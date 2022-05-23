Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen...

23.05.2022 21:08

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen...

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı'na F-16 tepkisi: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı'na F-16 tepkisi: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen... - Son Dakika


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