yayın ortaya koyduk. Bu süreçte yayımladığımız 'Kanıt' kitabımız, Uluslararası Ceza Mahkemesinde, İsrail'in savaş suçlarını ortaya koyan temel kaynaklardan birisi oldu. Orta Doğu'da bir diğer dikkat çeken gelişme ise 2016'dan bu yana sakinleşen Suriye sahnesinin Esed rejiminin çöküşüne zemin hazırlayan yeni hareketliliklerle yeniden gündeme gelmesidir. Anadolu Ajansı, Suriye Devrimi'nde süreci hem sahada hem diplomatik düzeyde yakından takip etti. Dünya medyası sürecin en kritik aşamalarını AA içerikleriyle duyurdu."

Serdar Karagöz, dünyanın diğer bölgelerinde 2024'ün yangınlar, depremler ve seller gibi doğal afetlerin artış gösterdiği bir yıl olduğunu anımsatarak, küresel iklim krizinin etkilerinin yalnızca doğayı değil, toplumların ekonomik ve sosyal yapısını da derinden sarstığını, AA'nın ise bu afetlerin sonuçlarını belgeleyerek ve çözüm odaklı habercilik anlayışıyla farkındalık oluşturan içerikler ürettiğini bildirdi.

Yıllıkta, Anadolu Ajansı'nın yenilikçi projelerinin de geniş yer aldığını aktaran Karagöz, "Yeşil Hat, Ayrımcılık Hattı, Teyit Hattı gibi projelerimizle haberciliğin sınırlarını genişleterek toplumsal dönüşümlere öncülük ediyoruz. Ayrıca, podcast yayıncılığındaki içerik örnekleri, medyanın dijitalleşen yüzünü yansıtan önemli bir unsur olarak her ayın sonunda yer buluyor. Kültür ve sanat perspektifiyle ele aldığımız bölümlerde ise 2024'ün sanatsal üretimlerine ve ulusal kimliğimizi yansıtan yaratıcı çalışmalara yer veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Karagöz, 2024'ün Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisinde atılım gerçekleştirdiği bir yıl olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın tarihi uzay yolculuğu, savunma sanayisindeki önemli gelişmeler ve enerji bağımsızlığına yönelik dev projelerin Türkiye'nin bölgesel liderlik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini kaydetti.

2025'in, başta Filistin topraklarındaki mazlum halk olmak üzere, dünya için barış, refah ve sağlık dolu bir yıl olmasını dileyen Karagöz, yıllığın hazırlanmasında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

"Özgürlük Yolunda"

Zengin ve ödüllü fotoğraflarla dikkati çeken yıllık, 2024'te siyaset, ekonomi, spor ve kültür-sanat alanlarındaki öne çıkan gelişmeleri kronolojik olarak aktarıyor.

2024 yıllığının ilk sayfasında okurları "Özgürlük Yolunda" adlı fotoğraf karşılıyor. Fotoğrafta, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriyelilerin özgürlük coşkusuyla başkent Şam'a gidişinde yollarda oluşturduğu kilometrelerce uzanan araç kuyruğu yer alıyor.

Ayrıca, "Suriye'de Esed dönemi sona erdi" başlıklı bölümde Baas rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 11 günün gelişmeleri infografikle aktarılıyor.

"İnsanlığın utanç yılı"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımının dünya genelinde protesto edilmesi de yıllıkta öne çıkıyor.

"İnsanlığın utanç yılı" başlıklı bölümde, soykırımın birinci yılında Gazze'de yaşananlar okuyucuya fotoğraflar ve kapsamlı infografiklerle aktarılıyor. Saldırılarda yaşamını yitiren 201 gazetecinin isimlerine ve fotoğraflarına da bu bölümde yer veriliyor.

AA fotoğraflarının İsrail'e karşı açılan soykırım davasında kanıt olarak sunulması da yıllıkta hafızaları tazeliyor. Ajansın yayımladığı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını anlatan referans çalışma niteliğindeki "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarına da karekodla ulaşılabiliyor.

Savunma sanayisi yatırımlarından uluslararası gelişmelere

Her alanda oyun değiştirici etkiye sahip ileri teknolojiler geliştiren lider savunma şirketi ASELSAN'ın çalışmaları başta olmak üzere, Türkiye'nin savunma sektöründe çığır açan atılımlar da yıllıkta ayrıntılı ele alınan konular arasında yer alıyor.

Bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla üretilen GÖKBEY'in Jandarma Genel Komutanlığı envanterine alınması, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu yapması, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) süpersonik füze atış testini başarıyla tamamlaması gibi tarihi başarılar, yıllıkta ayrıntılı işleniyor.

Türkiye Teknoloji Vakfınca geçen yıl Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, Somali'de petrol ve doğal gaz aramak için Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin yola çıkması, Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu üretme çalışmalarının ilk ürünü Türksat 6A'nın 2014 yılında başlayan 10 yıllık serüveninin ardından uzaya gönderilmesi de geride bırakılan yılın kayda geçen önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen çeteye ilişkin soruşturmanın kronolojisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine PKK'lı 2 terörist tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlama gibi gelişmeler de yıllıkta öne çıkan konular arasında bulunuyor.

ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kazanması ve seçim mitingi sırasında Trump'a düzenlenen suikast girişimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeniden başkan seçilmesi, Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırı, İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'yi anma törenindeki patlama, Moskova'da konser salonuna terör saldırısı, Türkiye, Irak, Katar, BAE arasında Kalkınma Yolu Mutabakat Zaptı imzalanması, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişimi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, İran'da Tebriz Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan'ın ülkenin 9. cumhurbaşkanı seçilmesi, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'daki suikast sonucu hayatını kaybetmesi gibi uluslararası gelişmeler de yıllıkta aktarıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, yıllık yer alan "Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi" başlıklı infografikle anlatılıyor.

Yılın önemli spor gelişmeleri

Milli Eskrimci Nisanur Erbil'in, Tunus Kılıç Grand Prix'inde ikinci olarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyayı getirmesi, Serbest Güreş Milli Takımı'nın 31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olması, Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk golü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan arbede, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluğu, Ampute Milli Takım'ın üçüncü kez Avrupa Şampiyonluğu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, A Milli Takım'ın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi, UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcu Merih Demiral'a bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza vermesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç'in fenomene dönüşen zafer pozu yılın önemli spor gelişmeleri olarak öne çıkıyor.

Yıllık, "Yeşil Hat", "Ayrımcılık Hattı", "Teyit Hattı" ve "Podcast" haberlerine karekodla da erişim imkanı sağlıyor.