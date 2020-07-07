Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden sanık: "Tüm kadınlardan özür diliyorum" - Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden sanık: "Tüm kadınlardan özür diliyorum"

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşini sokak ortasında feci şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık, 3 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşini sokak ortasında feci şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık, 3 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Yaptığım eylemden dolayı tüm kadınlardan özür diliyorum" dedi. Darp edilen genç kadın ise, "Silahı benim kafama doğrulttu. Birkaç defa tetiğe bastı ancak silah patlamadı. 'Bak gördün mü yaşamın ve ölümün benim elimde' diyerek bana saldırdı" diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı


Kartal'da 6 Haziran'da boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Derya Elbasan'ı(39) sokak ortasında feci şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Erol Elbasan'ın(43) yargılanmasına başlandı.


Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından duruşmaya, davanın ilk celsesine, tutuklu sanık Erol Elbasan cezaevinden getirilirken, müşteki Derya Elbasan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.


Duruşmada savunmasını yapan sanık Erol Elbasan, "Müşteki ile resmi nikahlı evli iken aramızda yaşadığımız sorunlardan dolayı anlaşmalı boşanma davası açtık. Olaydan yaklaşık 2,5 ay önce fiilen ayrıldık. Müşterek 2 çocuğumuz da müşteki ile birlikte kalıyordu. Ancak müşteki, benim bilgim olmadan evini taşıdı. Whatsapp ortamında yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisi bana ses kaydı ile hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdi" dedi.


"Tüm kadınlardan özür diliyorum"


Olay anında elimde herhangi bir ateşli silah veya kesici alet olmadığını söyleyen sanık, "Aramızda yaşanan tartışma esnasında ellerimle kendisine darp eyleminde bulunduğumu kabul ediyorum. Kendisine doğrudan yumrukla vurmuştum. Yaralanması tamamen bu şekilde olmuştur. Tartışma esnasında kendisi çığlık atıp 'sapık' var diye bağırdı, ben de yumrukla vurdum. Darp ettikten sonra yere düştü. Derya'yı yerden kaldırdım, tekrar bağırmaya başlayınca ağzını tuttum, yaralandığını ve kendisini doktora götüreceğimi söyledim. Ben taksi aradığım sırada çevredekilere, 'bu sapıktır, eşim falan değil, beni taciz ediyor' diye bağırmaya başlayınca arkamı döndüm. Çevrede bulunanların bana saldırma pozisyonunda olduklarını görüp olay yerinden ayrıldım. Tüm bu olanlar 15 dakika içerisinde meydana gelmiştir. Yapmış olduğum eylemden dolayı pişmanım. Kendisinden ve kızlarım başta olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum" diyerek tahliyesini istedi.


"Tetiğe bastı ancak silah patlamadı"


Bunun üzerine söz alan müşteki Derya Elbasan ise, "Tartışma esnasında belinden bir tabanca çıkardı. Silahı benim kafama doğrulttu. Birkaç defa tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Ben silahın neden neden patlamadığına bakmak için gözlerimi açtığımda bu kez silahın kabzası ile dudak ve burnuma gelecek şekilde 2 kez vurdu. Daha sonra koynundan siyah bir maket bıçağı çıkarttı. Bıçağın künt tarafı ile kollarıma, baldırıma ve vücudumun değişik yerlerine vurmaya başladı. Ben bunun üzerine bağırdım" dedi.


'Yaşamın ve ölümün benim elimde' diyerek saldırmış


Sanıkla evli kaldığı 20 yıl boyunca fiziki olarak baskı altında yaşadığını söyleyen genç kadın, "Bana sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyor. Tüm bu olayların sebebinin de kendisinden boşanmayı istemem olduğunu düşünüyorum. Sanığın olay günü özellikle beni takip edip kuytu bir alanda bu saldırıda bulunmayı tasarladığını düşünüyorum. Bana tabanca ve maket bıçağı ile saldırdığı esnada 'burada polis yok. Seni kimse kurtaramaz. Bak gördün mü yaşamın ve ölümün benim elimde. Hadi bağır' dedi. Sanıktan görmüş olduğum olumsuz tavırlar dolayısıyla evimi taşıdığım doğrudur" diye konuştu.


Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erol Elbasan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Derya Elbasan ile Erol Elbasan'ın resmi evli eş oldukları, müşteki ile şüpheli arasındaki boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadıkları anlatıldı. 6 Haziran 2020 tarihinde saat 08.00 sıralarında Derya Elbasan'ın işe gitmek için evinden çıktığı, yolda yürüdüğü sırada şüphelinin kendisine seslendiği, müştekinin cevap vermeyerek yoluna devam ettiği, şüphelinin müştekinin kolundan çekerek durdurmak istediği, müştekinin cevap vermemesi üzerine küfürler ederek hakaret ve tehditte bulunduğu kaydedildi.


Şüphelinin Derya Elbasan'ı kolundan çekip park halindeki kamyonetin arkasına götürdüğü ve ağzını kapatarak silahla ateş etmeye çalıştığı ancak silahın patlamadığı belirtildi. Sanık Erol Elbasan'ın eşini darp ederek yaraladığı anlatıldı. İddianamede, sanığın "eşi kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden sanık: 'Tüm kadınlardan özür diliyorum' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:49 İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
22:21
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:43:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden sanık: "Tüm kadınlardan özür diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]