Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır"

30.10.2020 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

İSTANBUL (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremine ilişkin, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır.

İSTANBUL (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremine ilişkin, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısına katıldı. 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'e ve çevresindeki şehirlere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde yıkılan binalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımız 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Şu an itibariyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için bütün imkanları seferber ettik"

"Devletimiz bakan arkadaşlarımıza tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için hareket geçmiştir" diyen Erdoğan, " AFAD, emniyet teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer kuma personeli canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu bizzat yerinde sağlamak üzere süratle olay yerine ulaşmışlardır. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için bütün imkanları seferber ettik. Binaları hasar gördüğü veya olayın şokunda kurtulamayan vatandaşlarımıza iaşe ve ibate desteğini sağlıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır" diye konuştu.

"Devlet başkanları ile görüşme yaptık"

Katar Devlet Başkanı'nın kendisini aradığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler. Kendilerine teşekkür ettik. Bu arada Yunanistan Başbakanı yine aynı şekilde aradılar, zira depremden Yunanistan'dan etkilendi. Fakat onlarda herhangi bir ölüm söz konusu değildi. Fakat onlarda etkilendiklerini söylediler. Onlara da herhangi bir yardıma ihtiyaç varsa biz hazırız dediler. Bizde şu anda söz konusu değil ama bize düşen bir şey olursa bizde bütün imkanlarımızla yanınızdayız dedik. Bunun yanında Azerbaycan Devlet Başkanı aradı, onlarda her türlü imkanla yanınızdayız dediler. Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acılar hala tazeyken İzmir'den gelen haber bizi üzmüştür. Ülkemizin deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğini her sarsıntıyla bir kez daha hissediyoruz. Afet ve acil durumlara müdahale için planları hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm projeleriyle yapı stoğumuzu yeniliyoruz. İnşallah ülkemizi her geçen gün afetlere karşı hazırlıklı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, 112 Acil, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır' - Son Dakika


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