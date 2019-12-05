Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -4
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -4 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -4

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var -4.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var -4

Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -4

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
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