Boşanma aşamasında olduğu eşini darp eden sanık: "Tüm kadınlardan özür diliyorum" - Son Dakika

Kartal'da boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşini sokak ortasında feci şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık, 3 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Yaptığım eylemden dolayı tüm kadınlardan özür diliyorum" dedi. Darp edilen genç kadın ise, "Silahı benim kafama doğrulttu. Birkaç defa tetiğe bastı ancak silah patlamadı. 'Bak gördün mü yaşamın ve ölümün benim elimde' diyerek bana saldırdı" diye konuştu.



Kartal'da 6 Haziran'da boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Derya Elbasan'ı(39) sokak ortasında feci şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Erol Elbasan'ın(43) yargılanmasına başlandı.



Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından duruşmaya, davanın ilk celsesine, tutuklu sanık Erol Elbasan cezaevinden getirilirken, müşteki Derya Elbasan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.



Duruşmada savunmasını yapan sanık Erol Elbasan, "Müşteki ile resmi nikahlı evli iken aramızda yaşadığımız sorunlardan dolayı anlaşmalı boşanma davası açtık. Olaydan yaklaşık 2,5 ay önce fiilen ayrıldık. Müşterek 2 çocuğumuz da müşteki ile birlikte kalıyordu. Ancak müşteki, benim bilgim olmadan evini taşıdı. Whatsapp ortamında yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisi bana ses kaydı ile hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdi" dedi.



"Tüm kadınlardan özür diliyorum"



Olay anında elimde herhangi bir ateşli silah veya kesici alet olmadığını söyleyen sanık, "Aramızda yaşanan tartışma esnasında ellerimle kendisine darp eyleminde bulunduğumu kabul ediyorum. Kendisine doğrudan yumrukla vurmuştum. Yaralanması tamamen bu şekilde olmuştur. Tartışma esnasında kendisi çığlık atıp 'sapık' var diye bağırdı, ben de yumrukla vurdum. Darp ettikten sonra yere düştü. Derya'yı yerden kaldırdım, tekrar bağırmaya başlayınca ağzını tuttum, yaralandığını ve kendisini doktora götüreceğimi söyledim. Ben taksi aradığım sırada çevredekilere, 'bu sapıktır, eşim falan değil, beni taciz ediyor' diye bağırmaya başlayınca arkamı döndüm. Çevrede bulunanların bana saldırma pozisyonunda olduklarını görüp olay yerinden ayrıldım. Tüm bu olanlar 15 dakika içerisinde meydana gelmiştir. Yapmış olduğum eylemden dolayı pişmanım. Kendisinden ve kızlarım başta olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum" diyerek tahliyesini istedi.



"Tetiğe bastı ancak silah patlamadı"



Bunun üzerine söz alan müşteki Derya Elbasan ise, "Tartışma esnasında belinden bir tabanca çıkardı. Silahı benim kafama doğrulttu. Birkaç defa tetiğe bastı ancak silah patlamadı. Ben silahın neden neden patlamadığına bakmak için gözlerimi açtığımda bu kez silahın kabzası ile dudak ve burnuma gelecek şekilde 2 kez vurdu. Daha sonra koynundan siyah bir maket bıçağı çıkarttı. Bıçağın künt tarafı ile kollarıma, baldırıma ve vücudumun değişik yerlerine vurmaya başladı. Ben bunun üzerine bağırdım" dedi.



'Yaşamın ve ölümün benim elimde' diyerek saldırmış



Sanıkla evli kaldığı 20 yıl boyunca fiziki olarak baskı altında yaşadığını söyleyen genç kadın, "Bana sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyor. Tüm bu olayların sebebinin de kendisinden boşanmayı istemem olduğunu düşünüyorum. Sanığın olay günü özellikle beni takip edip kuytu bir alanda bu saldırıda bulunmayı tasarladığını düşünüyorum. Bana tabanca ve maket bıçağı ile saldırdığı esnada 'burada polis yok. Seni kimse kurtaramaz. Bak gördün mü yaşamın ve ölümün benim elimde. Hadi bağır' dedi. Sanıktan görmüş olduğum olumsuz tavırlar dolayısıyla evimi taşıdığım doğrudur" diye konuştu.



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erol Elbasan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Derya Elbasan ile Erol Elbasan'ın resmi evli eş oldukları, müşteki ile şüpheli arasındaki boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadıkları anlatıldı. 6 Haziran 2020 tarihinde saat 08.00 sıralarında Derya Elbasan'ın işe gitmek için evinden çıktığı, yolda yürüdüğü sırada şüphelinin kendisine seslendiği, müştekinin cevap vermeyerek yoluna devam ettiği, şüphelinin müştekinin kolundan çekerek durdurmak istediği, müştekinin cevap vermemesi üzerine küfürler ederek hakaret ve tehditte bulunduğu kaydedildi.



Şüphelinin Derya Elbasan'ı kolundan çekip park halindeki kamyonetin arkasına götürdüğü ve ağzını kapatarak silahla ateş etmeye çalıştığı ancak silahın patlamadığı belirtildi. Sanık Erol Elbasan'ın eşini darp ederek yaraladığı anlatıldı. İddianamede, sanığın "eşi kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL