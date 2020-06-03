Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tokat 'ın Niksar ilçesinden Çorum 'a hasta taşıyan, Ömer Eltut'un (48) kullandığı 60 BA 169 plakalı ambulans ile Elvan Akkan (27) idaresindeki 05 FD 712 plakalı otomobil Yolaçan mevkisinde çarpıştı.

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