Özgür Özel: Trump, 'bütün Filistinlileri Dağıtacağım' Diyor, Erdoğan Sus Pus Oluyor

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Trump, 'Gazze'yi boşaltacağım, tatil köyü yapacağım' diyor. 'Bütün Filistinlileri dağıtacağım' diyor, Erdoğan sus pus oluyor. Erdoğan, niye dönüp de o Trump'a 'Ey Trump' diyemiyorsun? Kedi gibi oluyorsun, kedi gibi susuyorsun. Erdoğan da susuyor, teslim oluyor ve Amerika'dan, Trump'tan icazet alıyor." dedi.

CHP, Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyum atandığı Şişli Belediyesi önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. CHP lideri Özel, mitingde İstanbullulara seslendi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına Avrupa'daki ülkelerin ilk günlerde tedirginlikle yaklaştığını belirten Özel, şunları söyledi:

" Türkiye'de siyaset Tayyip Bey için oldukça konforlu bir alan. Her istediğini söyleyecek, her istediğini yapacak, kimse ondan hesap sormayacak ama muhalefet bir şey yapınca oradan vatan haini çıkaracak, terör çıkaracak. Her rezilliği yapacak ama bu dünyada konuşulmayacak. İlk günlerde yolsuzluk, rüşvet denilince Avrupa tedirgin oldu. Biz hem tertemiz arkadaşlarımızı biliyoruz hem de dosyayı gördükten sonra büyük bir hızla bütün dünyaya Ekrem İmamoğlu'na yapılanın darbe olduğunu, kendisinin mevcut cumhurbaşkanı tarafından adaylaştırılmaması için 31 yıl önceki diplomanın nasıl iptal edildiğini, beş ayrı davadan 25 yılı, dosyadaki peçete kağıdından farksız bomboş MASAK raporunu, gizli tanıkları Meşe, Ladin, Çınar denen odunları, bir tek kanıtla desteklenmediğini, hiçbir şey olmadığını bütün dünyaya anlattık.

"Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var"

Halkın istediği yönde siyaset yapılacağına dikkat çeken Özel, "Kürtlerin belediye meclisinden aday gösterilmesinden terör çıkmayacağını anlattık. Bana 'Türkiye'yi yurt dışına şikayet ediyor' diyor. 20'den fazla özel kuruluşa sayfa sayfa röportaj verdim. Anlatıyorum, anlatacağım. Ant olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun bana bıraktığı alanda pısıp kalırsam, bir santim eğilirsem namerdim. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var." diye konuştu.

"Bizim kitabımızda aileyle uğraşmak olmaz"

Özel, İmamoğlu'nun ailesinin evinin aranmasına ilişkin şu tepkiyi gösterdi:

"Hasan amcamın (İmamoğlu'nun babası) ve Ekrem Başkanımın kıymetli eşi Dilek Hanımın adlarına kayıtlı iki eve haber vermeden, çilingirle mafya gibi, hırsız gibi girip orada arama yaparken olayı duyuyoruz, avukatlarımız hızla hareket ediyor yapılan aramada birinde 10 euro, 690 dolar ve 40 ruhsatlı silah mermisi buluyorlar. Tayyip Beye sesleniyorum: birileri geçenlerde büyük bir yanlış yaptı. Dedim ki, 'kendi anama yapılmış sayarım.' Bizim kitabımızda aileyle uğraşmak olmaz. Allah düşmanın da merdini versin. Böyle namertliklerle kimseyi muhatap etmesin."

"'İBB'de 550 terörist var' dediler, bir terörist bile çıkmadı"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB çalışanlarına yönelik iddialarını hatırlatan Özel, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Üç yıl önce 'İBB'de 550 terörist var' demişlerdi. Soruşturma açıldı, birini bile ispat edemediler. AK Parti ve MHP'li seçmenlere sesleniyorum: Sana 'İBB'de 550 terörist var' dediler. Bunun üzerine davalar açıldı. Bir terörist bile çıkmadı. Bu sorunun sorulduğu Süleyman Soylu dedi ki, 'Siyaseten söyledim. Ben siyaset yaptım' dedi. 550 kişiye siyaseten terörist demek, işinden aşından etmek, sonra da 'bilgim yoktu. yalan söyledim' diyecek kadar bir insan aşağılık olabilir mi, alçak olabilir mi? Siyaset dürüstçe yapılır. Yalanla siyaset yapana kapınızı kapatın."

"Neredeyse Mahir Polat'ı öldüreceklerdi"

Adli kontrolle tahliye edilen Mahir Polat mitingin ardından evine giderek ziyaret edeceğini belirten Özel, "Mahir Polat'ın evine gidip sarılacağım. Öldüreceklerdi nerdeyse arkadaşımızı. Mahir Polat sadaka isteyen birine bir kere 50 lira bir kere 100 lira yollamış. Kişi güya İstanbul'daymış ama PKK'dan soruşturmadaymış, terör üyesine maddi destek sağlamış. 50 lira!" dedi.

"Erdoğan'ın 86 milyonun verilerini çaldırdığı ortaya çıktı"

16 hacker tarafından birçok kişinin kişisel verilerinin çalındığını söyleyen Özel, "Güya Ekrem Başkan İBB'nin verilerini birilerine satmış. Bu külliyen yalan çıktı ama Erdoğan'ın 86 milyonun verilerini çaldırdığı ortaya çıktı. Olay olduğunda inkar etmişlerdi. Dün iddianame çıktı. 16 tane hackerin hepimizin verilerini çaldığı ortaya çıkmış." şeklinde konuştu.

"Tutuklu tüm gençler derhal serbest bırakılsın"

Protestolarda tutuklanan gençlere selam gönderen Özel, miting alanında toplanan yurttaşlarla "Gençlere özgürlük" sloganı attı. Özel, "Gençlere özgürlük istiyoruz. Tutuklu tüm gençler derhal serbest bırakılsın." çağrısında bulundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan bu kadar kötülük yaptı. Bugün diyor, 'gençlerin hayatı karardıysa karartan sizsiniz'. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum: salon adamı Erdoğan, sıcak seven Erdoğan, meydandan ve sandıktan korkan Erdoğan, cesaretin varsa tutuklanan gençlere soralım, 'Senin hayatını Erdoğan mı, Özel mi karartıyor?'. Gençlere soralım bu gençlerin geleceğini Erdoğan mı karartır, İmamoğlu mu aydınlatır? Gençler seni tanıyor, senden kurtulmak istiyor."

"Erdoğan, 19 Mart darbesini Trump'a sormuş, Ekrem Başkan'ı öyle almış"

İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüştüğünü vurgulayan Özel şunları söyledi:

"Arkadaşlar bu Erdoğan var ya Erdoğan, güya bize 'mandacı' diyen, 'Dış güçlere şikayet ediyor' diyen Erdoğan ne yaptı biliyor musunuz? 'Turp' diyor ya. Turpun büyüğü; Trump'mış. 19 Mart darbesini Trump'a sormuş, Ekrem Başkan'ı öyle almış. Bugün soruyorlar, cevap vermeden yürüyor. Ne sorulsa laf atan Erdoğan, 'Özgür Özel dedi ki, Amerika'ya sormuşsun Ekrem Başkan'ın alınmasını?', cevaplamadan kaçtı. Bakın güya zamanında Ekrem Başkan'a 'Amerikan projesi' diyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Efendim dış güçler, mış güçler' diyenler… Ekrem Başkan'a operasyon yapmadan evvel Trump'a soruyorlar. Aynı Kenan Evren'e Amerikalılar 'bizim çocuk' diyordu ya Erdoğan da Trump'ın yeni 'bizim çocukları'. Erdoğan ve sekreterleri, Trump'ın yeni 'bizim çocukları'. Bu yandaş kanallar da utanmadan 'Trump bizi övdü' diye seviniyorlar. Ne diyor Trump? 'Rahibimiz vardı' diyor, hatırlatıyor Brunson'ı. Tayyip Erdoğan demişti ki, 'Bu can bu bedende durdukça ben o papazı vermem. Ver papazı, al papazı.' Oradan kimseyi alamadan bir telefonla esas duruşa geçti, papazı özel jete bindirdi, yolladı. Trump onu hatırlatıyor. Trump'ın buna 'Aptal olma, akıllı ol' diye yazdığı mektup, Amerika'daki Trump Center'ın üzerinde asılı duruyor. Unutmadı, unutturmuyor.

Trump'ın Gazze'ye ilişkin söylemlerine karşı Erdoğan'ın sessiz kaldığını belirten Özel, sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Şimdi gelmiş, 'Gazze'yi boşaltacağım, tatil köyü yapacağım' diyor. Aslında önündeki hidrokarbon yataklarına sulanıyor. 'Bütün Filistinlileri dağıtacağım' diyor, Erdoğan sus pus oluyor. Ey Erdoğan, Filistin bizim milli meselemizdir. Türk solunun onur meselesidir. Yaser Arafat ile Ecevit'in durduğu yerdeyiz, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının durduğu yerdeyiz. Sen neredesin? Trump 'Gazze'yi yerle bir edeceğiz' diyor. 'Burayı tatil köyü yapacağım' diyor. Güya 'O mücadelelerden geliyoruz' diyen Erdoğan, niye dönüp de o Trump'a 'Ey Trump' diyemiyorsun? Kedi gibi oluyorsun, kedi gibi susuyorsun. Çünkü niye? Trump'a ters yapmaya kalkınca, Trump buna ne demişti? 'Mal varlığını açıklarım. Sesini çıkarma' demişti. Putin'i kızdırdı. Ne demişti? 'Yaptığınız kaçak petrol ticaretini açıklarım. Mal varlığını açıklarım' demişti. Şimdi Erdoğan da susuyor, teslim oluyor ve Amerika'dan, Trump'tan icazet alıyor. Buradan, Şişli'den bütün Türkiye'ye ilan ederim ki Tayyip Erdoğan bu tutumuyla hem cuntacıdır, hem de Amerikan mandasının bir numaralı savunucusudur. Cuntacıdır, mandacıdır."

İmza kampanyasına destek çağrısı yapan Özel, şöyle konuştu:

"İmza kampanyası öyle herhangi bir kampanya değil, yeni rakamlar yarından sonra ilan edilir. 7 milyon 200 bin oldu, hep birlikte çalışmalıyız. Bu dünyanın en büyük imza kampanyası. Aynı zamanda dünya siyaset tarihinin en büyük güvensizlik oyu. Tayyip Erdoğan'a seçmenlerin yarısından bir fazlasının imzasıyla 'Erken seçim istiyorum, seni istemiyorum, aday yanıma, sandık önüme' diyeceğiz. 28 milyonun üzerinde imzayla, ona tarihin en büyük güvensizlik oyunu vereceğiz. Biliyorsunuz, parlamentolarda üyelerin yarıdan bir fazlası güvensizlik oyu verirse hükümet düşer. Parlamentodaki milletvekilleri, vekil. Asil olan sizsiniz. Vekil isteyince düşüyor da asil isteyince düşmez mi? Düşmez mi? Bunun için ilçe başkanlıklarımız, il başkanlıklarımız, mahalle temsilciliklerimiz organizeler. Tüm üyelerimiz, ister mail ortamında var, internette var yazdırıp alırsınız. Bir sayfaya 25 imza, her üyeden 100 imza toplamasını bekliyoruz. Bir arama merkezi kurduk, çağrı merkezi. Hem imza toplamak isteyen, yardım isteyebilir, 'Bana yollayın' diyebilir. Yönlendirme isteyebilir. Hem imza atmak isteyen arayıp en yakın yeri öğrenebilir. Hatta 'Evime gelin' diyeceksiniz, imza evinize kadar getirilir. Telefon numarası, canlı yayınlayan canım kanallardan rica edeyim ekrana yazsınlar. 0 312 911 16 00. Arıyorsun, 'İmzam var' diyorsun, gelip alıyoruz. 'İmza atacağım' diyorsun, evine geliyoruz. Bu kampanya hepinize emanet olsun mu? İmzaları hızla toplayıp Tayyip Bey'i hızla yolluyor muyuz?"

"Her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde olacağız"

"Bundan sonra biz her çarşamba, akşam 20.30'da İstanbul'un bir ilçesinde Ekrem Başkanımıza, tutuklu arkadaşlarımıza sahip çıkmak üzere olacağız. Mehmet Murat Çalık Başkanım, gelecek hafta Beylikdüzü'nde ona sahip çıkmak için oradayız. Beylikdüzü'ndeyiz. Ama bir gün hepinizi bekliyorum, hepinizi. Sarıyer'e gideceğiz NTV'yi bir ziyaret edeceğiz, olur mu? NTV'nin logosunu görmüyorsunuz değil mi? Açmıyoruz. NTV'nin logosunu binanın önüne gidip bir bakacağız bir gün bir beklesinler bizi. Bir bakacağız iyi çekiyor mu? Türkiye'de sözümüze değer veren herkese söylüyorum. Başta Demirören Medya, Turkuvaz Medya, İhlas Medya, Albayrak Medya ve Doğuş Grubu. NTV ve Star televizyonu. Bunları bir, kesinlikle izlemiyoruz. İki, bunların şirketleri ne satıyorsa kesinlikle almıyoruz. Bunların en doğru listesine, 'boykot yap.org' sitesinden bakıyoruz. Kapatıyorlar yenisini açıyoruz.

Şimdi bu NTV, bu NTV'nin sahipleri aynı zamanda bu Günaydın Et Lokantalarının, bu neydi tuz atıyor, Nusret'in, bunların sahibi. Oraya gidip et yiyen, oraya gidip bir şeyler içen vallahi hatırımızı kırar, yapmayın. Sakın ha. Gidiyor muyuz? Asla. Türkiye'de 'Atatürkçüyüm, demokratım, milliyetçiyim, inançlıyım, ben bu düzene karşıyım' diyen kimse bunlara gitmesin. Ayrıca bunlar Volkswagen arabalarının, Passatları falan, Audileri, Skodaları satıyor. Eldeki mevcudu satın demem, alınmış alınmış. Ama kesinlikle bugünden itibaren, belediye başkanlarım; Audi almak, Seat almak, Volkswagen almak yok. Anlaştık mı? Türkiye'de hiçbir belediye. Parası olan, araba alacak olan ya beklesin, boykot bitince alır ya da başka bir marka alsın.

Almanya'daki sendika ile temastayız, Almanya'daki sol siyasetçilerle temastayız. Volkswagen'in sendikası arkamızda, bunlara karşı şirkete pozisyon aldıracağım. Efendim 'Doğuş Grubu aslında size uzak değil.' Bak bak bak. 'Doğuş Grubu aslında Şahinler sizden uzak değil. Ama ne yapsınlar baskı altındalar, çok korkuyorlar. Bir de böyle olursa batabilirler.' Parayı bizden kazanıp saraya yanlayan.. Batmazsan hatırım kalır, batmazsan hatırım kalır. Sen Atatürk'ün kurduğu ülkede, bu ülkenin imkanlarıyla büyüyeceksin, parayı bizden kazanacaksın, dünyanın en önemli metropolünde gecenin bir vakti 1 milyon 200 bin kişi meydana toplanacak, o meydanı görmeyeceksin. 2 milyon 200 bin kişi miting yapacak, o haberi, o mitingi canlı vermeyeceksin. Ülkenin birinci partisi, kurultay yapacak, yayınlamayacaksın. 'Biz de Atatürkçüyüz.' Olmaz olsun senin gibi Atatürkçü. Batmazsan hatırım kalır."

"Bu Pazar il mitinglerinin ilki Samsun'da"

Özel, "Bu Pazar il mitinglerinin ilki var. Nereden başlıyoruz? Samsun'dan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk adımı nerede attıysa biz de ilk adımı orada atacağız. Her hafta sonu en az en az bir kent mitingi, her Çarşamba 20.30'da İstanbul'da bir ilçe mitingi. Daha büyük kalabalıklarla sonuç alana kadar, mitinge değil eyleme gidiyoruz hep beraber." dedi.

"Erdoğan'a gücümüzü Yozgat'tan göstereceğiz"

Yozgat'ta traktörleriyle eyleme katılan çiftçilere desteklerinin süreceğini belirten Özel, "Bu arada 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' deyip, geçmişte haksızlığa da uğrayan, eylem yapmıyorlar diyenler Yozgat'a haksızlık yapanlar vardı. Yozgatlı çiftçiler muhteşem eylemler yaptılar. Adam çiftçi, yoksul ama eylem yapıyor. Traktör başına 993 lira ceza kesmişler, bütün cezaları üstlendim, hepsi benden. Buradan söylüyorum. Samsun'la başlıyoruz çok gecikmeden belki de bir sonraki hafta Erdoğan'a gücümüzü Yozgat'tan göstereceğiz Yozgat'tan. Madem ki Yozgat tarih yazmaya karar vermiş, hep beraber Yozgat'ta olacağız, hep beraber." dedi.