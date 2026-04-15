"İbb Davası"Nda 22. Gün Sona Erdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 22. günü, tutuklu sanıkların savunmasıyla devam ediyor. Bugün duruşmada savunma yapan İmamoğlu'nun tutuklu yakın koruması Mustafa Akın'ın savunmasının ardından Akın'a soru sormak üzere söz alan İmamoğlu, yaklaşık 12 yıldır birlikte çalıştığı koruma ekibinin, şoförlerin ve en yakın çalışma arkadaşlarının tutuklu olmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, bu kişilerin "özel hayatının içinde yer alan insanlar" olduğunu vurgulayarak, "vahşice kararlarla" özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını söyledi. İddianamede yer alan "jammer kullanımı" suçlamasına sert çıkan İmamoğlu,"Bu iddianameyi hazırlayanlar jammer üzerinden insanları suçlama cahilliğini yaşattı bize" dedi. Bu sırada Mustafa Akın da araya girerek, "Başkanım jammer camilerde bile kullanılıyor, bu da haber konusu oldu" dedi. Duruşma, yarın Akın'ın avukatlarının savunmasıyla devam edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 22. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında Başkan İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıktı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yakın koruması Mustafa Akın'ın savunmasıyla devam etti. Akın hakkında iddianamede birden fazla eylem kapsamında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Ardından Akın'ın çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorgu sırasında İmamoğlu söz alarak Akın'a sorular yöneltti. Bu sırada yer yer Mahkeme Başkanı Sekçuk Aylan ile de gergin diyaloglar gerçekleşti.

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu, tutuklu yakın koruma Mustafa Akın'ın sorgusu sırasında hem iddianameye hem de yargılama sürecine yönelik sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun konuşması sık sık Mahkeme Başkanı'nın müdahalesiyle kesilirken, taraflar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

İmamoğlu, sözlerine yakın çalışma arkadaşlarının tutukluluğuna tepki göstererek başladı:

"Yaklaşık 12 yıldır hayatımda olan, koruma arkadaşlarımız, şoförlerimiz gibi özel alanımızın içinde olan insanların, vicdandan hiçbir zerre faydalanmamış kararlarla hapis yatması söz konusu. Henüz sorguya bile gelememiş arkadaşlarım var."

İddianamede yer alan "jammer" suçlamasına değinen İmamoğlu, bu iddiayı sert sözlerle eleştirdi:

"Bu iddianameyi hazırlayanlar jammer üzerinden insanları suçlama cahilliğini yaşattı bize."

Bu sırada Mustafa Akın da araya girerek, "Başkanım jammer camilerde bile kullanılıyor, bu da haber konusu oldu" dedi.

İmamoğlu ise sözlerini sürdürerek, "Bu yaşananlar Türkiye'yi yöneten zihniyetin yarattığı bir fetret döneminin yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Duruşmada gerilim yükseldi: İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı arasında "soruya geçin" tartışması

Mahkeme Başkanı bu noktada araya girerek, "Soruyu alalım" uyarısında bulundu. Bunun üzerine İmamoğlu, "Soruya geleceğim, çok önemli" diyerek konuşmasına devam etti.

Ancak Mahkeme Başkanı'nın "Soruya geçelim" yönündeki ısrarı üzerine ikili arasında şu diyalog yaşandı:

Mahkeme Başkanı: Soru mu soracaksınız? Soruya geçmiyorsunuz.

Ekrem İmamoğlu: Benim anlatımımdan niye geriliyorsunuz? Siz bu şekilde müdahale etmeseniz ben şu an soruya geçmiştim.

Mahkeme Başkanı: Evet, geçmiştiniz.

İmamoğlu, konuşmasının devamında geçmişte yaşadığı güvenlik risklerini anlatarak iddiaların temelsiz olduğunu savundu. MOBESE görüntülerinin basına servis edilmesini, Erzurum'daki taşlı saldırıyı ve güvenlik zafiyetlerini örnek gösteren İmamoğlu, "50 kişi taş atarken 200 polis izledi. Bu şartlarda 20 milyon insana hizmet ettik. Şimdi siz hala jammerı sorgularsanız, ben de sizi sorgularım" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın "İddianamede isnat var, soracağız" sözleri üzerine İmamoğlu, "Ben de o isnadı sorguluyorum" yanıtını verdi.

Diyalog şu şekilde devam etti:

Mahkeme Başkanı: İddianamede varsa soracağız. Üstünü mü kapatalım?

Ekrem İmamoğlu: Hayır, kapatmayın. Ama bir kamera bantlama iddiasıyla insanlar aylarca tutuklu kalıyor. Hangi vicdana sığar?

Mahkeme Başkanı: Sorunuz var mı?

Ekrem İmamoğlu: Kıyak sorularım var hem de.

Mahkeme Başkanı: Buyurun sorun.

İmamoğlu, ardından doğrudan Mustafa Akın'a yönelerek sorularını sıraladı: Görev yaptığın süre boyunca benim her anımda yanımdaydın. Gölge gibiydin. Bu 12 yıl içinde benim hukuka aykırı, gayrimeşru, devleti ya da milleti zedeleyen herhangi bir davranışıma şahit oldun mu?

Mustafa Akın: Kesinlikle şahit olmadım Başkanım.

İmamoğlu ikinci sorusunu yöneltti: Bu dosyada yer alan iddialarla ilgili, benim herhangi bir talimatım, yönlendirmem ya da sözüm oldu mu?

Mustafa Akın: Hiçbir şekilde olmadı. Olsaydı zaten burada olmazdık.

İmamoğlu, koruma düzenine ilişkin de net bir soru sordu: Koruma ekibine 'şunu yap, bunu yapma' şeklinde bir talimat verdiğim oldu mu?"

Mustafa Akın: Koruma talimatla çalışmaz. İnisiyatif alır. Sayın Başkan hiçbir zaman bizim alanımıza müdahale etmedi.

Zırhlı araç tartışmasına da değinen İmamoğlu, şu soruyu yöneltti: Bu iki zırhlı araçtan bahsettiniz. Ben çoğu zaman 'neden geldi' diye sorardım. Eğer bu araçları ben satın alsaydım bugün nasıl yargılanırdım?

Mustafa Akın: Bazen tehdit hissettiğimizde bu araçları getirirdik ama başkana söylemezdik. 'Araç arızalı' diyerek kullandırırdık.

İmamoğlu, programlarının şeffaflığına vurgu yaparak bir başka soru yöneltti: Programlarımız kayıtlı. Türkiye'nin her yerinde yaptığımız işler belli. Bu programların dışında herhangi bir gayrimeşru toplantı ya da faaliyetimiz oldu mu?

Mustafa Akın: Kesinlikle hayır.

İmamoğlu, duruşmada ayrıca yaptığı suç duyurularına da değindi: 300'e yakın suç duyurum var. Bir tanesinde bile işlem yapılmadı. Bu sizin ilginizi çekmiyor mu?

Mahkeme Başkanı ise bu soruya, "İlgi çekmesi ne sonuç doğurur?" şeklinde karşılık verdi.

İmamoğlu, bunun üzerine, "İddianameye bakışınızı etkiler diye düşünüyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı tekrar "Sorularınıza gelelim" diyerek müdahale etti.

İmamoğlu ise savunmasının sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"143 eylemle suçlanıyorum. Birçoğunu ilk defa burada duyuyorum. Bu basit bir dava değil. Yorumlarımın ve sorularımın mahkemeye katkı sunduğunu düşünüyorum."

Duruşma, çapraz sorgunun ardından sona erdi.

90 yaşında izleyiciden İmamoğlu'na: Başkanım 90 yaşındayım seni görmeye geldim. Senin yanındayım

Sanıklar alkışlar eşliğinde salondan çıkarılırken 90 yaşında bir yurttaşın duruşmayı izlemeye geldiği öğrenildi. İzleyici sıralarından İmamoğlu'na 'Başkanım Ali bey 90 yaşında sizi görmeye gelmiş' diye seslenildi. İmamoğlu 'Ali Amca nasılsın?' dedi. Ali Amca, 'Başkanım 90 yaşındayım seni görmeye geldim. Senin yanındayım. 85 milyon senin yanında' diye bağırdı.

Duruşma, yarın Akın'ın avukatlarının savunmasıyla devam edecek.