Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru, bölgesel barışı pekiştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı temel atma törenine katıldı. Suveren mevkisinde düzenlenen törene Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 54'üncü dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun kapısını sonuna kadar açıp, Güney Kafkasya'da barış ve refah dolu yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın yapım çalışmalarını başlatmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin, Tarihi İpek ve Baharat Yolları gibi kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında olduğunu söyledi. Ülkenin Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Orta Asya'dan Afrika'ya uzanan koridorun da tam ortasında bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle dünyadaki son siyasi gelişmeler de ülkemizin kilit noktasını teşkil ettiği 'Orta Koridor'un stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu noktada, Orta Koridor'un geliştirilmesi kapsamında, Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdik ve yeni proaktif projelerimize de devam ediyoruz. Bugün, sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz; Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir köprünün, Çin'den Avrupa'ya uzanan Asya ile Avrupa arasındaki sosyoekonomik ilişkileri daha da pekiştirecek çelikten bir uluslararası bağın yapımına başlıyoruz. Bildiğiniz üzere ulaşım, medeniyetlerin buluşma noktası, milletlerin birleşme köprüsü ve ekonomilerin can damarıdır. Kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarıdır. Demir yolları da bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biridir. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektörlerden biri olarak belirledik. Demir yolu hatlarımızın limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Mevcut hatlarımızın modernizasyonuna devam ediyoruz. Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2025 yılı itibarıyla, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nun merkezi yaptık. Hayata geçirdiğimiz bu iki proaktif projeyle demir yolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol ülkemizin lojistik gücüne güç kattı."

'GELECEĞE DAMGA VURUYORUZ'

Bakan Uraloğlu, "Bugün burada, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı ile Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecek. Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır. Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracaktır" diye konuştu.

YILDA 5,5 MİLYON YOLCU VE 15 MİLYON TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Zengezur Koridoru ile ilgili bilgiler veren Bakan Uralğlu, "224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızı, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edeceğiz. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattımız; 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez ile bir mühendislik harikası olacaktır. Zengezur Koridoru'nun Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayan sosyoekonomik, jeopolitik ve jeostratejik özelliklere sahip olması ve koridorun, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demir yolu ağını genişletmesi bölgesel ve küresel ticarete de olumlu yansıyacaktır. Koridorun, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan'daki kesimlerinin de inşa edilmesiyle Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi, Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattını daha verimli hale getirecektir. Trans-Hazar Ulaşım Güzergahı ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi küresel ağları da destekleyerek Avrasya'nın tedarik hatlarının güçlenmesini sağlayacaktır. Hazar ile Akdeniz havzalarını birleştirerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üretim kapasitesine, ihracatına, ulaşım altyapısının gelişimine büyük katkı sağlayacağı gibi, Akdeniz bölgesinin turizm kapasitesinin gelişimine de destek verecektir" dedi.

'PROJE, TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL BARIŞA OLAN KATKISINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR'

Türkiye'nin, projeyle bölgesel ve küresel aktörlerle iş birliğini güçlendireceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Jeopolitik ve jeoekonomik önemini de bir kez daha kanıtlıyor. Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin ara buluculuk vizyonunu ve bölgesel barışa olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgedeki jeostratejik bir güven adası olan ülkemiz, bu projeyle sadece kendi çıkarlarını değil, tüm bölge ülkelerinin refahını ve küresel ticaretin geleceğini düşünen bir vizyon ortaya koyuyor. Projeyle, Kars'ın tarihi ve stratejik önemini bir kez daha ön plana çıkarıyoruz. Kars, bu hattın çelikten kapısı olacak. Iğdır'ın tarım ve sanayi potansiyeli küresel pazarlara açılacak. Aralık ve Dilucu, Zengezur Koridoru'nun uluslararası ticaret ağındaki kilit noktaları haline gelecek. Bu tür yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da Halkalı-Kapıkule, Ankara- İzmir, Karaman-Ulukışla, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep, Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hatları gibi önemli demir yolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkararak demir yolunda yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin lojistik gücünü arttıracak, rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı, bir demir yolundan çok daha fazlasıdır. Bu hat, uluslararası arenada ses getirecek, Türkiye'nin jeostratejik liderliğini perçinleyecek; birliğin, refahın ve barışın yoludur. Türkiye'nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü güldürecektir. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine, herkesin alın teriyle yükselecek bu eserin, bölgemiz, milletimiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı.