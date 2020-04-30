Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman bağışı - Son Dakika

Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman bağışı

6 saat önce

TÜRK Kızılayı ve Coca Cola Vakfı Kovit-19 salgının nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzeme bağışladı.

Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman bağışı, System.String[]
TÜRK Kızılayı ve Coca Cola Vakfı Kovit-19 salgının nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzeme bağışladı.

Türk Kızılayı ve Coca Cola Vakfı Kovit-19 salgının nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzeme bağışladı.  Bağış için Çapa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde program yapıldı. Programa Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic ve Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek katıldı. Çapa Tıp Fakültesi'ne siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan medikal malzemeler bağışlandı. Ayrıca Coca Cola Vakfı'nın Türkiye 10 milyon değerinde bir bağışta bulundu. Bu bağışın ise büyük bölümü sağlık çalışanlarının kişisel koruyucularına aktarılacak.

"10 BİN SAĞLIK ÇALIŞANININ İHTİYACI OLAN MALZEMELER"

Teslim töreninde konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün dünya çapında verilen kovid savaşının Türkiye cephesinde bu cephenin en önemli aktörlerinden, savaşçılarından birisi olan benim de mezun olduğum İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Kampüsü'ndeyiz. Kızılay ve Coca-Cola işbirliğinde cephenin en önünde bu korona virüse karşı mücadele eden sağlıkçılarımızın korunmasına yönelik bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kişisel koruyucu ekipmanların, dezenfektan ve antiseptik solüsyonların Kızılay ve Coca-Cola işbirliğinde Çapa Tıp Fakültesi'ne ve Hastanesi'ne teslimi noktasında bir proje gerçekleştiriyoruz. Faaliyetimiz aslında sadece burayla sınırlı değil. Coca-Cola Vakfı'nın Kızılay ile birlikte yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde bu ekipmanlar 24 farklı üniversite hastanemize teslim edilecek. 10 bini aşkın sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli kişisel koruyucu ekipmanlarını, maskeleri, eldivenleri, tulumları, gözlükleri, antiseptik solüsyonları bu tür kapsamlı malzemeleri 24 üniversite hastanemize bu anlamda teslim etmiş olacağız. Coca-Cola Vakfı'nın bu anlamda kişisel koruyucu ekipmanlar dışında özellikle bu çerçevede yapmış olduğu yardım 2 buçuk milyon lira değerinde bir yardım. 65 yaş üstü yaşlılara birlikte yapacağımız gıda kolisi yardımı yine Coca-Cola ile beraber o da 2 buçuk milyon lira değerinde bir katkı anlamını taşıyor. Yine Türk Kızılay, AHBAP Derneği ve Coca-Cola'nın birlikte kafe ve restoran çalışanlarına şu anda maalesef işlerine gidemeyen ve gelirleri bu anlamda azalmış olan vatandaşlarımıza yönelik 3 milyon liralık bir yardım çeki projemiz var. Birlikte bunları yürüteceğiz. Yine Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte gıda bankaları üzerinden de 2 milyon liralık bir Ramazan gıda paketi desteği bu anlamda sunulmuş olacak. Yani bu yaklaşık 10 milyon liralık katkı. Coca-Cola'nın yapmış olduğu katkı. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarımızın kişisel koruyucu ekipmanlarına harcanacak. Kalan kısım da ihtiyaç sahiplerine gıda destekleri olarak gidecek" dedi.

"SERVİSLERİMİZDE YATAN HASTA SAYISINDA BİR AZALMA SÖZ KONUSU"

Programda konuşan Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Pandemi sürecinde gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi olarak, diğer hastaneler olarak çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu başarıda sağlık sistemimizdeki güzel gelişmelerle birlikte gerçekten Sağlık Bakanlığı'mızın, devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın bu süreçte bizim her zaman yanımızda olduğunu ve her daim bizi bu konuda desteklediklerini söyleyebilirim. Bundan ileride gururla bahsedeceğimizi çok iyi biliyorum. Şu ana kadar hiçbir malzeme sıkıntısı çekmememizin sebebi de gerçekten Sağlık Bakanlığı'mızın çalışmaları ve hayırsever kurumlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın bizi bir an olsun yalnız bırakmamaları. Görüyorsunuz pandemi sürecinin ortalarındayız şu anda. Hala yardımlar ve destekler devam etmekte. İnanın her gün ülkenin her yerinden aranarak bir ihtiyacımızın olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorulmakta ve gerekli olan ekipman ihtiyacımız giderilmekte. Zaten devletimiz de buradan birçok ülkeye yardım elini uzatmakla ne kadar alicenap bir millet olduğumuzu herkese göstermiş bulunmaktayız. Burada tabi sağlık çalışanlarımızın korunması birinci önceliğimiz. Şunu da gururla söyleyebilirim ki dün bakanımız açıkladı 7 bin küsur sağlık çalışanı bu süreçte hastalandı. Bizim fakültemizde inanın çok sayıda insan bu hastalığa yakalanmıştır. Gerçekten bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu koruyucu ekipmanların uygun bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi. Nöbet hizmeti veren hemşire olsun hekim olsun diğer arkadaşların bu ortamda bulunan kişilerin bu koruyucu ekipmanları kullanmaları son derece önemli. Şuan için depomuzda yeteri kadar malzememiz var. Kızılay ve Coca-Cola'mız sağ olsun bu noktada yapmış oldukları desteklerde bizleri sevindiriyorlar. Bu saf malzemeleri her zaman gerekli. Çünkü çok sık tüketilen malzemeler. Henüz savaşı bitirmiş değiliz. Savaş devam ediyor pandemi ile. Bu sürecin de ne kadar süreceği belli değil. Ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şu anda hastaneler bazında bu savaşı kazanmış gibi görünüyoruz. Ancak toplumun diğer kesimlerinde de salgının tamamen bittiğini söylemek için tabi vaka sayısının da azalmış olması gerekiyor. Ama şunu güzel bir haber olarak vereyim. Gerçekten hastanelerimizde bir iki haftadır bir rahatlama bir güzellik söz konusu. Servislerimizde yatan hasta sayısında bir azalma söz konusu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Fakat savaş henüz kazanılmış değil. Dediğim gibi sahada da Türkiye'nin her yerinde bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde bu savaşın kazanılması gerekiyor ki bu savaşı tamamen bitirmiş olduk diyelim" açıklamasında bulundu.

Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic, "Bu krizin en önemli kahramanları olan sağlık çalışanlarına destek olmak gurur verici" dedi. Açıklamaların ardından bağışlanan sağlık koruyucu ekipmanları görevlilere teslim edildi.


- İstanbul
Çapa Tıp Fakültesi, Türk Kızılayı, Coca Cola, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 05:19 Kaynak: DHA


Son Dakika

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi
Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı         
23:18
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı         
23:17
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi         
23:17
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın         
22:56
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil         
22:53
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:49
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
22:42
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi         
22:26
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm         
22:22
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı         
22:21
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i gündemine aldı         
22:06
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi         
22:05
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı         
22:03
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı         
21:49
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Gelecek sezon Batalla teknik ekipte yer alacak         
21:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında plato çizmeye başlamıştır         
21:23
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi         
21:10
Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım Fenerbahçe teknik heyetinde görev alacağı konuşulan takım kaptanı Emre Belözoğlu: Henüz görevimi tamamlamadım         
21:07
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti         
21:04
"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli koronavirüs çağrısı: Tedbirde ısrarcı olalım         
20:47
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor         
20:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti         
20:31
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
20:21
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti         
19:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 23:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]