GÜNDEM / 18 Ocak 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'ne, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Adana/14.00/Mersin/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davasında mahkum olan Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret edecek, CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Amasya/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Sakarya/14.00/14.30/14.55/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sinop 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Sinop/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜGVA İcathane Açılış Lansmanı, AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi ile Ufkun Ötesinde Belgeseli Gala Gösterimi ve Sergisi'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY Yönetim Zirvesi 2025, Korkuteli- Elmalı Yolu Açılış Töreni ve AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Antalya/10.00/12.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik ile Gençlik Merkezini ziyaret edecek, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Vehbi Akdağ Sporcu Merkezi ve Spor Salonu ile Tokat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemede bulunacak.

(Tokat/11.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor, Beşiktaş-Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Gaziantep/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 20. haftasına, Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor- Adanaspor ve Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Diyarbakır/İstanbul/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 18. hafta, 5 karşılaşmayla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta, 5 müsabakayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasına, Beşiktaş Fibabanka- Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa-Mersinspor ve Bursaspor Yörsan- Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, OGM Ormanspor- Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Bodrum Basketbol ve Danilos Pizza-Nesibe Aydın müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası, VakıfBank-Zerenspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasına, RAMS Global Cizre Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma-TÜRŞAD ve Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Şırnak/14.00/İzmir/15.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor- Görele Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

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