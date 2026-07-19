Haftanın tarihine bakış

Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

Lozan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti'ni, Mudanya görüşmelerinin başarılı olmasını sağlayan İsmet Paşa (İnönü) temsil etti.

Antlaşma görüşmelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ABD, Romanya, Belçika ve Portekiz'in temsilcileri katıldı. Lozan Barışı, 8 aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra İsviçre'nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

Lozan Barış Antlaşması'nın ön sözünde yer alan "Devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi prensibi" yeni Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı galipleriyle eşit şartlar altında, Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğini gösteren hüküm olarak yer aldı.

143 madde, bir ön söz ve 4 bölümden oluşan Lozan Barış Antlaşması, Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması bakımından önem arz eden antlaşma olarak kabul edildi.

Belli başlı öteki olaylar:

20 Temmuz

1402 - Yıldırım Bayezid'in komutasındaki Osmanlı ordusu, Ankara Meydan Muharebesi'nde Timur'un ordularına yenildi.

1785 - Osmanlı İmparatorluğu'nun 30. Padişahı II. Mahmud, doğdu. Sultan Mahmud, 1808-39 tarihleri arasındaki 31 yıllık hükümdarlığı döneminde yaptığı reformlarla İmparatorluğun çehresini değiştirerek, Osmanlı modernleşmesinin temellerini attı.

1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı süresiz uzatıldı. (Bu dördüncü ve son uzatma oldu.)

1936 - Boğazların Türkiye egemenliğine geçişini sağlayan Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı.

1947 - Tiyatro sanatçısı yazar Burhanettin Tepsi, 65 yaşında vefat etti.

1948 - Mareşal Fevzi Çakmak'ın fahri başkanlığını yaptığı Millet Partisi kuruldu.

1948 - Rock şarkıcısı Carlos Santana doğdu.

1951 - Ürdün Kralı Abdullah Kudüs'te öldürüldü.

1959 - Oyun yazarı Müsahipzade Celal, 91 yaşında hayatını kaybetti.

1965 - Adalet Partisi'nin (AP) yeni amblemi "Kırat" oldu.

1967 - Ressam Fikret Mualla, 64 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

1972 - Kuruluş yasası 4 Temmuz 1972'de çıkarılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu.

1973 - Çinli dövüş sanatları ustası ve sinema oyuncusu Bruce Lee, 32 yaşında hayatını kaybetti.

1974 - "Kıbrıs Barış Harekatı" başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava, deniz ve kara birlikleri, Kıbrıs'a indirme ve çıkarma yaptı, belirli hedeflere doğru ilerledi, Girne'den Lefkoşa'ya kadar uzanan yolu tamamen kontrol altına aldı. Rum ulusal muhafızlarının Lefkoşa'daki üsleri bombalandı. Türk birlikleri Yeşil Hat'a dayandı.

1975 - Ege Ordusu kuruldu ve komutanlığına Orgeneral Turgut Sunalp getirildi.

1976 - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. yıl dönümü, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde "Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak kutlandı.

1997 - Avrupa Birliği'nin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine karşılık Türkiye ile KKTC arasında ortak savunma doktrini oluşturulacağı yönünde ortak deklarasyon yayımlandı.

2001 - Türk atlet Ebru Kavaklıoğlu, atletizmde Grand Prix'in Monaco ayağında bayanlar 5000 metrede ikinci olarak bu yarışmada ilk üçe giren ilk Türk sporcusu oldu.

2005 - Londra metrosunun farklı noktalarında 7 Temmuz'da düzenlenen canlı bomba saldırıları sırasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gamze Günoral, İstanbul'da toprağa verildi.

2007 - Arnavutluk'ta, iktidardaki Demokratik Parti Başkan Yardımcısı ve Demokratik Parti Parlamento Grup Başkanı Bamir Topi cumhurbaşkanı seçildi.

2007 - Satürn'ün 60. uydusu keşfedildi.

2009 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianameyle haklarında dava açılan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı.

2012 - ABD'nin Colorado eyaletinde "Batman" filminin galasında silahlı saldırganın seyircilerin üzerine ateş açması sonucu 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

2012 - İstanbul'da koşulan at yarışlarında jokey Halis Karataş, 7 koşuyu da kazanarak tarihe geçti. Karataş, her koşuda farklı atlarla yarıştı.

2015 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kobani'ye yardım götürecek grubun belediyeye ait kültür merkezi bahçesinde toplandığı sırada patlama meydana geldi. Türkiye gündemini değiştiren patlamada, çoğu genç 34 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi yaralandı.

2016 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

2016 - Milli Savunma Bakanlığınca askeri yargıda görevli tüm askeri hakimler hakkında soruşturma başlatıldı, bu kapsamda 262 askeri hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

2017 - Türk sinemasında "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen Sezer Sezin, 88 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2020 - ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

2021- Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

2023- KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

2024- Tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, Adana'da 82 yaşında hayatını kaybetti.

2025- İsrail ordusunun, sınır kapılarını kapatarak Gazze'de sistematik olarak aç bıraktığı Filistinliler, seslerini dünyaya duyurabilmek için boş tencerelerle eylem yaptı.

21 Temmuz

1899 - ABD'li yazar Ernest Hemingway doğdu.

1940 - Litvanya, Letonya ve Estonya, Sovyetler Birliği'ne katılma kararı aldı.

1946 - Türkiye'de ilk çok partili seçim yapıldı.

1969 - Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 16 Temmuz'da fırlatılan Apollo 11 uzay aracı, dört gün sonra Ay'a ulaştı. Neil Armstrong, TSİ 04.56'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

1974 - Türk jet uçakları, Yunan gemisinin Baf'a personel ve malzeme götürdüğünü belirleyerek, dönmeleri için ihtarda bulundu. Yunan gemileri, deniz ve havadan yapılan ihtara uymayarak, Türk donanmasına ateş etti. Kocatepe Muhribi, yanlışlıkla Türk uçaklarınca batırıldı.

1982 - Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Kemalettin Demirer'e suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganlardan biri yaralı yakalandı.

1992 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Yavuzer Çetinkaya 44 yaşında hayatını kaybetti.

1996 - Grekoromende Hamza Yerlikaya, Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

1999 - MİT, terör örgütü PKK'nın üçüncü adamı olarak bilinen Cevat Soysal'ı, 18 Temmuz'da Moldova'da yakaladıktan sonra Türkiye'ye getirdi.

2000 - Çeşme'deki Dünya Lazer Radyal Gençler Şampiyonası'nda Güray Zümbül, altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu daldaki ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

2005 - Yönetmen, müzik yapımcısı, besteci Hulki Saner 84 yaşında vefat etti.

2008 - Savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karadziç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sahte kimlikle yakalandı. BM'nin Uluslararası Yugoslavya Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen Karadziç hakkında, başta soykırım olmak üzere 11 ayrı dava bulunuyor.

2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde gazlı, kolalı içecekler ve cips satışını yasakladı.

2013 - Belçika'da babası 2. Albert'in tahtı kendisine devrettiği Prens Philippe, parlamentoda krallık yemini ederek ülkenin 7. kralı oldu.

2015 - Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) tarafından ortaklaşa kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NPD), Şanghay'da resmi olarak faaliyete geçti.

2016 - Bakanlar Kurulunca, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi üzerine demokrasi, hukuk, özgürlükleri koruma ve güçlendirme amacıyla 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı.

22 Temmuz

1913 - Sırbistan II. Balkan Savaşı'ndan topraklarını genişleterek çıktı. Bükreş Anlaşması ile Osmanlı, I. Balkan Savaşı'nda yitirdiği Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı.

1917 - Rus Çarı'nın tahttan indirilmesiyle kurulan geçici hükümette Alexander Kerenski Başbakan oldu.

1922 - İttihat ve Terakki liderlerinden Cemal Paşa, Gürcistan'da uğradığı suikastta hayatını kaybetti.

1924 - Paris Olimpiyatları başladı.

1949 - İstanbul'da, Türkiye'nin ilk ampul fabrikası açıldı.

1965 - TBMM, Milli İstihbarat Teşkilatı Kuruluş Kanunu'nu kabul etti.

1967 - Adapazarı ve çevresinde, 7,2 büyüklüğündeki depremde 89 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.

1974 - ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıkları yetkilileri aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı. Yunan cuntasının Kıbrıs'ta iş başına getirdiği Nikos Sampson, cumhurbaşkanlığından istifa etti.

1980 - DİSK Genel Başkanı ve Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler, 60 yaşında İstanbul'da öldürüldü.

1981 - Terörist Mehmet Ali Ağca, Roma'da ömür boyu hapse mahkum edildi.

1987 - İstanbul'un eski valilerinden Fahrettin Kerim Gökay vefat etti.

1987 - Gazeteci Örsan Öymen, 49 yaşında yaşama veda etti.

1992 - Operet, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca, 80 yaşında vefat etti.

2002 - DSP'den istifa edenler, Yeni Türkiye Partisi'ni (YTP) kurdu. İsmail Cem'in genel başkanlığındaki YTP, 63 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilmeye başlandı.

2003 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğulları Uday ve Kusay, Musul'daki çatışmada ölü ele geçirildi.

2004 - İstanbul'dan Ankara'ya giden hızlandırılmış trenin 4 vagonu, Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında raydan çıktı. Kazada 37 kişi öldü.

2008 - Tiyatro sanatçısı Suna Pekuysal, 75 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2011 - Norveç'in başkenti Oslo'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeye yapılan bombalı saldırı ile birkaç saat sonra iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kampına Anders Behring Breivik isimli kişi tarafından düzenlenen iki saldırıda 77 kişi öldü. Saldırıda, Türk vatandaşı Gizem Doğan da hayatını kaybetti.

2016 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda 283 asker gözaltına alındı. Ayrıca Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ergenekon Davası'nın eski Savcısı Yargıtay üyesi Murat Yönder ile bazı Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu 132 hakim ve savcı tutuklandı.

2017 - Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de son 8 ayda terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka iline düzenlenen saldırılarda 308'i çocuk, 203'ü kadın en az 1400 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

2018 - Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.

2021- Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holdingin ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holdingin kurucusu 85 yaşındaki Şevket Sabancı vefat etti.

2022- Küresel çaptaki gıda krizinin çözümüne ilişkin Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar sonucu Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında, "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

2023- Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

23 Temmuz

1784 - Erzincan'daki şiddetli depremde 5 bin kişi öldü.

1829 - William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan "typographer"i buldu.

1888 - Enternasyonal, ilk kez Fransa'nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi.

1909 - Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki karşıtı yazılarıyla tanınan Gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde tabancayla öldürüldü.

1911 - İstanbul'da, Aksaray Yeşiltulumba'da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

1919 - Mimar Muzaffer Bey'in eseri olan "Hürriyeti Ebediye" tepesi açıldı.

1919 - Erzurum Kongresi başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığındaki kongre, 7 Ağustos'a kadar sürdü.

1932 - Alman mimar Hermann Jansen'in hazırladığı Ankara Planı onaylandı.

1939 - Hatay'da yönetim, Türk hükümetine devredildi.

1941 - Hattat Kamil Akdik, 80 yaşında vefat etti.

1967 - Şair, yazar Ahmet Kutsi Tecer 66 yaşında vefat etti.

1974 - Kıbrıs'ta üç günlük harekatta 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi.

1976 - Sismik-1 araştırma gemisi (Hora), İstinye Tersanesi'nden törenle Ege'ye açıldı.

2000 - Sunucu yazar Cenk Koray, İstanbul'da 56 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti.

2000 - Yasemin Dalkılıç, Bodrum'da su altı sporları limitsiz dalışta 120, limitli değişken ağırlıkla serbest dalışta ise 100 metre ile iki yeni dünya rekoru kırdı.

2011 - Emekli Su Altı Timi (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu Namık Ekin, su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

2011 - Ünlü İngiliz şarkıcı 28 yaşındaki Amy Winehouse, evinde ölü bulundu.

2015 - Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde soğuk hava deposu olarak da kullanıldığı tahmin edilen, yaklaşık 2 bin 200 yıllık iki katlı ticaret binası bulundu.

2016 - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında 5 bin 613 kişi tutuklandı.

2017 - ABD'de Barselona taraftarları UNICEF'e destek için "Dünyanın En Büyük Forması"nı oluşturarak Guinnes Rekoru kırdı.

2020 - Çin, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında uydu ve gezginci robottan oluşan keşif araçlarını Kızıl Gezegen'e yolladı.

2022- Türk edebiyatının önemli isimlerinden, usta yazar Rasim Özdenören, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, hafif kilo tek çifte kategorisinde altın madalya kazandı.

2023- Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, dönemin piskoposluk merkezine ait tahıl ambarı ortaya çıkarıldı.

24 Temmuz

1908 - II. Meşrutiyet, II. Abdülhamid'in emriyle yayımlanan resmi bildiriyle ilan edildi. İttihat ve Terakki Cemiyetinin baskısıyla şekillenen II. Meşrutiyet, aynı gün "sansürsüz" yayımlanan gazetelerde halka duyuruldu.

1923 - Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

1941 - İlk Müslüman Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale, 39 yaşında hayatını kaybetti.

1946 - Türkiye'de ilk "tek dereceli ve çoğunluk sistemi" esaslı seçimin sonuçları açıklandı. CHP 396, DP 62 ve bağımsızlar 7 milletvekilliği kazandı.

1950 - Gazeteciler Cemiyeti, sansürün kaldırıldığı "24 Temmuz"u (1908) Basın Bayramı ilan etti.

1969 - İzmir Arkeoloji Müzesi soyuldu, 118 parça tarihi eser çalındı.

1974 - Yunanistan'da sivil yönetime geçildi. Fransa'dan dönen Karamanlis hükümeti kurdu.

1985 - Ürdün Büyükelçiliği Başkatibi Ziad Sati, Ankara'da silahlı saldırıda öldü.

1990 - Tiyatro ve sinema oyuncusu Agah Hün, 72 yaşında vefat etti.

1995 - Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet, Gümülcine yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2000 - Gazeteci Çetin Emeç'i öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan İrfan Çağrıcı ve 4 arkadaşına idam cezası verildi. Çağırıcı dışındaki dört sanığın cezası müebbet hapse çevrildi.

2002 - Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın genel başkanlığında Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) kuruldu.

2003 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem, tedavi gördüğü Paris'te 76 yaşında vefat etti.

2008 - Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Kars bölümünün temeli törenle atıldı.

2013 - İspanya'da yüksek hız nedeniyle vagonların raydan çıkması sonucu meydana gelen tren kazasında 78 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

2015 - Kreditörlerle aldığı borçlarının yeniden yapılandırılması için görüşmeleri sürdüren Ukrayna, 120 milyon dolarlık eurobond borcunu ödeyerek, teknik iflastan kurtuldu.

2016 - OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşların, bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki tüm hesaplarının bloke edilmesine karar verildi.

2020 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı.

2023- Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirdi.

2024- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yaptı. Netanyahu konuşmasında, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentinde "hiç sivilin öldürülmediğini" öne sürdü.

25 Temmuz

1543 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon'daki (Gran) şiddetli çatışmaların ardından Avusturya ordusunu yenilgiye uğrattı. Kuzey Macaristan'daki Estergon, Osmanlı yönetimine geçti.

1814 - Robert Stevenson'un yaptığı lokomotif çalıştırıldı.

1931 - Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1933 - Lev Troçki, 1929 yılından beri yaşadığı İstanbul Büyükada'dan Fransa'ya gitti.

1943 - Benito Mussolini'nin iktidardan düşürülmesiyle faşizm, İtalya'da yasa dışı ilan edildi.

1950 - Hükümet, Türk askerlerinin Kore'ye gönderilmesine karar verdi. İlk birlik 17 Ekim'de Kore'ye ulaştı.

1951 - Nazım Hikmet, Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1956 - Andrea Doria adlı İtalyan gemisi, Atlas Okyanusu'nda bir İsveç şilebi ile çarpıştıktan sonra battı. Kazada 1706 yolcu taşıyan gemideki 51 kişi öldü.

1967 - Papa VI. Paulus, gayriresmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Papa, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından karşılandı. Meryemana Evi'ne de giden Papa'nın, Fener Rum Patriği Athenegoras'ı ziyaret etmesi, 913 yıldır süregelen Katolik-Ortodoks kiliseleri arasındaki dargınlığı sona erdirdi.

1974 - Kıbrıs ateşkes görüşmeleri Cenevre'de başladı.

1975 - Türkiye, İncirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu.

1978 - Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown, İngiltere'de doğdu.

1979 - Yedikule'de Abdi İpekçi spor kompleksinin temeli atıldı.

1990 - Türkiye ile KKTC arasındaki pasaport uygulaması kaldırıldı.

1992 - Dünyanın en büyük altıncı barajı olan Atatürk Barajı'nda, hidroelektrik santralinin birinci ve ikinci üniteleri hizmete girdi.

1998 - Burdur Cezaevi'nden bir süre önce firar eden organize suç örgütü elebaşı Kürşat Yılmaz, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya yakınlarında yakalandı.

2000 - Bir Concorde uçağı, Paris'ten kalkışından kısa süre sonra düştü, 113 kişi öldü.

2005 - Mustafa Bumin'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 59. turda Tülay Tuğcu seçildi. Tuğcu, Yüksek Mahkemenin ilk kadın başkanı oldu.

2006 - Aralarında eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de bulunduğu bazı kişileri dolandırmak suçundan cezaevine giren Selçuk Parsadan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2007 - Türkiye, BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi.

2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Ogün Samast, "Dink'i tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, cezası, olay tarihinde 18 yaşından küçük olması dikkate alınarak 21,5 yıl hapis cezasına çevrildi.

2016 - Tarihçi yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.

2019 - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2023- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK), kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edildi.

2024- Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak beşinci oldu.

2025- İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için heyetler, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda ikinci kez bir araya geldi.

26 Temmuz

1923- İskoç mühendis John Logie Baird, ilk elektromanyetik televizyonun patentini aldı. 1926'da Londra'daki Kraliyet Enstitüsünde televizyon gösterisi düzenleyen Logie, okyanus aşırı ilk televizyon yayınını da gerçekleştirdi.

1928- Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden Tunalı Hilmi Bey vefat etti.

1951- Türkiye'deki ilk petrol, Raman Dağı yöresinde bulundu. Petrolün değerlendirilmesine yönelik ilk proje, 1953'ün ilk aylarında açıklandı; tesisleri, ABD kaynaklı bir şirket kurdu.

1956- Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.

1967- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 6 büyüklüğündeki depremde 95 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.

1978- Türk beşleri arasında yer alan besteci ve orkestra şefi Hasan Ferit Alnar, 72 yaşında Ankara'da vefat etti.

1995- İstanbul Altın Borsası açıldı.

2004- "Gırgır" dergisinin kurucusu, "Avanak Avni"nin yaratıcısı karikatürist Oğuz Aral, 68 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti.

2013- Tunus'taki Halk Hareketi Partisi Başkanı ve Kurucu Meclisi üyesi Muhammed el-Brahmi, evinin önünde düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

2013 - Mısır'da ordunun yönetime el koymasıyla görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, ülkede düşmanca eylemler yürütmek ve Hamas ile casusluk çalışmalarında bulunmak suçlamasıyla 15 gün hapsine karar verildi.

2016- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında birçok kişinin şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının, Bakanlar Kurulu kararıyla "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirilmesi kararı alındı.

2016- TBMM Genel Kurulunda, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

2019- NASA'nın Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS), uzaydaki keşif yolculuğunun ilk yılını tamamladı. TESS, uzayın dünyanın güney yarım küresinden görülen kesimi Güney Gökleri'nde varlığı doğrulanan 21 öte gezegen keşfetti.