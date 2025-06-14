Şırnak'tan Hatay'a, Zonguldak'tan Konya'ya; 'Arkadaşım Robot' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Şırnak'tan Hatay'a, Zonguldak'tan Konya'ya; 'Arkadaşım Robot' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Şırnak\'tan Hatay\'a, Zonguldak\'tan Konya\'ya; \'Arkadaşım Robot\' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
14.06.2025 14:52
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BİLGE Çocuk dergisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Arkadaşım Robot' konulu kısa hikaye yarışmasının ödül töreni, İstanbul'da coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

BİLGE Çocuk dergisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Arkadaşım Robot' konulu kısa hikaye yarışmasının ödül töreni, İstanbul'da coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma, çocukların hayal gücünü teknolojiyle buluşturmalarını ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerini hedefledi. Toplam 18 bin okulda duyurulan yarışma kapsamında 6 bin çocuk İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul Vialand Tema Park'ta 'Arkadaşım Robot' konulu kısa hikaye yarışmasının 3'üncüsünün ödül töreni gerçekleşti. Çocukları sabah saatlerinde sevilen çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa ekibi karşıladı. Karakterlerle birlikte sahnede eğlenen çocuklar, ardından bilim, sanat ve eğitim dünyasından sürpriz konuklarla buluştu. LGS sınavının hemen öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, gün boyu Vialand'ın tüm eğlence alanlarından ücretsiz olarak yararlandı.

Etkinliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul Valisi Davut Gül, Astronot Tuva Cihangir Atasever, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. Protokol üyeleri sahnede yaptıkları konuşmalarda çocukları tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.

Yarışma ile çocukların robotik ve yapay zekaya olan ilgilerini yazılı ifade becerileriyle birleştirmeleri hedeflendi. Öğrenciler, özgün karakterler oluşturarak teknolojiyi hikayeye dönüştürdü; kurgu, anlatım gücü ve dil becerileriyle jüriyi etkiledi. Katılımcıların hikayelerinde, insanlarla duygusal bağ kuran robotlar, geleceğin şehirleri ve teknolojik dönüşümün toplumsal etkileri gibi yaratıcı temalar öne çıktı.

KAZANANLAR

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve eserleri şöyle:

Birinci: Elif Beyza Arlı – "Umay" (Hatay/ Dörtyol)

İkinci: Ahmet Buğra Karaman – "Yıldızlardan Daha Yakın" (Zonguldak/ Alaplı)

Üçüncü: Kayra Suna – "Ben" (İzmir/ Bornova)

Jüri Özel Ödülleri:

Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü: Ayşe Beril Kirazlı – "Çebi" (Konya/ Meram)

Dil ve Anlatım Ödülü: Safine Uyar – "Soğuk Ekrandaki Ses" (Şırnak/ Merkez) — ödülü öğretmeni Bekir Şimşek teslim aldı.

Özgünlük Ödülü: Öyküm İkra Taner – "Feza ve Baba Robot" (Ankara/ Altındağ)

Yarışmanın sponsorları arasında Bellona, Turkcell, Turkish Airlines, Ülker, VakıfBank ve Ziraat Bankası yer aldı. Katılım Emeklilik, Limak ve Vialand Tema Park ise projeye destekçi kurumlar olarak katkı sundu.

MACİT: TEKNOLOJİYİ KULLANMAKLA YETİNMEYİN; ONU ÜRETİN VE HAYATA GEÇİRİN

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Bu etkinlikte bizleri bir araya getiren Albayrak Grubu'na, Bilge Adam dergisine, tüm ekibine ve çalışma arkadaşlarına tek tek teşekkür ediyorum. Gün boyunca çocuklarla eğlenecek, vakit geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Eğitim Bakanımız sayın Yusuf Tekin'in sizlerden bir ricası var: Çocuklar, hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin. Hayal ettiler ve hayallerinin peşinden gittiler. Ağabeyleriniz uzaya çıktılar. Türkiye, bugün onların hayalleri ve o hayallerin izlenmesi sayesinde uzaydaki yerini aldı. Selçuk ve Haluk Bayraktar hayal ettiler, vazgeçmeden çalıştılar. Bugün Türkiye, gökyüzünün hakimi olduk. Diğer ağabeyleriniz ve ablalarınız da hayal kurdu. Türkiye denizlerde söz sahibi hale geldi. Bugün Türkiye TOGG ile yolların hakimi oldu. Sizler de lütfen hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin. Bizler, sizlerin bu hayalleri gerçekleştirebilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizi seveceğiz. Annemiz, babamız ve kendimiz için iyi bir insan olmaya gayret edeceğiz. Evet, derslerinizi çalışacaksınız; ama bununla birlikte spor yapacak, kitap okuyacak, ders dışı etkinliklere katılacak ve eğleneceksiniz. Teknolojiyi mutlaka kullanacağız. Bugün tüm sınıflarımızda internet ve akıllı tahtalar var. Şimdi okullarımıza yenilikçi sınıflar kuruyoruz: Bilgisayarlar, 3D yazıcılar, robotik kodlama kitleriyle donatıyoruz. Ama sizlerden bir ricamız daha var: Sadece teknolojiyi kullanmakla yetinmeyin; onu üretin ve hayata geçirin. Bizlere yol gösteren değerli öğretmenlerimize, sizleri bizlere emanet eden kıymetli anne ve babalarınıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

GÜL: HER BİRİNİZ 10–15 YIL SONRA TÜRKİYE'NİN YENİ AZİZ SANCAR'LARI OLUN İSTİYORUZ

İstanbul Valisi Davut Gül ise "Hepiniz çok heyecanlısınız, farkındayız. Çünkü şu an Türkiye'nin en büyük tema parkındasınız. Aynı zamanda dünyanın sayılı tema parklarından birindesiniz. Burada eğlenmek istiyorsunuz. Bu sizin en doğal hakkınız. Bu organizasyonu gerçekleştiren Albayrak Grubu'na gönülden teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da benzer bir etkinlik düzenlemişlerdi. Amacımız, sizlerin daha iyi yetişmesi. Sadece okulda verilen teorik bilgilerle değil, aynı zamanda uygulamalı deneyimlerle gelişmeniz çok önemli. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarımızın, medya kurumlarımızın ve eğitimle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen tüm kurumların büyük katkıları var. Bugün burada, Bilge Çocuk dergisiyle birlikte, sizlerin kazanımlarını bir kez daha birlikte yaşıyoruz. Her biriniz 10–15 yıl sonra Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ları olun istiyoruz. Dünyada ses getiren, haksızlıklara karşı duran, iyiliklerin öncüsü olan bireyler olmanızı arzu ediyoruz. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyoruz. Öğretmenlerinizi tebrik ediyoruz. ve bizlere bu imkanı sunan Hal Bayrak Grubu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HANÖNÜ: YARIŞMAYA, BU YIL BİNLERCE ÇOCUĞUMUZ BAŞVURDU

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de "Bugün bilge çocuklar aramızda, belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; şuurlu, bilinçli çocuklar ve gençler yetiştirebilmektir. Bu sürece katkı sağlamak, bizler için tarif edilemez bir gurur kaynağıdır. Bilge Çocuk Dergisi olarak, bugüne dek aylık düzenli yayınlarımızın yanı sıra 100 özel sayı yayımladık ve her yıl yenilerini çıkarmaya devam ediyoruz. Görme engelli bilge çocuklarımız için Braille alfabesiyle hazırlanmış 25 özel sayı oluşturduk ve onların mutluluğuna da ortak olduk. Yine, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan büyük depremde, afet bölgesindeki çocuklarımız için 9 özel sayı hazırladık ve bu dergileri tüm deprem bölgelerine ulaştırdık. Bugün burada toplanmamızın nedeni ise çok özel: Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu organizasyonla birlikte artık 'Bilge Çocukların da bir yarışması var' diyebiliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçen bu yarışmaya, bu yıl binlerce çocuğumuz başvurdu. Bu vesileyle başta Milli Eğitim Bakanlığımıza olmak üzere, bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, jüri üyelerimize, değerli veli ve öğretmenlerimize ve emek veren tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Katılımınız ve desteğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

ATASEVER: HEM TÜRKİYE'Yİ HEM DE DÜNYAYI DAHA GÜZEL BİR GELECEĞE HAZIRLAYACAKSINIZ

Astronot Tuva Cihangir Atasever ise "Bugün burada bulunmanıza vesile olan bu kısa hikaye yarışmasının, sizler için bir başlangıç olmasını ümit ediyorum. Gelecekte, akıllı robotlarla daha yapıcı ve daha üretken ilişkiler kuracağınıza inanıyorum. Bu üretken dostluklar sayesinde, hem Türkiye'yi hem de dünyayı daha güzel bir geleceğe hazırlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Törene katılan çocuklardan Tuana Karadamar, "Bugün burada hep birlikte çok güzel anlar yaşadık. Rafadan Tayfa geldi, birlikte eğlendik ve şarkılar söyledik. Törende ödüller verildi, birçok konuşma yapıldı ve gün boyu müzik hiç susmadı. Gerçekten çok eğlendik. Bu etkinliğe tamamen ücretsiz olarak katıldık. Üyelerle birlikte ilk kez geliyorum ve hayatımda böyle bir yeri ilk kez görüyorum. Bana bu fırsatı tanıyan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir yer. Hayal bile edemeyeceğim kadar büyük ve etkileyiciydi" diye konuştu.

Asya Durmaz ise "Daha önce buraya hiç gelmemiştim, bu yüzden çok mutluyum. Zaten lunaparklara da pek sık gitmem. Burası gerçekten çok güzel. Rafadan Tayfa sahneye çıktı, çok keyifliydi. Sonra Uzay'a çıkan astronot sahneye geldi. Onu da büyük bir ilgiyle dinledik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'tan Hatay'a, Zonguldak'tan Konya'ya; 'Arkadaşım Robot' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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