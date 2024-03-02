Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı.
Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev değişiklikleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk görevden alındı.
Adıyaman İl Müdürlüğüne Hasan Bilici, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bilal Erdoğan, Ankara İl Müdürlüğüne Cüneyd Özdemir, Aydın İl Müdürlüğüne Abdullah Kömürcüoğlu, Bartın İl Müdürlüğüne Yavuz Korkmaz, Batman İl Müdürlüğüne Mehmet Zeki Eryarsoy, Bilecik İl Müdürlüğüne İlkay Türkoğlu, Edirne İl Müdürlüğüne Harun Tohumcu, Erzincan İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Eskişehir İl Müdürlüğüne Orhan Bayrak, Giresun İl Müdürlüğüne Mustafa Modaoğlu, Iğdır İl Müdürlüğüne Selçuk Akgül, Karabük İl Müdürlüğüne Abdurrahman Bilgiç, Kırklareli İl Müdürlüğüne Bilgin Özbaş, Kocaeli İl Müdürlüğüne Kamil Tüylüoğlu, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Hüseyin Özdemir, Van İl Müdürlüğüne İsmetullah Altun görevlendirildi.
Antalya İl Müdürlüğüne Malatya İl Müdürü Galip Sökmen, Bingöl İl Müdürlüğüne, Muş İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bursa İl Müdürlüğüne Kırklareli İl Müdürü Faruk Uysal, İstanbul İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Ömer Turan, İzmir İl Müdürlüğüne Sinop İl Müdürü Melih Keleş, Denizli İl Müdürlüğüne Uşak İl Müdürü Ekrem Boran, Diyarbakır İl Müdürlüğüne Elazığ İl Müdürü Aydın Polat, Kayseri İl Müdürlüğüne Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Konya İl Müdürlüğüne Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kütahya İl Müdürlüğüne Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu, Mardin İl Müdürlüğüne Diyarbakır İl Müdürü Muzaffer Akçam, Uşak İl Müdürlüğüne Gümüşhane İl Müdürü Zekai İnan atandı.
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Emekli bayram ikramiyelerini de içeren 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, milyonlarca emekli, gelecek Ramazan Bayramı'ndan önce belirlenen takvim çerçevesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak.
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Kadının torunu ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Sürücü gözaltına alındı ve olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, vefa göstermenin partiyi iktidar yaparak gerçekleştirilebileceğini belirtti. Özel, vefa ve onur ödüllerinin seçim kuruluna teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti. Programda Türkiye Vefa Ödülü eski İmar ve İskan Bakanı Erol Tuncer'e, Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verildi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 14'ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki günlerde İsrail işgali altında bulunan Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladığı esnada, sehven Gazze yerine iki kez ''Ukrayna'' demesi dikkat çekti.
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki toplam 145 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri değişti. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk getirildi. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de atanmıştır.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İ.D. (60) idaresindeki otomobil, Milas-Söke kara yolunda bariyerlere çarptı. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, kazada araçtaki Güllü D'nin (53) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü ve araçtaki T.D. (30) ise Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Müfit Güner idaresindeki 01 AE 942 plakalı otomobil, Gülek Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Müfit Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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