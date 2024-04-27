Narkoçelik-42 Operasyonunda 322 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-42 Operasyonunda 322 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 321 sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 ayda yapılan operasyonlarda toplamda 121 ton uyuşturucu madde, 42 milyon adet uyuşturucu hap ve 157 milyon kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

27.04.2024 09:20
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarının oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-42" operasyonlarında; 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 321 sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 ayda yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik toplam 39 bin 661 operasyon düzenledik. Operasyonlarda 121 ton uyuşturucu madde, 42 milyon adet uyuşturucu hap ve 157 milyon kök kenevir ele geçirildi. 310 bin 636 şüpheli yakalandı. Bunlardan 28 bin 44'ü tutuklandı. 12 bin 554'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Yerlikaya, 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter ile 44 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonların, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde "Narkoçelik-14" çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Narkoçelik-42 Operasyonunda 322 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narkoçelik-42 Operasyonunda 322 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkoçelik-42 Operasyonunda 322 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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