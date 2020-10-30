CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZMİR MESAJI - Son Dakika

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında İzmir depremiyle ilgili bir mesajı yayınlayarak, "İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."