Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal DR. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışını gerçekleştirdi (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal DR. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışını gerçekleştirdi (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Kartal
Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
'nin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasında "Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yakalşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toplayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık. Bunlar bize rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü olmak, ihmalkar davranmayı gerektirmez. Bizim inancımızda, tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken, tedbirleri elden bırakmayacağız" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:53 Kaynak: DHA
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