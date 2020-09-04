Bilecik'te de Korona vakası artıyor - Son Dakika

Bilecik'te de Korona vakası artıyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent genelinde vaka sayılarında değişiklik olduğunu anlatarak, "Çevremizdeki artışlara paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor.

Bilecik'te de Korona vakası artıyor, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kent genelinde vaka sayılarında değişiklik olduğunu anlatarak, "Çevremizdeki artışlara paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Vaka sayıları gün günü tutmuyor ama günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi. Bunun önüne geçmemiz lazım. Şimdi bu rakamları bizim daha aşağılara indirmemiz gerekiyor. Bu hassasiyeti hep beraber göstereceğiz inşallah" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gereği Bilecik'te korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Recep Yalçınkaya, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Kadir Keskin ve beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte Tevfikbey Caddesi'nde korona virüs salgınıyla mücadelede maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

"Bunun şakası yok"

Denetim öncesi bir açıklama yapan Vali Şentürk, korona virüsün tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Bilecik'te de yayılma eğilimi gösterdiğini söyledi. Maske, mesafe ve temizlik hususundaki hassasiyetin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz bütün insanları seviyoruz ama bizim tek başımıza sevmemiz yetmiyor. Herkesin birbirini sevmesi gerekiyor. Herkesin birbirini sevmesi, birbirinin hakkına, hukukuna riayet etmesi, birbirini koruması birbiri için fedakarlık etmesi anlamına geliyor. Maalesef virüs bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son günlerde yine bir yayılma eğilimi gösteriyor, ilimizde de aynı şekilde.

Maske, mesafe ve temizlik hususundaki hassasiyetimizi hep beraber hayata geçirmek zorundayız. İnşallah Pazar günü yeni hastanemiz açılıyor, daha geniş tedavi imkanlarımız da var. Çok şükür ama biz oraya müşteri istemiyoruz. Mezarlıklara daha fazla insanı defin etmek istemiyoruz. İnsanın kendi iradesiyle alabileceği önlemlerle önleyebileceği bir kısım zararların önlenmesi lazım. Yapılamıyorsa burada bir ihmal var demektir. Buradaki bireysel ihmal bütün topluma büyük bir sorun olarak ulaşabiliyor. Bütün kurumlardaki arkadaşlarımızın hepsine öncelikli görev olarak bu işi verdik. Kurumların kendi bünyesi içerisinde yürüttükleri çalışmaların yanında asıl şimdi biz pandemi ve koronavirüsle mücadele noktasındaki hassasiyeti tam anlamıyla ilimizde hakim kılmak istiyoruz. Tekrar oluyor, olacak ama lütfen bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini istiyoruz. Düğünlerde, kahvehanelerde, toplu taşıma araçlarında toplu bulunan ortamlarda özellikle bu hassasiyetin ciddi bir şekilde yaşatılması gerekiyor. Bunun şakası yok."

"Bunca uyarılara rağmen halen hassasiyet göstermeyenlerin gözünü yaşına bakmayacağız"

Vali Şentürk açıklamasının devamında, "Ölen insanlarımız var, virüsle şuan da mücadele eden çok zor şartlarda olan insanlar var. İster miyiz bizden birisi olsun, tanıdığımız bir insan olsun. Bu kadar mı gevşek olacağız, yok böyle bir şey. Bugün il ve ilçelerimizin tamamında tüm birimlerimiz tarafından etkin bir saha denetimi yapacağız. Bu denetimlerimizde ki birinci olayımız belirttiğimiz gibi farkındalığı ve hassasiyeti olması gereken kurallara uymamız noktasındaki toplumsal kabulü yükseltme birinci önceliğimiz. Devamında da arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar özellikle pozitif vakalar, evde takibi yapılanlar ve temaslı vakalar var birde biliyorsunuz. Yani kişinin pozitif vakayla temaslı olduğu kesinleşmiş çıkıyor düğüne gidiyor olmaz. Bunların en ağır şekilde cezalandırılacağının da bilinmesini istiyoruz. Bunca uyarılara rağmen halen hassassiyeti göstermeyen ve bu çalışmaları sabote eden, toplum sağlığını riske eden insanların gözünün yaşına bakmayacağız. Uyarımız, para cezamız iş yeriyse iş yeri kapatma cezasına, adli işlem yapılması noktasına kadar gidecek çalışmalar var. Basınımız bu konuda hassasiyete büyük katkı sağlıyor ama bunu daha büyük kuvvetle yapmamız lazım. Kenarda köşede durup hiçbir şey bilmeyerek boş verirsek bunun faturası topluma yansıyabilir. Bugün burada yığılma yapmadan ekiplerimizi farklı noktalara dağıttık. Bizde kendimize belirlediğimiz güzergah olmak üzere bizde umuma açık yerler ve iş yerlerini, insanlarımızı hem denetim hem de bilinçlendirme ile farkındalığı arttırma noktasında kararlı bir çalışma yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi"

Vali Şentürk son olarak kent genelindeki vaka sayıları hakkında bilgi vererek, "Vakaların güncelliği değişiklik arz ediyor. Bir rakam ortaya koymamızın çok anlamlı olmadığını değerlendiriyoruz. Global rakamları sağlık bakanlığımız açıklıyor ama biz şunu bilelim ilimizdeki ve çevremizdeki artışa paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Değişkenlik arz ediyor gün günü tutmuyo,r ama vakalarımız günlük 20 ve 30 lu sayılara kadar geldi. Bunun önüne geçmemiz lazım Şimdi bu rakamları bizim daha aşağılara indirmemiz gerekiyor. Bu hassasiyeti hep beraber göstereceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İçişleri Bakanlığı, Necati Şentürk, Koronavirüs, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te de Korona vakası artıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi! Yol ulaşıma kapandı Eski eşini çalıştığı fabrikanın önünde tabancayla bacağından vuran şahıs, gözaltına alındı Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Galatasaray, Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'yi gündemine aldı İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı         
16:40
Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı         
16:39
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
ABD'li enerji şirketinden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım ABD'li enerji şirketinden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım         
10:45
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Memleket Hareketi"ni Sivas'ta başlattı! Harekette istemediği grupları tek tek sıraladı         
10:31
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın Quaresma, Vitoria Guimaraes ile görüşüyor! Anlaşma çok yakın         
10:23
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 22:42:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te de Korona vakası artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei