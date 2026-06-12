Ankara'da Yarın Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Ankara Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.